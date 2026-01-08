Succes pentru economia națională: România livrează la timp un jalon major din PNRR

România a atins integral și la termen un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reprezentând un pas semnificativ pentru dezvoltarea economiei și integrarea în industrii europene strategice, a anunțat joi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

„MIPE și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță atingerea, la termen, a Țintei 267 din PNRR – un jalon major pentru dezvoltarea economiei românești și integrarea României în industrii europene strategice. Ținta, aferentă Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4 – Proiecte transfrontaliere și multinaționale, vizează participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) «Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare» și avea ca termen limită 31 decembrie 2025”, se arată în comunicatul MIPE, potrivit Agerpres.

La termenul stabilit, România a îndeplinit și chiar depășit angajamentele asumate, selectând peste 10 entități participante sau asociate și contractând proiecte cu o valoare totală de peste 375 milioane de euro, depășind astfel pragul minim de 360 milioane de euro prevăzut în PNRR.

Proiect readus pe traiectoria corectă

„Acest rezultat a fost posibil după ce proiectul a fost readus pe traiectoria de implementare și operaționalizat la nivel guvernamental, prin deblocarea procedurilor, relansarea analizelor și constituirea unor echipe mixte de evaluare, ca urmare a unei decizii politice clare de a valorifica această oportunitate strategică pentru România. Procesul a fost repornit și pus în mișcare în mandatele miniștrilor Radu Miruță și Dragoș Pîslaru, iar livrarea efectivă a rezultatului a fost realizată printr-un efort susținut al echipelor din MIPE și MEDAT. Finalizarea contractării și atingerea țintei au fost asigurate în primele zile de mandat ale ministrului Irineu Darău, garantând continuitatea instituțională a demersului”, se menționează în comunicat.

Potrivit MIPE, colaborarea cu MEDAT a dus la semnarea a 23 de contracte de finanțare pentru participanți direcți și indirecți, investiții angajate de peste 375 milioane de euro și plăți de aproximativ 112 milioane de lei efectuate în decembrie 2025, aferente contractelor semnate în 2024 cu participanții direcți din cadrul PIIEC.

Ecosistem național și perspective pentru viitor

Structura proiectului este concepută pentru a genera un ecosistem național în care companii, universități și institute de cercetare colaborează pentru dezvoltarea de tehnologii, competențe și soluții cu valoare adăugată ridicată, cu efecte economice pe termen lung.

„Atingerea acestei ținte nu reprezintă doar îndeplinirea unei obligații din PNRR, ci confirmarea capacității României de a livra proiecte mari, complexe și strategice, atunci când există decizie politică, coordonare instituțională și responsabilitate. Pe baza acestui rezultat, România își consolidează poziția și se pregătește pentru participarea la noi inițiative europene de tip IPCEI, în domenii esențiale pentru economia viitorului: inteligență artificială; semiconductori avansați și infrastructură digitală; biotehnologii; vehicule curate, conectate și autonome; materii prime critice și lanțuri valorice asociate; tehnologii nucleare inovatoare”, subliniază MIPE.

În acest context, MIPE și MEDAT lansează un apel deschis către companii, universități și institute de cercetare interesate să participe la viitoarele inițiative IPCEI, aflate în pregătire la nivel european. Entitățile sunt invitate să își exprime interesul și să inițieze un dialog cu ministerele, pentru identificarea unor proiecte mature, cu potențial de integrare în lanțuri europene de valoare și de atragere a fondurilor europene nerambursabile.

Prin acest demers, România urmărește extinderea participării la proiecte industriale strategice, consolidarea ecosistemului național de inovare și atragerea de noi fonduri europene pentru dezvoltarea economiei.

„Creșterea economică bazată pe tehnologie, investiții și valoare adăugată nu este o promisiune, ci o direcție confirmată prin rezultate concrete”, mai transmit reprezentanții MIPE.