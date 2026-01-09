Întrebarea care îi macină pe români: cum îți poți permite să-ți cumperi apartament și mașină într-un oraș mare?

Într-o perioadă în care prețurile apartamentelor cresc tot mai mult și la fel și veniturile necesare pentru un stil de viață decent, mulți se gândesc de ce e nevoie pentru a reuși să ai și apartament și mașină în România anului 2026. Un utilizator Reddit întreabă direct, într-o postare care a strâns zeci de reacții: ,,Ce lucrează lumea?".

O dilemă care îi macină pe mulți

,,Ce lucrează lumea? Serios acum, mă uit în jur și am impresia că sunt în urmă. Mă întreb ce lucrează oamenii care își permit să își cumpere un apartament de două camere în minunata capitală, la aproximativ 130.000 de euro, plus mașină și „toate cele”.

Am facultate, master, câștig destul de bine, dar tot am senzația că nu este suficient încât să îmi permit un apartament, loc de parcare, amenajare și toate cheltuielile care vin la pachet. Și asta în condițiile în care nu sunt o persoană cheltuitoare".

Aceasta este postarea completă de pe Reddit. În ceea ce scrie utilizatorul se regăsesc numeroși români, pentru care o casă și o mașină devin un obiectiv tot mai dificil. ,,Unde greșesc și ce fac diferit cei care reușesc?" sunt alte întrebări care trec prin mintea multora.

Ratele, principalul răspuns

Din răspunsurile primite, ratele sunt principala modalitate prin care poți reuși să îți cumperi o locuință în România. Deși devii proprietar, astfel de obligații vin la pachet și cu dezavantaje. Așa că s-a născut o altă dezbatere: creditul e capcană sau unealtă?

,,Eu am o rată pe 30 de ani la o casă de 100.000 de euro. Nu sunt bogat, sunt doar puțin mai bine peste medie. Încontinuu tot încerc să-mi îmbunătățesc viața, dar e greu", a scris cineva.

,,Rate pe viață", sună un alt comentariu. Contrazis de un alt utilizator al platformei:

,,Când vă aud așa… Fiți, frate, voi chiriași și băgați banii în buzunarul altuia. Sunt rate pe 30 de ani, dar dacă te duce puțin capul și ești disciplinat financiar, îl achiți în 5–7 ani. Iar 5–7 ani trec de nici nu-ți dai seama. Nu mai dramatizați atât. Creditele ipotecare, cardurile de credit, toate te pot ajuta dacă știi cum să le folosești."

În fața acestui contra-argument, altcineva a răspuns:

,,Explică-mi și mie, te rog, cum folosesc creditele ipotecare, cardurile de credit în interesul meu dacă rămân fără job, de ex., și îmi ia 6 luni+ ca să mă angajez. Mor de curiozitate, mă duc și fac un credit ca să-ți dau premiu."

Mulți „par” bogați, puțini chiar sunt

Alții vorbesc despre o altă situație, în care aparențele și realitatea nu sunt același lucru:

,,Ca să înțelegi mai bine situația celor care își permit multe, în 2008 era plin de anunțuri cu Range Rovere de vânzare :))) Mai așteaptă puțin, poate se repetă".

,,Stai calm. Mulți au rate pe 30 de ani și ajung să mănânce pe datorie (împrumută bani la prieteni) pentru a avea toate acele lucruri. Doar pentru că le au, nu înseamnă că și le permit. Cunosc destule cazuri cu salarii decente, cumpărat mașină nouă și apartament nou acum 2–3 ani; în prezent împrumută bani pentru a avea de mâncare după achitarea tuturor luatelor pe cardul de cumpărături, ratelor la mașină și casă și abonamentului exorbitant pentru noul iPhone."

Un tânăr dă chiar exemplul propriu:

,,Bancher, vânzări pentru persoane juridice, la una din top 5 bănci din țară, 28 de ani, rată la apartament pe încă 26 de ani, leasing auto la un mini SUV, mănânc ouă ochiuri și paste de 5 ori pe săptămână".

De teama că ar putea ajunge îndatorat, altcineva povestește cum economisește la extrem:

,,Majoritatea sunt îndatorați până peste cap (deci nu, ăia nu își permit, ci doar au reușit să își ia acel ceva în rate, este o mare diferență), ceea ce îi limitează foarte mult. Nu își permit să facă altceva, să câștige mai puțin sau să rămână fără venit, pentru că ratele vin. Eu unul am un nivel de trai mult sub venituri, ceea ce îmi permite ca și un minim pe economie să nu îmi afecteze nivelul de trai. Personal sunt anti-rate (și abonamentul la telefon mi se pare groaznic), dar ăsta este doar un „defect” de-al meu. Prefer să iau totul cash, ca să nu îmi bat capul. Cel puțin filosofia asta de viață mi-a fost de un incredibil ajutor".

