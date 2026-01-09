Pilot ucrainean: „Am fost nevoiți să inventăm tactici noi pentru F-16. Războiul cu Rusia nu seamănă cu nimic din ce ne-a învățat NATO”

Unul dintre primii piloți ucraineni instruiți pe avioane F-16 recunoaște că forțele aeriene ale Ucrainei au fost nevoite să rescrie regulile luptei aeriene, pentru că pregătirea primită în Occident era gândită pentru un alt tip de război – nu pentru conflictul dur, asimetric și extrem de saturat din Ucraina.

Forțele Aeriene ucrainene au publicat luni un interviu video cu pilotul, al cărui nume nu a fost făcut public, în care acesta vorbește despre performanțele avionului F-16 Fighting Falcon, dar și despre primele dificultăți întâmpinate după revenirea pe front.

Militarul povestește că, în primele zile ale invaziei ruse pe scară largă, a zburat pe avioane de luptă sovietice, înainte de a fi trimis în străinătate pentru instruirea pe F-16-urile donate de aliații occidentali. Revenirea pe front a fost însă un șoc.

„Când ne-am întors, ne-am lovit de realitate. Tacticile pe care le-am învățat în afara țării nu se potrivesc în totalitate cu războiul pe care îl avem aici, pentru că ele sunt construite pe experiența altor conflicte în care partenerii noștri au fost implicați. Acest război este fundamental diferit”, a explicat pilotul.

Potrivit acestuia, forțele aeriene ucrainene au fost nevoite să găsească soluții proprii: cum să doboare rachete de croazieră, cum să combată dronele de atac, cum să lupte cu inamicul în imediata apropiere a liniei de contact.

Lecții inverse: Ucraina îi învață pe aliați

Experiența ucraineană începe acum să fie atent analizată și de partenerii occidentali, spune pilotul.

„Când partenerii văd eficiența noastră, înțeleg cum, în condiții extrem de limitate, reușim să executăm misiuni cu asemenea rezultate. Și, aș spune chiar, învață de la noi. Își ajustează tacticile pe care ni le-au predat în timpul instruirii din străinătate”, a subliniat acesta.

Deși nu a oferit detalii tehnice despre noile tactici dezvoltate, pilotul a descris o misiune riscantă desfășurată recent în Donbas. Formația sa, alcătuită din trei avioane, s-a confruntat cu un sistem rusesc de apărare antiaeriană extrem de dens, completat de mijloace aeriene inamice.

„Nu ne-au permis să ne apropiem de țintă. Am atras asupra noastră două rachete, lansate din direcții diferite, și astfel am creat o fereastră pentru ca avioanele noastre de atac să distrugă obiectivul”, a relatat pilotul. Toți membrii grupului s-au întors în siguranță.

De la avioane sovietice la standarde NATO

Ucraina a primit până în prezent 44 dintre cele 87 de avioane F-16 promise de statele europene. Primele echipaje au fost instruite în România, în cadrul unui program coordonat de mai multe țări NATO, inclusiv Statele Unite, care a vizat piloți, tehnicieni și personal de suport.

Pilotul spune că una dintre cele mai mari provocări a fost bariera lingvistică. În perioadele de pauză dintre misiunile de luptă, a studiat intens limba engleză – gramatică, limbaj colocvial și terminologie aeronautică.

„A fost foarte greu. După o misiune de luptă, un pilot ar trebui să se odihnească, pentru că nu știe niciodată când va fi chemat din nou în aer”, a mărturisit el.

Primele F-16 ucrainene au intrat în luptă în august 2024, fiind folosite inițial mai ales pentru apărarea antiaeriană, împotriva dronelor și rachetelor de croazieră. De atunci, Ucraina a pierdut patru astfel de aparate, dar piloții au reușit și performanțe notabile – inclusiv doborârea a șase rachete într-o singură misiune.

Pilotul intervievat laudă F-16 ca fiind un avion care „funcționează impecabil”, dar recunoaște că și-ar dori versiunea mai avansată Block 70/72, echipată cu tehnologii de generația a cincea, radare mai puternice, rezistente la bruiaj, și un cockpit modernizat.

„Dacă am avea aceste avioane, sunt convins că bilanțul nostru nu ar include doar drone și rachete distruse, ci și avioane inamice care operează de-a lungul liniei frontului”, a concluzionat pilotul ucrainean.