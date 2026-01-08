Video Bărbat lovit mortal de o mașină și târât un kilometru sub autoturism. Șoferul, surprins de camere când a scăpat de trupul victimei

Un șofer în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, a fost reținut de polițiști după un accident cutremurător petrecut în comuna Ceanu Mare. Bărbatul este acuzat că a lovit mortal cu mașina un pieton de 69 de ani, apoi a târât trupul victimei sub autovehicul pe o distanță de aproximativ un kilometru.

Scenele tulburătoare au fost surprinse de camerele de supraveghere din apropierea unei benzinării. În imagini se observă cum șoferul oprește, se uită sub autoturism și scoate corpul bărbatului de sub vehicul. Tulburat, conducătorul auto își pune mâinile în cap, după care se urcă din nou la volan și pleacă.

Puțin timp mai târziu, un trecător a descoperit trupul neînsuflețit al victimei și a alertat autoritățile. Polițiștii au constatat că bărbatul a fost victima unui accident rutier, iar șoferul implicat a fugit.

„Un pieton de 69 de ani a fost accidentat mortal, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului”, a declarat șeful Compartimentului Rutier Câmpia Turzii, Tudor Chețan, citat ,de Știrile ProTV.

Identificarea șoferului a fost posibilă datorită camerelor de supraveghere ale stației peco, care au surprins numărul de înmatriculare. În mai puțin de două ore, oamenii legii l-au găsit pe bărbat acasă, în aceeași localitate, în timp ce autoturismul fusese deja dus în Cluj-Napoca.



Ce a susținut șoferul în fața polițiștilor

Șoferul ar fi susținut în fața anchetatorilor că victima se afla întinsă pe carosabil și că nu ar fi observat-o la timp.

Virgil Păcurar, primarul comunei Ceanu Mare, a povestit că șoferul ar fi susținut la audieri că a crezut inițial că a trecut peste o haină.

Localnicii spun că victima se întorcea de la un priveghi. Omul era cunoscut în comunitate ca un pensionar liniștit, tată a doi băieți.

Conducătorul auto a fost reținut pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. În funcție de circumstanțe, pedeapsa ar putea ajunge la cinci ani de închisoare sau chiar mai mult, spun avocații.

Anchetatorii analizează și posibilitatea ca bărbatul să fi fost acroșat înainte de a ajunge sub mașină. Concluziile medicilor legiști vor stabili cu exactitate cauza morții.