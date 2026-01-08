Unde să nu instalezi niciodată routerul de wi-fi: semnalul va fi extrem de lent

WiFi-ul a devenit unul dintre cele mai importante elemente din casă, deoarece este instrumentul care oferă o conexiune la internet, iar noi facem din ce în ce mai multe lucruri și petrecem tot mai mult timp conectați la rețea.

Totuși, routerul Wi-Fi, dispozitivul care oferă conexiunea, este în mare parte necunoscut majorității utilizatorilor, scrie El Economista. Pe lângă alegerea greșită a amplasamentului pentru acesta (lucru pe care majoritatea oamenilor îl fac și incorect), utilizatorii tind să uite unde au pus router-ul până când începe să funcționeze defectuos. Însă routerele Wi-Fi, ca orice alt dispozitiv, funcționează mai bine și oferă avantaje dacă știi cum să le utilizezi corect. Cu toate acestea, trebuie să fii atent și cu ele, iar uneori nu funcționează așa cum ar trebui din cauza propriilor noastre greșeli.

Din diverse motive, există diferite electrocasnice și obiecte comune în fiecare casă care afectează conexiunea și fac ca WiFi-ul nostru să fie mai lent decât ar trebui, așa că este important să punem routerul departe de ele.

1. Televizoare

Ecranele mari pot reduce calitatea semnalului deoarece televizorul acționează ca un obstacol fizic și o sursă de interferențe electromagnetice .

2. Cuptor cu microunde

Microundele interferează cu WiFi-ul deoarece funcționează pe aceeași frecvență ca semnalele de 2,4 GHz, forțându-le să concureze pentru rețea și având un impact negativ asupra puterii și vitezei internetului.

3. Frigider

Frigiderul este de fapt unul dintre cei mai mari „dușmani” ai Wi-Fi-ului tău, chiar mai mult decât televizorul. Dacă televizorul este un obstacol, frigiderul este practic o fortăreață impenetrabilă pentru semnalele de internet, deoarece este fabricat aproape în întregime din metal.

4. Difuzoare inteligente și dispozitive Bluetooth

Difuzoarele Bluetooth și alte dispozitive wireless concurează pentru aceleași benzi de frecvență Wi-Fi, perturbând semnalul. Deși au nevoie de rețea pentru a funcționa, cel mai bine este să le amplasați mai departe de router, astfel încât să nu monopolizeze conexiunea.

5. Oglindă

Deși nu este un dispozitiv care interferează prin conexiunea sau radiațiile sale, aceste elemente sunt dăunătoare conexiunii dvs. datorită caracteristicilor lor reflectorizante.

Oglinzile sunt compuse dintr-un strat de sticlă și un strat metalic pe spate, care acționează ca un material conductor. Aceste proprietăți le permit să reflecte și să devieze semnalele emise de routerul Wi-Fi, provocând interferențe și reducând puterea semnalului care ajunge la dispozitivele tale.