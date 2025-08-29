Tribunalele și judecătoriile din toată țara își suspendă activitatea în semn de protest față de reforma pensiilor speciale

Magistrații din tribunale și judecătorii cer retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor și avertizează că statul de drept este afectat grav.

În urma adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 - 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au decis că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite anterior de cele 16 curți de apel.

Magistrații solicită „retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, se arată în comunicatul CSM..

Semnal de alarmă pentru sistemul judiciar

Potrivit CSM, demersul legislativ actual reprezintă „un risc major de destabilizare a sistemului judiciar”. Pentru a trage un semnal de alarmă, s-a decis ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor. Informații suplimentare referitoare la modul de desfășurare a activității instanțelor pot fi consultate pe portalul fiecărei instanțe de judecată.

Proteste în Justiție

Procurorii din sute de parchete au încetat activitatea ca urmare a tăierii pensiilor speciale, a informat joi, 28 august, CSM, menționând lista cauzelor urgente care mai pot fi soluționate în perioada protestelor.

Judecătorii și procurorii au declanșat prima zi de proteste pe 27 august, în ciuda avertismentului lansat de ministrul Justiției, care a reamintit că „greva nu este permisă în sistemul judiciar, iar orice acțiune trebuie să permită desfășurarea activității instanțelor”. Magistrații au suspendat activitatea în semn de protest față de proiectul de reformă a pensiilor speciale, cerând retragerea acestuia, și au fost criticați dur pentru această acțiune.