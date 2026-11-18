Podul Crimeei a suferit avarii semnificative, iar repararea acestuia ar putea dura o perioadă îndelungată, potrivit unor evaluări citate de presa britanică.

Podul Crimeea avariat Foto: X@intel_nova

Atacul Ucrainei asupra segmentului rutier al podului Kerci, construit de Rusia pentru a lega peninsula Crimeea de teritoriul rus, ar fi reprezentat etapa finală a unei operațiuni militare pregătite cu mult timp înainte. Momentul ales pentru lovitură nu ar fi fost însă întâmplător, ci ar fi avut și o motivație politică, potrivit The Guardian.

Emily Ferris, expertă pe problemele Rusiei la institutul de cercetare Royal United Services Institute (RUSI), consideră că industria militară ucraineană ar fi putut pregăti operațiunea cu câteva luni înainte, ceea ce sugerează că atacul a fost declanșat în funcție de contextul politic.

„Au păstrat asta pentru o zi neagră, iar ziua aceea a venit”, a spus Ferris.

Deși podul nu a fost distrus în totalitate, iar infrastructura feroviară a rămas funcțională, atacul reprezintă o lovitură importantă pentru Rusia. Acesta a avut loc cu două zile înaintea unei întâlniri programate între președintele rus Vladimir Putin, liderul american Donald Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, la Shenzhen.

Ben Hodges, fost comandant al forțelor terestre americane în Europa, estimează că avariile provocate de prăbușirea unui segment rutier și de deteriorarea arcului de susținere sunt atât de grave, încât repararea podului în viitorul apropiat ar putea fi dificilă. Noi atacuri ucrainene ar putea complica suplimentar lucrările și ar afecta transporturile către Crimeea.

Potrivit The Guardian, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, inclusiv asupra sistemelor de încălzire și alimentare cu apă. În acest context, loviturile asupra podurilor arată că Moscova își extinde lista țintelor, pe fondul intensificării conflictului.

Atacurile rusești au loc într-un moment în care Ucraina dispune, la rândul său, de capacitatea de a riposta. Un blogger militar rus afiliat canalului propagandistic Military Informant a recunoscut că Ucraina dispune de o putere de foc comparabilă. El a invocat distrugerea segmentului rutier al podului Kerci, după două zile de atacuri aeriene, și a avertizat că următoarea țintă ar putea fi infrastructura feroviară.

În cazul în care atât legătura rutieră, cât și cea feroviară ar fi scoase din funcțiune, ruta R-280, care pornește din regiunea Rostov, ar putea deveni singura cale terestră rămasă Rusiei pentru aprovizionarea Crimeei. Dronele ucrainene atacă această rută de mai multe luni.

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Hodges susține de mult timp că peninsula Crimeea ar putea deveni un punct decisiv al războiului

Hodges susține de mult timp că peninsula Crimeea ar putea deveni un punct decisiv al războiului, având în vedere importanța strategică și politică pe care o are pentru Vladimir Putin. În opinia sa, Ucraina ar trebui să urmărească să facă ocupația rusă a peninsulei imposibil de susținut. Un astfel de obiectiv ar presupune distrugerea podului și exercitarea controlului prin foc asupra autostrăzii R-280.

Afectarea aprovizionării Crimeei ar putea fi însă un proces de durată, în timp ce efectele politice ale atacului ar putea apărea mai rapid. Potrivit lui Hodges, avarierea segmentului rutier al podului slăbește și mesajul transmis de Rusia potrivit căruia victoria sa în război ar fi inevitabilă, iar Crimeea ar aparține definitiv Moscovei.

Risc de escaladare

The Guardian avertizează, de asemenea, asupra riscului unei escaladări, în condițiile în care ambele părți încearcă să pună capăt unui război ajuns într-un impas. Excluderea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de la negocierile de la Shenzhen l-ar fi determinat să transmită un mesaj atât lui Trump, cât și lui Putin: Ucraina dispune în continuare de atuuri pe care le poate folosi.

Ucraina a desfășurat până acum patru operațiuni împotriva podului Kerci, în 2022, 2023, 2025 și în cadrul atacului recent. În prima operațiune, militarii ucraineni au folosit un vehicul încărcat cu explozibili, cu o putere echivalentă de 21 de tone de TNT. Un an mai târziu, podul a fost atacat cu două drone maritime Sea Baby, iar în 2025 a fost vizată structura subacvatică.

La operațiunea recentă împotriva podului construit ilegal de Rusia au participat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și alte structuri ale forțelor de apărare. SBU a anunțat că pregătirea și executarea atacului au presupus șapte etape și au durat aproximativ o lună. Potrivit instituției, operațiunea a dus la distrugerea unui arc metalic și a segmentului rutier susținut de aceasta.

BBC a analizat, la rândul său, impactul atacului asupra poziției politice a liderului de la Kremlin. Potrivit evaluărilor prezentate de publicație, lovitura ar putea amplifica presiunea asupra lui Putin și ar crește costurile continuării războiului pentru Rusia.

Jurnaliștii BBC au remarcat și momentul ales pentru operațiune, cu puțin timp înaintea întâlnirii liderului rus cu reprezentanții Chinei și Statelor Unite. Atacul ar putea afecta imaginea pe care Putin ar fi dorit să o proiecteze în cadrul discuțiilor și să umbrească ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de succes diplomatic.

Experții citați de BBC subliniază, totodată, că efectele atacului asupra podului Kerci par mai importante decât cele ale operațiunilor precedente, atât prin amploarea avariilor, cât și prin implicațiile strategice și politice.