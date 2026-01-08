Mai multe tabere se conturează la Casa Albă, iar cei mai importanți oameni din jurul președintelui Trump se luptă pentru șansa de a candida la viitoarele alegeri. Antonia Pup este cercetător la Georgetown University din Washington și a urmărit cu atenție ultimele evenimente din capitala SUA. Într-un interviu pentru „Adevărul”, românca explică cine ar fi de dorit, din perspectiva României, să câștige această bătălie și cum arată lupta pentru succesiunea lui Trump.

Adevărul: România a fost luată prin surprindere de alegerea lui Trump, o eroare uriașă de politică externă în condițiile în care Bucureștiul a luat în calcul o singură variantă și a mizat exclusiv pe o victorie a democraților. Toți ochii ar trebui să fie acum pe Casa Albă, mai ales că în America și în Occident se discută deja despre bătălia din tabăra republicană pentru numele viitorului candidat la președinție. Cum se vede de la Washington această luptă și care ar fi „taberele” și personalitățile care se înfruntă deja în culise?

Antonia Pup: Este adevărat - este cam devreme să vorbim despre anul politic 2028, când Statele Unite ale Americii își vor alege un nou președinte, și totuși ar trebui să pregătim anumite scenarii încă de acum pentru a nu fi din nou luați prin surprindere de ascensiunea unor politicieni la vârful statelor de a căror decizie depinde siguranța națională a României. Sunt convinsă că există multe figuri în administrația Trump care si-ar dori să încerce să îi devină succesori acestuia, chiar lidera comunității de informații Tulsi Gabbard, care a mai încercat să obțină nominalizarea la funcția de președinte pe vremea când activa în Partidul Democrat, dar și secretara Kristi Noem, fostă guvernatoare, care conduce acum Departamentul pentru securitate internă în cabinetul Trump. Totusi, cred că la ora actuală se profilează doi candidați cu mai multe șanse decât ceilalți: vicepresedintele JD Vance, văzut în interiorul MAGA ca fiind cel cu prima șansă să îi urmeze lui Trump, și Marco Rubio, consilierul președintelui pentru securitate națională (interimar) și șeful Departamentului de Stat american.

Primul succes obținut de Marco Rubio în fața lui JD Vance

Recent, un detaliu care nu ți-a scăpat și pe care l-ai semnalat, Marco Rubio pare să fi obținut un prim succes în fața lui JD Vance, în sensul în care vicepreședintele SUA a fost marele absent al operațiunii pe care SUA au desfășurat-o în Venezuela. În același timp, Marco Rubio s-a aflat în prim plan, imediat în apropierea lui Trump. Care ar fi mesajul pozei de moment?

Între timp, a apărut și poziția lui JD Vance, care - previzibil - este una de susținere a operațiunii în Venezuela. JD Vance motivează faptul că a lipsit de la momentul coordonării operațiunii la Mar-a-Lago deoarece nu ar fi vrut să pună în pericol succesul acesteia, având în vedere faptul că prezența sa acolo la acel moment ar fi atras atenție suplimentară din partea presei și ridicat suspiciuni. Totusi, dacă discreția poate scuza lipsa de la coordonarea operațiunii propriu-zise, ea justifică mai greu lipsa de la conferința de presă post-eveniment.

Operațiunea „Absolute Resolve” și orientarea Strategiei naționale de securitate a SUA către emisfera vestică îi oferă lui Marco Rubio, ca șef al diplomației americane, oportunitatea de a aduna capital politic și de a se afirma ca lider la nivel național, fiind cel care cunoaște cel mai bine dosarele emisferei vestice, un cunoscător intim al Americii Latine, fiind copilul unor părinți cubanezi. Mai multă responsabilitate poate însemna și o binecuvântare, și un blestem pentru ambițiile de prezidențial ale lui Marco Rubio, iar cazul Venezuela și ce va urma după extragerea lui Maduro ne poate arăta dacă Marco Rubio va confirma sau își va degrada imaginea și potențialul.

Să nu uităm că Rubio este interimar pe fotoliul de consilier pentru securitate națională din mai 2025, după plecarea lui Mike Waltz la ONU ca urmare a scandalului Signal Gate. Președintele nu a numit un alt consilier pentru acest post vital tocmai pentru că are încredere în capacitatea lui Rubio de a livra pe teme cu mare miză.

De ce Marco Rubio

Am intrat în anul midterms, iar alegerile pentru Casa Albă nu mai par nici ele atât de departe. Care crezi că ar fi șansele lui Marco Rubio de a fi desemnat viitorul candidat al republicanilor?

Cred că Marco Rubio are o șansă reală să fie candidatul prezidențial din partea Partidului Republican în anul 2028 și sunt convinsă că are ambiția pentru a mai încerca o dată să obțină nominalizarea din partea partidului său, asta după ce în 2016 a pierdut nominalizarea în fața lui Donald Trump. Cred că, spre deosebire de mult mai radicalul JD Vance, Marco Rubio are capacitatea de a forma o coaliție mai largă de susținere a proiectului său politic, inclusiv din partea votanților democrați.

Ce alte atuuri ar mai avea Marco Rubio?

