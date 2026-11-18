Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea a avut o intensitate de gradul VI în zona epicentrală și s-a produs la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri. Mișcarea resimțită de populație a durat între cinci și zece secunde, a declarat directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), Constantin Ionescu.

Directorul INFP, Constantin Ionescu. Foto: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu

Seismul a fost resimțit în mai multe zone ale țării, inclusiv în Capitală, unde unii locuitori au fost treziți din somn de mișcare, în timp ce alții au declarat că nu au simțit cutremurul.

Potrivit directorului INFP, intensitatea a fost de gradele V-VI în zonele apropiate de epicentru. Seismul s-a simțit puternic la Pucioasa, fiind resimțit și în Bacău și Brăila.

Care este diferența dintre magnitudine și intensitate

Constantin Ionescu a explicat la Antena 3 CNN că magnitudinea și intensitatea măsoară aspecte diferite ale unui cutremur. Magnitudinea indică energia eliberată la sursă și are aceeași valoare indiferent de locul în care este resimțit seismul. În schimb, intensitatea descrie efectele mișcării seismice într-o anumită zonă, în funcție de modul în care au fost afectate persoanele, clădirile și mediul.

„Magnitudinea arată mărimea cutremurului la sursă și are aceeași valoare indiferent de locul în care seismul este resimțit. Intensitatea descrie cât de puternică a fost zguduirea într-un anumit loc, pe baza efectelor asupra oamenilor, clădirilor și mediului”, a spus el.

Întrebat despre posibilitatea producerii unor replici, directorul INFP a vorbit despre sistemul de monitorizare al institutului, care dispune de peste 200 de puncte automate de măsurare, ce transmit date în timp real. Stațiile seismice înregistrează undele pe o perioadă mai lungă decât intervalul în care mișcarea este resimțită de oameni.

Cutremure similare au mai fost înregistrate în România

Directorul INFP a amintit că România a mai înregistrat seisme cu magnitudini apropiate în ultimii ani. În 2024 a avut loc un cutremur de 5,4, iar în 2022 unul cu magnitudinea de 5,5. Seisme de peste 5 grade au mai fost înregistrate și în 2020, 2018 și 2016.

Constantin Ionescu a făcut și o comparație cu seismul produs în județul Gorj în 2023, care a avut o adâncime de aproximativ 15 kilometri. Potrivit acestuia, cutremurele de mică adâncime pot produce efecte mai concentrate într-o anumită zonă și pot afecta în special clădirile vechi, care nu respectă standardele actuale de rezistență.

În ceea ce privește activitatea seismică din Vrancea, directorul INFP a precizat că seismele înregistrate în ultima perioadă se încadrează în limitele obișnuite pentru această regiune.

Cutremur de magnitudine 5,7, miercuri dimineață

Un cutremur puternic a zguduit România miercuri dimineață, fiind resimțit intens și în București. Magnitudinea seismului, produs în zona Vrancea, a fost revizuită de mai multe ori, cele mai recente date ale Institutului Național pentru Fizica Pământului indicând 5,7. Pompierii au început verificări în mai multe județe și în Capitală, iar în Galați au fost înregistrate apeluri la 112 de la persoane speriate de mișcarea seismică.