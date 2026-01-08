search
Ger năpraznic în noaptea de joi spre vineri. Temperaturile scad până la -15 grade Celsius: „E bine să rămâneți la adăpost”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că va fi „ger puternic în noaptea de joi spre vineri” și că temperaturile scăzute vin la pachet cu drumuri alunecoase.

Se vor înregistra chiar și -15 grade Celsius. FOTO Shutterstock
Se vor înregistra chiar și -15 grade Celsius. FOTO Shutterstock

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, iar gerul se va face simțit până în zori, precizează IGSU, joi, într-o postare pe Facebook:

„Este o noapte în care e bine să rămâneți mai mult la adăpost. Hainele groase, puse în straturi, căciula și mănușile devin aliați de încredere pentru oricine trebuie să iasă din locuință. În case, e important să aveți grijă la sursele de încălzire și să vă asigurați că totul funcționează în siguranță. Nu folosiți sobe cu improvizații și nu adormiți cu focul aprins”.

image

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență amintește că „animalele simt frigul la fel de aspru ca noi”.

„Un adăpost mai bun și puțină grijă în plus le pot proteja de ger”, recomandă IGSU.

Pentru că gerul poate aduce drumuri alunecoase, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență le recomandă șoferilor să plece la drum doar dacă este necesar:

„Să circulați cu viteză redusă, să păstrați distanța față de celelalte vehicule și să vă asigurați că mașina este echipată corespunzător pentru iarnă”.

Amintim că un ciclon aduce precipitații însemnate cantitativ în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar în multe zone se va depune un strat consistent de zăpadă.

Vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze de 50–70 km/h în sudul și estul țării, iar în zona montană înaltă rafalele pot atinge 70–85 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Aer polar și temperaturi sub pragul înghețului în timpul zilei

De joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, România va fi afectată de pătrunderea unui nucleu de aer polar post-frontal. Temperaturile maxime vor deveni negative în vestul, centrul și nordul țării, unde se vor situa între -8 și -6 grade Celsius.

Noaptea de joi spre vineri va fi deosebit de rece, cu minime sub -10 grade Celsius în zonele montane și în regiunile intracarpatice, unde se va instala gerul.

Meteorologii mai arată că regimul termic se va menține sub mediile climatologice specifice perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în estul Europei. Nucleul de aer foarte rece, cu temperaturi cuprinse între -6 și -18 grade la altitudinea de aproximativ 1.550 de metri, va fi poziționat deasupra Ucrainei și Belarusului.

Meteo

