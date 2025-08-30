search
Sâmbătă, 30 August 2025
Ministrul Justiției a explicat principalele prevederi ale proiectului de lege privind pensiile magistraților

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat principalele prevederi ale proiectului de lege privind pensiile magistraților. Potrivit acestuia, reforma urmărește corelarea salariilor cu pensiile, astfel încât pe parcursul carierei un magistrat să fie cât mai incoruptibil și să nu fie tentat de acte nelegale.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu. FOTO: captură video
Ministrul Justiției, Radu Marinescu. FOTO: captură video

„Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă, pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii care să fie una îndestulătoare. Tocmai pentru a-l feri de tot felul de tentaţii şi a face actul profesional cât mai responsabil. Principalul e să existe o proporţie cât mai apropiată între cele două, salariu şi respectiv pensie”, a declarat Marinescu, sâmbătă, 30 august, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Ministrul a precizat că legea corectează inechitatea din prezent, când pensia este mai mare decât salariul: „În momentul de faţă acesta era principiul, să nu poată să depăşească salariul net. Numai că raportarea era la brut, acum, în noua formulă este o raportare care se face la ultima indemnizaţie netă şi aşa va fi procent de 70 la sută care este propus prin proiect”, a mai declarat ministrul Justiţiei.

Principalele modificări

- Pensia magistratului nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu net;

- Vârsta standard de pensionare se majorează la 65 de ani;

- Este prevăzută o perioadă tranzitorie de 10 ani pentru aplicarea noilor reguli;

„Noua lege se aplică tuturor celor care la momentul intrării sale în vigoare nu au îndeplinite condiţiile de pensionare. Cei care au condiţiile de pensionare, chiar dacă nu au solicitat pensionarea, chiar dacă nu au o decizie, dar au condiţiile de pensionare se înscriu pe legea actuală. Cei care nu au condiţiile de pensionare intră pe legea nouă”, a mai spus Radu Marinescu, în cadrul emisiunii televizate.

Ministrul a explicat că etapa de tranziție și normele tranzitorii respectă principiul juridic tempus legis actum, protejând drepturile deja câștigate de magistrați.

Proteste și controverse

Proiectul a generat nemulțumiri în sistemul judiciar. Judecători și procurori din mai multe județe au transmis solicitări oficiale către Guvern și Parlament, cerând retragerea proiectului și încetarea campaniei considerate agresive împotriva magistraților. Toate cele 16 Curți de Apel din țară solicită retragerea proiectului.

Marinescu a subliniat că magistratii nu pot intra în grevă și că decizia de a judeca sau amâna o cauză rămâne la aprecierea fiecărui judecător, pentru a proteja independența sistemului judiciar.

„Magistratul este cel care, intrând în sala de judecată, stabileşte ce cauză se amână sau se judecă. Asta este lăsată la aprecierea judecătorului. Pentru noi este foarte importantă independenţa judecătorului. Nu dorim să aducem atingere independenţei sistemului judiciar pentru că este fundamental în statul de drept. De aceea, preocuparea este şi va rămâne de a se asigura constituţionalitatea unui demers şi vom vedea dacă se va ajunge la CCR”, a afirmat Marinescu.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul va adopta săptămâna viitoare pachetul de măsuri privind pensiile magistraților și că își va asuma răspunderea pentru aceste prevederi în Parlament. Ministrul Justiției a precizat că legea ar putea fi contestată la Curtea Constituțională, existând posibilitatea unei evaluări ulterioare.

