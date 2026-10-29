Nem reformă! De ce se opune UDMR comasării comunelor. Ar pierde un sfert din primari SURSE

Liderii UDMR se opun total planului de comasare a comunelor mici, anunțat de președintele PSD Sorin Grindeanu. Motivul: UDMR ar pierde aproape un sfert din primari, susțin surse din conducerea partidului pentru Adevărul. Plus consilieri locali și alți angajați din primării, care la rândul lor sunt membri de partid. Or, fără mobilizarea primarilor, UDMR riscă să rămână sub pragul electoral la alegerile parlamentare.

UDMR este cel mai vocal împotriva comasării Foto: Shutterstock

PSD a propus comasarea comunelor care au sub 1.500 de locuitori. Procesul ar urma să fie pus în practică și cu biciul, și cu zăhărelul. Teoretic, comasarea ar fi una benevolă, în urma înțelegerilor dintre aleșii locali. În cazul în care primarii nu vor renunța de bună-voie la funcție, guvernul le va tăia banii de la Ministerul Dezvoltării, condus de PSD. În final, primarii revoltați vor fi siliți să se unească cu localitățile învecinate, explică surse din conducerea PSD.

Dintre toate partidele, UDMR este cel mai vocal împotriva comasării. În total, peste 400 de comune ar urma să dispară. PSD și PNL ar pierde în jur de 150 de primari fiecare, deci impactul electoral ar fi unul minimal, în condițiile în care ambele formațiuni numără peste 1.500 de edili, mulți dintre ei de mari orașe. USR are doar o mână de primari, în timp ce AUR, deși e cotat la 40% în sondajele de opinie, numără foarte puțini aleși locali. Partidul care ar avea cel mai mult de pierdut ar fi UDMR.

Formațiunea maghiară conduce în acest moment 199 de primării, cele mai multe în Harghita, Covasna și Mureș. Dintre acestea, 45 sunt primării de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, deci ar trebui comasate. Astfel, formațiunea condusă de Kelemen Hunor ar pierde, dintr-o lovitură, aproape o treime din primari. Impactul politic ar fi unul covârșitor, în condițiile în care UDMR este un partid dependent de aleșii locali. Fără mobilizarea primarilor, UDMR ar fi în pericol să rateze pragul electoral la alegerile parlamentare, ceea ce ar însemna un dezastru pentru comunitatea maghiară din Transilvania.

UDMR n-ar pierde doar 45 de primari. S-ar adăuga zeci de viceprimari, sute de consilieri locali și mii de angajați din primăriile care ar urma să se desființeze. Și toți aceștia sunt membri de partid, care brusc s-ar trezi fără funcții și locuri de muncă. Pe scurt, UDMR ar pierde multe voturi din cauza comasării comunelor mici.

Comasare voluntară sau prin lege: ce s-a propus până acum

Comasarea voluntară a localităților mici apare în programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, prezentat de Adevărul pe 15 octombrie. Documentul prevede prioritate la finanțare pentru 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori. Localitățile care decid, prin procedură democratică, să fuzioneze ar urma să primească, pentru o perioadă determinată, bonusuri pentru investiții și garanția menținerii punctelor locale de servicii. Obiectivul declarat este eficientizarea cheltuielilor publice și reducerea birocrației.

Această variantă trebuie însă deosebită de comasarea prin lege propusă de PSD. Potrivit relatării Adevărul din 26 octombrie, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a precizat că este vorba despre două proiecte diferite și că pragul de populație pentru reorganizarea prin lege nu fusese stabilit. Cele 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori nu reprezentau, așadar, o listă oficială de primării care urmau să fie desființate. Pentru varianta voluntară, aceeași relatare menționa consultarea locuitorilor prin referendum.

Disputa privind soarta comunelor mici nu este nouă. În ianuarie 2024, Asociația Comunelor din România și Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România propuneau, alături de o altă structură asociativă, reducerea numărului consilierilor locali, generali și județeni cu aproximativ 13.000, ca alternativă la comasare. Inițiatorii susțineau că economiile ar fi comparabile cu cele obținute prin desființarea celor mai mici 500 de comune. Propunerea a fost primită cu rezerve de reprezentanți ai partidelor, unii considerând că reducerea numărului de consilieri poate doar să completeze, nu să înlocuiască, reforma administrativ-teritorială.