Marco Rubio, fost senator de Florida (stat al cărui președinte este și Donald Trump) a fost primul membru al Cabinetului Trump 2 confirmat de Senat, în timp record, obținând unanimitate din partea Comisiei pentru afaceri externe din Senatul american, ceea ce înseamnă că a fost susținut inclusiv de partea democrată a comisiei. Rubio este văzut drept un politician mai aproape de „establishmentul” federal, are un istoric bogat de a susține inițiative bipartizane mai ales în domeniul politicii externe și de siguranța națională, este un internaționalist convins, pro-NATO, anti-China, anti-Rusia. A fost membru al Comisiei pentru supravegherea comunității de informații americane și este unul dintre autorii legii din 2023 care limitează dreptul președintelui american de a scoate SUA din NATO fără aprobarea Congresului. JD Vance, deși conștient de pericolul reprezentat de ascensiunea Chinei pe scena globală, este adept al prioritizării angajamentului american pe scena internațională - ceea ce în română am putea traduce, dar nu cu fidelitate completă, izolaționist.

Cine ar fi principalii susținători ai celor doi?

Dacă Marco Rubio ar putea fi preferat de votanți moderați și de establishment, JD Vance este deja susținut în demersul său pe față de candidatură prezidențială de organizația Turning Point USA, condusă acum de Erika Kirk, văduvă lui Charlie Kirk. Influencerul Charlie Kirk și fondatorul mișcării conservatoare TPUSA a fost un bun prieten al lui JD Vance și susținător al acestuia inclusiv când a fost nominalizat ca președinte. Organizații precum TPUSA joacă un rol cheie în mișcarea MAGA, având în vedere capacitatea lor de a mobiliza mase, mai ales în rândul votanților tineri, pe care îi atrag cu dezbateri în universități și mesaje conservatoare pe social media.

De ce ar fi bine pentru România să câștige Marco Rubio

Ai spus-o de curând și pe rețelele de socializare, în opinia ta, succesul lui Marco Rubio și al taberei sale în rândul republicanilor ar fi o veste bună pentru România. În ce măsură crezi că ne-ar ajuta ca viitorul președinte al SUA să fie Marco Rubio și de ce nu ar fi de dorit să-l vedem pe JD Vance la Casa Albă?

Pe lângă cele două viziuni diferite asupra rolului SUA în lume al celor doi (Rubio - internaționalist, Vance - un „restrainer”), care ne indică faptul că Rubio ar fi un președinte care pune mai mult preț pe NATO și securitatea europeană decât Vance, Marco Rubio a fost decorat de președintele României în 2017 cu Ordinul Național „Steaua României”, cea mai înaltă decorație civilă a României, în semn de apreciere pentru contribuția sa la cooperarea politico-militară și economică dintre România și SUA cu ocazia a 20 de ani de parteneriat strategic dintre cele două state. JD Vance, pe de altă parte, a fost cel care a folosit experiența României cu Călin Georgescu și anularea alegerilor prezidențiale pentru a mustra țara noastră de două ori în același discurs la Conferința de securitate de la Munchen, țara noastră fiind menționată de mai multe ori în acel discurs decât Rusia sau China. Cred că poziția lui JD Vance față de Europa ar fi chiar mai conflictuală decât a lui Trump, în timp ce un președinte ca Rubio ar putea încerca să utilizeze alianța transatlantică drept un multiplicator al forței Statelor Unite în competiția strategică globală, nu să o distrugă, fiind conștient de importanța durabilității parteneriatului transatlantic pentru a contrabalansa alinierea strategică dintre Beijing și Moscova.

Cum ai perceput de la Washington poziția României față de evenimentul special care a deschis 2026, mă refer la operațiunea americană din Venezuela? A reacționat corect Bucureștiul sau poate că s-ar fi impus o cu totul altă reacție, mai ales că suntem parteneri strategici cu SUA?

Președintele Nicusor Dan a fost total absent pe acest dosar, deși este politicianul care, în virtutea atribuțiilor constituționale, este epicentrul în jurul căreia gravitează toate elementele de securitate națională și politica externă în statul român. Premierul României, Ilie Bolojan, a avut o intervenție care confirmă politica externă pe pilot automat a țării noastre - spunând că suntem „în linia poziției Uniunii Europene”, uitând că noi trebuie să fim artizani, nu doar spectatori, ai politicii externe a UE. În fine, ministrul de externe Oana Țoiu a avut o poziție corectă, aș îndrăzni să spun chiar pro-americană, dar a menționat-o pe lidera opoziției Maria Corina Machado ca fiind o potențială succesoare a lui Maduro, ceea ce nu cred că este un scenariu care va fi agreat de Statele Unite. Donald Trump a spus încă din prima conferință de presă după operațiunea din Venezuela faptul ca Machado nu a fost implicată în discuțiile cu SUA, că președintele Trump nu consideră că Machado se bucură de susținere suficientă și „respect” din partea poporului din Venezuela.

Din această experiență, consider că putem extrage o nevoie reală ca actorii politici de prim rang ai României să își coordoneze mai atent mesajele pe aceste subiecte de interes, să vorbim mai apăsat la nivel internațional și pe aceeași voce.