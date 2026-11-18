Trei femei din SUA au găsit o soluție neobișnuită pentru a ajunge acasă după anularea zborurilor pe aeroportul din Charlotte, Carolina de Nord. Cum nu au reușit să închirieze un autoturism, au cumpărat unul și au pornit într-o călătorie de 27 de ore, prin nouă state americane.

Cele trei femei au călătorit 27 de ore pentru a ajunge acasă. Foto: Dr Tara Harding

Tara Harding, proprietara clinicii Simply Wellness din Bismarck, statul american Dakota de Nord, și două dintre angajatele sale, Alisha Maier și Maressia Cowter, au ajuns în centrul atenției după ce au cumpărat un autoturism pentru a se întoarce acasă, în urma unei perturbări majore a traficului aerian din Statele Unite.

Cele trei femei călătoriseră la Charlotte, în Carolina de Nord, pentru un program anual de pregătire profesională. Vineri, 13 noiembrie 2026, se pregăteau să revină la familiile lor, când Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat suspendarea temporară a zborurilor la nivel național.

Cursa lor a fost reprogramată de mai multe ori, înainte de a fi anulată definitiv. În loc să aștepte reluarea zborurilor, femeile au început să caute alte modalități de a traversa țara.

„Nu știam ce se întâmplă și de ce se întâmplă”

Tara Harding a povestit pentru postul american KFYR că, inițial, pasagerii nu primiseră explicații clare cu privire la situația care provocase blocarea traficului aerian.

„Nu știam ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Așa că, evident, am rămas acolo, iar ei au continuat să ne amâne zborul”, a relatat femeia.

Pe măsură ce întârzierile se acumulau, cele trei au început să se întrebe dacă merita să rămână pe aeroport sau să caute singure o soluție pentru a ajunge acasă.

„Nu ne-au oferit nimic și știu că au anunțat, cred că FAA sau altcineva, că nici nu vor exista compensații, pentru că situația nu depindea de ei, nu era sub controlul companiei aeriene”, a explicat Harding.

În aceste condiții, femeile au luat în calcul cazarea la un hotel, dar nu știau câte nopți ar fi trebuit să aștepte. Harding a povestit că alternativa era să pornească la drum, indiferent ce mijloc de transport ar fi reușit să găsească.

Au încercat mai întâi să închirieze o mașină, însă nu exista niciun autoturism disponibil pe o rază de aproximativ patru ore de mers cu mașina de Charlotte.

Au verificat apoi cursele feroviare Amtrak, autobuzele Greyhound și posibilitatea închirierii unui vehicul utilitar de la U-Haul. Niciuna dintre aceste variante nu le oferea o soluție potrivită.

Ideea care avea să le scoată din impas a venit de la soacra Tarei Harding.

„Ea a spus: «De ce nu mergeți pur și simplu la reprezentanța Ford și nu cumpărați o mașină?» Și exact asta am ajuns să facem”, a povestit Harding pentru KFYR.

Femeile au mers la un dealer auto și au cumpărat un Ford Bronco, fără să plătească un avans. Autoturismul, care valora aproximativ 48.000 de dolari, avea să le ducă până în Dakota de Nord.

Imagini cu cele trei femei și mașina nouă. Foto: Dr Tara Harding

Tara Harding a povestit aventura și pe pagina sa de Instagram, unde a ironizat situația neobișnuită în care au ajuns cele trei femei.

„Când împrejurări extraordinare îți lasă echipa blocată la 1.500 de mile de casă, se pare că soluția este să cumperi un Bronco.

După ce zborurile noastre au fost reprogramate de cinci ori înainte să fie anulate definitiv, am petrecut ore întregi încercând să găsim o cale de a ajunge acasă, la familiile noastre din Dakota de Nord.

Fără zboruri. Fără mașini de închiriat. Nici vehiculele U-Haul, trenurile sau autobuzele nu erau disponibile”, a relatat femeia.