Meseriile și veniturile care îți permit să trăiești pe picior mare

Printre cei care au răspuns se numără și oameni care povestesc că veniturile obținute le permit să aibă și casă, și mașină, și să ducă o viață bună.

,,Se fac bani cinstiți în IT, avocatură, medicină, antreprenoriat. Problema e că toți cei care pun întrebările astea vor banii ăștia la 25–30 de ani. Antreprenoriatul nu e pentru toată lumea, implică niște riscuri, noroc și poate ceva bani de plecare. Niște prieteni buni de-ai mei sunt acum milionari în euro pentru că au pornit prin anii 2000 cu o firmă de termopane".

,,Lucrez in aviatie. Momentan 20.000 de lei pe lună"

Alții spun că nu își permit să cumpere cu banii jos, deși au salarii mari:

,,M, 41 ani, inginer. Eu câștig între 12.000 și 20.000 lei net, bonuri de masă de 1.000, mașină la discreție din partea firmei, prin prisma jobului, așadar o folosesc și în interes personal, în limita a 230 litri de benzină/lunar. Soția, account manager, câștigă 8.500 net + bonuri de 1.000, plus alte mici bonusuri semestriale. Avem două fetițe gemene de 5 ani. Nu consumăm alcool și nu fumăm, deși nu știu cât ar avea asta relevanță. Bineînțeles că au fost cu mult mai mici salariile de-a lungul timpului, dar am crescut treptat, și noi, dar și ele. Momentan nu avem credite, locuim într-un apartament de 3 camere din ’86, în cartierul Titan, sectorul 3. Ca idee, în ultimii trei ni am reușit să economisim aproape 100.000 euro, încercând să mai cumpărăm un apartament, dar prețurile au crescut teribil".

Răspunsurile care pot liniști

Sunt și răspunsuri prin care oamenii au încercat să îl convingă pe tânăr că nu face nimic greșit de fapt și ar trebui să ia în calcul mai multe aspecte:

,,La cum te raportezi tu, nu se pune problema ce lucrează, ci de când lucrează, cât ajutor extern au etc. Nu se poate ieși din școală (facultate/master) și, după ce ai lucrat câțiva ani, nici dacă trăiești cu aer și economisești tot salariul, să ajungi să plătești integral suma aia."

,,Răspunsul e dureros de simplu: salariile nu au crescut proporțional cu prețul bunurilor (apartamente, mașini etc), prețul celor din urma mergând pe un trend de creștere galopanta, nejustificata, întreținută de capacitatea unora de a plăti, cash, fără negociere, orice sumă li se cere. Atâta timp cât noi ca societate permitem disparitati de avere de genul 10-15% din populație are mai mulți bani decât restul de 90-85%, lucrurile vor fi din ce în ce mai rele. Ceea ce remarci tu ca fiind foarte scump nu ține de abilitățile tale".

,,Lucrez în zona de credite și sunt pasionat de educație financiară. Din ce am observat, banii mereu par puțini dacă te compari cu alții. Mult mai sănătos e să te compari cu tine din trecut – acum 1, 3 sau 5 ani – și să vezi dacă ai progresat. De acolo tragi singur concluziile."

Câți proprietari sunt în România

Potrivit datelor Eurostat din 2023, în România, 94,8% din populație trăiește în locuințe proprietate personală. Suntem pe primul loc în Europa, iar în top ne urmează Slovacia (cu 93%) și Croația (cu 91%). Și Ungaria atinge pragul de 90%.

Paradoxal, cei mai mulți chiriași sunt în țările bine dezvoltate, precum Germania (53% dintre locuitori stau în chirie), Austria (49%) și Danemarca (40%). În România, potrivit raportului, procentul de chiriași era de 5,2%.

Românii se împrumută pentru a deveni proprietari

Piața imobiliară din România este însă dependentă de creditele ipotecare. Numai în 2024 au fost acordate 86.600 de ipoteci, iar în primul trimestru din 2025 numărul lor a depășit 50.000.

În total, în România există peste 500.000 de debitori unici.

Cât de mult au crescut prețul locuințelor comparativ cu chiriile

Să deții o locuință devine tot mai scump în toată Europa. Chiriile, în schimb, nu au înregistrat fluctuații mari de-a lungul anilor. O altă analiză Eurostat arată că între 2010 și trimestrul patru din 2024, prețurile locuințelor în Uniunea Europeană au crescut cu 55,4% iar chiriile cu 26,7%