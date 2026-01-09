search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pilot ucrainean: „Am fost nevoiți să inventăm tactici noi pentru F-16. Războiul cu Rusia nu seamănă cu nimic din ce ne-a învățat NATO”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Unul dintre primii piloți ucraineni instruiți pe avioane F-16 recunoaște că forțele aeriene ale Ucrainei au fost nevoite să rescrie regulile luptei aeriene, pentru că pregătirea primită în Occident era gândită pentru un alt tip de război – nu pentru conflictul dur, asimetric și extrem de saturat din Ucraina.

Avion F 16 ucrainean/FOTO:X
Avion F 16 ucrainean/FOTO:X

Forțele Aeriene ucrainene au publicat luni un interviu video cu pilotul, al cărui nume nu a fost făcut public, în care acesta vorbește despre performanțele avionului F-16 Fighting Falcon, dar și despre primele dificultăți întâmpinate după revenirea pe front.

Militarul povestește că, în primele zile ale invaziei ruse pe scară largă, a zburat pe avioane de luptă sovietice, înainte de a fi trimis în străinătate pentru instruirea pe F-16-urile donate de aliații occidentali. Revenirea pe front a fost însă un șoc.

„Când ne-am întors, ne-am lovit de realitate. Tacticile pe care le-am învățat în afara țării nu se potrivesc în totalitate cu războiul pe care îl avem aici, pentru că ele sunt construite pe experiența altor conflicte în care partenerii noștri au fost implicați. Acest război este fundamental diferit”, a explicat pilotul.

Potrivit acestuia, forțele aeriene ucrainene au fost nevoite să găsească soluții proprii: cum să doboare rachete de croazieră, cum să combată dronele de atac, cum să lupte cu inamicul în imediata apropiere a liniei de contact.

Lecții inverse: Ucraina îi învață pe aliați

Experiența ucraineană începe acum să fie atent analizată și de partenerii occidentali, spune pilotul.

„Când partenerii văd eficiența noastră, înțeleg cum, în condiții extrem de limitate, reușim să executăm misiuni cu asemenea rezultate. Și, aș spune chiar, învață de la noi. Își ajustează tacticile pe care ni le-au predat în timpul instruirii din străinătate”, a subliniat acesta.

Deși nu a oferit detalii tehnice despre noile tactici dezvoltate, pilotul a descris o misiune riscantă desfășurată recent în Donbas. Formația sa, alcătuită din trei avioane, s-a confruntat cu un sistem rusesc de apărare antiaeriană extrem de dens, completat de mijloace aeriene inamice.

„Nu ne-au permis să ne apropiem de țintă. Am atras asupra noastră două rachete, lansate din direcții diferite, și astfel am creat o fereastră pentru ca avioanele noastre de atac să distrugă obiectivul”, a relatat pilotul. Toți membrii grupului s-au întors în siguranță.

De la avioane sovietice la standarde NATO

Ucraina a primit până în prezent 44 dintre cele 87 de avioane F-16 promise de statele europene. Primele echipaje au fost instruite în România, în cadrul unui program coordonat de mai multe țări NATO, inclusiv Statele Unite, care a vizat piloți, tehnicieni și personal de suport.

Pilotul spune că una dintre cele mai mari provocări a fost bariera lingvistică. În perioadele de pauză dintre misiunile de luptă, a studiat intens limba engleză – gramatică, limbaj colocvial și terminologie aeronautică.

„A fost foarte greu. După o misiune de luptă, un pilot ar trebui să se odihnească, pentru că nu știe niciodată când va fi chemat din nou în aer”, a mărturisit el.

Primele F-16 ucrainene au intrat în luptă în august 2024, fiind folosite inițial mai ales pentru apărarea antiaeriană, împotriva dronelor și rachetelor de croazieră. De atunci, Ucraina a pierdut patru astfel de aparate, dar piloții au reușit și performanțe notabile – inclusiv doborârea a șase rachete într-o singură misiune.

Pilotul intervievat laudă F-16 ca fiind un avion care „funcționează impecabil”, dar recunoaște că și-ar dori versiunea mai avansată Block 70/72, echipată cu tehnologii de generația a cincea, radare mai puternice, rezistente la bruiaj, și un cockpit modernizat.

„Dacă am avea aceste avioane, sunt convins că bilanțul nostru nu ar include doar drone și rachete distruse, ci și avioane inamice care operează de-a lungul liniei frontului”, a concluzionat pilotul ucrainean.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
digi24.ro
image
Imagini inedite cu deszăpezirea de la Rânca. Ce vede prin parbriz șoferul unei autofreze de mare capacitate. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
mediafax.ro
image
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” / „Acum vrea și ăsta la FCSB”
fanatik.ro
image
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
libertatea.ro
image
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
playtech.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Elena Mateescu anunţă un episod de ger năprasnic: Maximele vor fi negative în toată ţara!
romaniatv.net
image
SUA amenință din nou Europa! Trump are intenții serioase
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
familia regală română la Sinaia jpg
Stațiunea de pe Valea Prahovei care se umplea iarna cu fețe regale. Soseau cu alai, în cele mai scumpe blănuri, iar prințesele schiau în fustă
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine