Nicușor Dan, criticat din interiorul USR pentru numele propus la șefia SRI: „Voi nu ați fi la fel de încântați?”

Președintele Nicușor Dan se confruntă cu critici din USR după ce ar fi avansat numele avocatului Gabriel Zbârcea pentru funcția de șef al Serviciului Român de Informații.

Deputatul USR Stelian Ion a reacționat public după ce președintele Nicușor Dan ar fi luat în considerare numirea avocatului Gabriel Zbârcea la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI). Într-o postare pe rețelele sociale, Stelian Ion și-a exprimat, ironic, „entuziasmul” pentru această posibilă alegere, ridicând totodată semne de întrebare asupra implicării unui naționalist și suveranist autentic într-o funcție atât de importantă.

„Un naționalist și suveranist autentic”

„Aș putea spune că sunt extraordinar de încântat că putem avea în curând un șef la Serviciul Român de Informații în persoana unui naționalist și suveranist autentic. Așa cum se descrie singur avocatul Gabriel Zbârcea. Nu pe tiparul Simion sau Georgescu, ci un suveranist patriot adevărat, cu anvergură profesională și intelectuală, cu CV ca la carte”, a scris Stelian Ion.

Deputatul USR subliniază că Zbârcea „are modele sănătoase și aparține unui creuzet de gânditori care de ceva vreme ridică ştacheta suveranismului românesc foarte sus, cu idei așezate, articulate, nu cu sloganuri ceaușiste”.

Stelian Ion atrage atenția asupra paradoxului politic al acestei posibile numiri: „O astfel de mișcare din partea președintelui Nicușor Dan ar putea părea o dovadă că vrea să aducă în România pacea socială. Un președinte votat de o parte proeuropeană și mai progresistă a societății numind într-o asemenea funcție importantă un naționalist și suveranist adevărat!”

Podcastul care promovează suveranismul

Stelian Ion face referire și la activitatea asociatului lui Zbârcea, avocatul Florentin Țuca, care găzduiește un podcast cu invitați din diverse domenii, dezbătând teme sociale, politice, culturale și existențiale.

„Îi puteți urmări în acest podcast pe intelectuali rasați, oameni de cultură, profesioniști din diverse domenii precum Adrian Severin, Cristian Terheș, Dan Puric, Sorin Lavric, Florin Călinescu, Robert Turcescu, Dana Budeanu, Dan Dungaciu, Gheorghe Piperea, Andrei Marga, Dan Bitman, Petrișor Peniu”, notează deputatul.

Îngrijorări legate de justiție și anticorupție

Stelian Ion se referă și la perspectiva lui Zbârcea asupra justiției, apreciind analiza „profundă” a fenomenului așa-zisei lupte anticorupție începând cu 2005, perioadă în care au fost vizate numeroase personaje politice.

„Această perioadă neagră a justiției române nu trebuie să se mai repete! România nu este nici pe departe un stat atât de corupt cum, cu rea-credință, au încercat la un moment dat să îl zugrăvească unii. Perioada vânătorii de corupți trebuie trimisă definitiv în subsolurile paginilor de istorie, iar dl Zbârcea ar putea avea un rol important în acest sens”, a punctat Stelian Ion.

În final, deputatul USR încheie postarea cu o întrebare retorică adresată publicului: „Voi nu ați fi la fel de încântați?”