Harding a continuat, glumind pe seama deciziei sale de a cumpăra un autoturism pentru o singură călătorie.

„Și, la un moment dat, se pare că am decis că cea mai rezonabilă soluție era pur și simplu să cumpăr o mașină. Așa că iată-ne... trei femei, un Ford Bronco și o călătorie de-a lungul țării pe care nimeni nu o plănuise”, a scris aceasta.

Femeia a încheiat postarea cu un mesaj adresat producătorului american și reprezentanței de la care cumpărase mașina.

„Ford, dacă acesta nu este testul de conducere suprem, atunci nu știu care ar putea fi. Mulțumesc, Jackson, de la Mark Ficken Ford Charlotte! Sunt aproape sigură că aceasta este cea mai scumpă anulare de zbor din viața mea. Mașina este de vânzare, dacă este cineva interesat... Poate... De fapt, începe să-mi placă foarte mult!”, a adăugat Tara Harding pe Instagram.

„A fost o aventură. Ascultăm podcasturi, muzică, iar cafeaua curge”

În locul unui zbor de aproximativ patru ore și jumătate, cele trei femei au pornit într-o călătorie rutieră de peste 2.400 de kilometri, prin nouă state americane.

În timpul deplasării, Tara Harding a acordat un interviu postului KFYR, explicând cum reușeau să facă față oboselii și drumului lung.

„A fost o aventură. Suntem deja în al șaptelea stat. De fapt, acum suntem în Iowa, care este al șaptelea stat. Dakota de Sud va fi al optulea, înainte să ajungem acasă”, a declarat femeia.

Harding a explicat că relația apropiată dintre cele trei colege le-a ajutat să transforme călătoria neașteptată într-o experiență plăcută.

„Suntem un grup foarte apropiat la serviciu, așa că ne-am distrat mult. Am ascultat podcasturi, muzică, am băut energizante și cafea. Dormim și conducem pe rând, iar până acum totul a mers foarte bine”, a povestit aceasta.

Pe parcursul drumului, femeile au făcut schimb la volan, astfel încât fiecare să poată dormi, în timp ce celelalte continuau deplasarea.

„Cred că, atunci când vremurile sunt atât de nesigure, trebuie să fii creativ. Și, da, noi încercăm să ne bucurăm de experiența asta”, a mai spus Harding pentru KFYR.

Cele trei au ajuns în cele din urmă acasă, după aproximativ 27 de ore de călătorie. Proprietara clinicii a explicat că hotărârea de a cumpăra mașina nu a fost motivată doar de dorința sa de a se întoarce acasă.

„Nu era vorba doar despre mine. Era vorba și despre angajatele mele, despre a le duce în siguranță acasă, la familiile lor”, a declarat Tara Harding pentru emisiunea „CBS Mornings”.

Inițial, femeile intenționau să vândă autoturismul înapoi unui dealer, după ce ajungeau acasă. Între timp, însă, planurile s-au schimbat.

„Mă simt foarte atașată de această mașină, datorită poveștii ei, și cred că s-ar putea să o păstrăm. Până la urmă, o să ajungem să o păstrăm”, a spus Harding, potrivit CBS News.

Întâmplarea s-a petrecut în timpul uneia dintre cele mai grave perturbări ale traficului aerian american din ultimele decenii. Suspendarea națională a zborurilor, dispusă de FAA vineri după-amiază, a durat peste patru ore, fiind cea mai lungă de acest fel de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Potrivit datelor FlightAware, citate de CBS News, până luni, 16 noiembrie, aproximativ 18.000 de zboruri fuseseră anulate.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că incidentul a fost provocat de o problemă de comunicații care a afectat centrele de control al traficului aerian. Defecțiunea a fost asociată cu lucrări de modernizare a unei instalații din Arkansas, unde erau înlocuite cabluri vechi de cupru cu fibră optică.

Autoritățile americane au declanșat o investigație pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii.