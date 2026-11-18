O femeie care plătise 5.000 de lei pentru un teren cu o casă și o anexă, în baza unei simple chitanțe, a obținut în instanță o hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare. Soluția Tribunalului Mehedinți nu înseamnă însă că orice înscris de mână este suficient pentru a deveni proprietar.

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Potrivit unei analize publicate de JURIDICE.ro de Ștefania Popescu, înțelegerea a fost încheiată în octombrie 2020 și privea un teren de 790 de metri pătrați, împreună cu construcțiile existente. Chitanța consemna plata integrală a prețului, iar cumpărătoarea a intrat în posesia imobilului. Vânzătorul a murit înainte ca aceasta să se adreseze instanței, astfel că procesul s-a purtat cu moștenitorii lui.

De ce prima instanță a respins cererea

Judecătoria a considerat că documentul putea fi analizat ca o promisiune de vânzare, dar că imobilul nu era suficient identificat. Chitanța menționa satul și suprafața terenului, fără o descriere completă.

În apel, Tribunalul Mehedinți a apreciat că înscrisul nu trebuia analizat izolat. Actul prin care vânzătorul dobândise proprietatea și datele din cartea funciară permiteau identificarea imobilului. În plus, moștenitorii recunoscuseră înțelegerea, încasarea prețului și predarea proprietății.

Tribunalul a pronunțat astfel o hotărâre care ține loc de contract de vânzare-cumpărare pentru teren și construcții.

Ce trebuie reținut

Chitanța nu a transferat, prin ea însăși, dreptul de proprietate. În această speță, instanța a analizat-o împreună cu celelalte probe și a constatat că putea fi stabilit exact ce imobil făcuse obiectul înțelegerii.

Prin urmare, soluția nu reprezintă o garanție pentru orice persoană care cumpără un imobil pe baza unui înscris de mână. Posibilitatea obținerii unei asemenea hotărâri depinde de condițiile legale și de probele fiecărui caz.