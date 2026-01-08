Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: avioanele F-18 care i-au însoțit aeronava nu au fost un gest de mulțumire pentru România

Președintele Nicușor Dan a anunțat, la întoarcerea din Franța cu o aeronavă C‑27J Spartan, că zborul său a fost escortat în spațiul aerian elvețian de două avioane F‑18, ca un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România în transportul victimelor incendiului de la Crans‑Montana. Jurnalistul român Patrik Andre de Hillerin a cerut un punct de vedere oficial din partea autorităților elvețiene, iar răspunsul primit de la Ministerul Apărării din Elveția contrazice interpretarea președintelui și a ministrului Apărării.

Într-o postare publicată miercuri seară, șeful statului a afirmat că aeronava militară românească a fost „escortată de două avioane F‑18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans‑Montana”. Mesajul a fost însoțit de imagini cu două aparate F/A‑18 Hornet ale Forțelor Aeriene Elvețiene.

Declarația a generat numeroase reacții în mediul online.

În răspunsul transmis jurnalistului român, purtătorul de cuvânt al Armatei Elveției, Mathias Volken, spune că aparatele F‑18 se aflau într-o misiune de rutină:

„Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru verificări aleatorii, menite să confirme că informațiile din autorizația diplomatică corespund aeronavei care tranzitează spațiul aerian (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta). După o scurtă verificare, patrula își continuă misiunea. Forțele Aeriene efectuează aproximativ 200 de astfel de misiuni anual, inclusiv zborul menționat”, arată reprezentantul Armatei Elveției, potrivit răspunsului postat de jurnalist pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestor precizări, interceptarea aeronavei românești a făcut parte din procedurile standard de poliție aeriană ale Elveției, fără a avea un caracter simbolic sau ceremonial.

Contextul misiunilor aeriene elvețiene

Elveția desfășoară două tipuri de misiuni de poliție aeriană: „Hot missions” – intervenții în cazul unor încălcări ale spațiului aerian sau ale regulilor de zbor, resprectiv „Live missions” – verificări de rutină ale aeronavelor străine care tranzitează țara pe baza unei autorizații diplomatice.

Zborul aeronavei Spartan s-a încadrat în cea de-a doua categorie, conform autorităților elvețiene.





Practic, clarificările oficiale ale Armatei Elvețiene arată că prezența avioanelor F‑18 nu a avut o semnificație diplomatică specială, ci a reprezentat o procedură standard aplicată tuturor aeronavelor militare străine care tranzitează spațiul aerian elvețian.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut varianta președintelui Nicușor Dan, conform căreia avioanele elvețiene care l-au escortat reprezintă un gest de apreciere pentru ajutorul acordat de România victimelor incendiului de la Crans Montana.

„Nu știu ca România să fi făcut o astfel de solicitare față de Elveția. E o formă de respect a lor, un semn de mulțumire față de răniții pe care noi i-am ajutat. Imaginea României este foarte bună de când Nicușor Dan participă la astfel de întâlniri. Opțiunea privind folosirea unui avion militar e decizia Administrației Prezidențiale. Tura asta, așa cum a fost data trecută, Nicușor Dan a decis să participe cu o astfel de aeronavă. Președintele României decide cu ce aeronavă zboară, costuri de 6 ori mai mici”, a spus joi Radu Miruță.