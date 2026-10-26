 Sute de primării din România ar putea fi comasate. Județele cu cele mai multe localități vizate de reforma administrativă | adevarul.ro
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Sute de primării din România ar putea fi comasate. Județele cu cele mai multe localități vizate de reforma administrativă

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Reforma administrativ-teritorială pe care PSD vrea să o promoveze prin lege ar putea schimba organizarea administrației locale din România. În prezent, 429 de localități au cel mult 1.500 de locuitori, însă acestea nu reprezintă o listă oficială a unităților administrativ-teritoriale care urmează să fie comasate.

comuna romania
Sute de primării ar putea dispărea în urma reformei administrative Foto: Arhivă

Alba este județul cu cele mai multe localități care au cel mult 1.500 de locuitori, respectiv 27. Pe următoarele poziții se află Caraș-Severin și Hunedoara, cu câte 26 de localități fiecare, în timp ce în Cluj sunt 25.

Alte județe cu un număr ridicat de localități care se încadrează în acest prag sunt Mehedinți și Olt, cu câte 23, Dolj, cu 21, și Teleorman, cu 20. În Arad sunt 18 astfel de localități, iar în Buzău, 16.

Acestea sunt cele zece județe cu cele mai multe localități care au o populație de cel mult 1.500 de locuitori, prag menționat recent de ministrul Dezvoltării în Parlament.

Totuși, cele 429 de localități nu figurează pe o listă oficială de desființare. Criteriile în funcție de care ar urma să fie realizată reforma prin lege nu au fost încă stabilite.

Două variante de reorganizare administrativă

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, a explicat, într-o intervenție la Antena 3, că pragul de 1.500 de locuitori nu a fost stabilit pentru reforma administrativă pe care PSD intenționează să o promoveze prin lege.

Potrivit acestuia, există două variante de reorganizare: comasarea voluntară a localităților, prezentată de ministrul Dezvoltării în timpul audierilor din Parlament, și comasarea prin lege, pe care conducerea PSD a decis să o propună Guvernului.

„Nu s-a discutat pragul de la care se pleacă în unirea localităților. A vorbit la audierile din Parlament de unirea voluntară. Unirea voluntară este cu totul altceva față de această reformă de comasare a localităților. Sunt două proiecte diferite”, a declarat Marius Oprescu.

În cazul comasării voluntare, unirea a două localități presupune consultarea locuitorilor prin referendum și acceptarea acestei măsuri. În schimb, reforma pe care PSD vrea să o promoveze în prezent ar urma să permită comasarea prin lege, pe baza unor criterii care nu au fost încă definite.

„Legea de asumare de care a vorbit președintele partidului, Sorin Grindeanu, vorbește de a comasa localitățile prin lege, după anumite criterii pe care nu le avem la ora aceasta”, a explicat președintele Consiliului Județean Olt.

Întrebat despre cele 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori, Marius Oprescu a reiterat că ministrul Dezvoltării s-a referit la varianta comasării voluntare, distinctă de proiectul discutat luni de conducerea PSD.

Ce spune ministrul Dezvoltării despre cele 429 de localități

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat luni seara, la Antena 3, că prima etapă a reformei ar fi comasarea voluntară a celor 429 de localități cu populații cuprinse între zero și 1.500 de locuitori.

„Trebuie să schimbăm lucrurile, nu mai putem funcționa cu localități cu 70 de locuitori, astfel că din start în programul de guvernare am inclus reforma administrativă, unde mergem pe comasare voluntară. 429 de localități ar putea fi comasate, cu o populație între 0 și 1.500 de locuitori”.

Declarațiile ministrului și cele ale lui Marius Oprescu evidențiază diferența dintre comasarea voluntară și reforma prin lege avută în vedere de PSD. În lipsa unor criterii oficiale pentru cea din urmă, nu se poate stabili în acest moment care dintre localități vor fi vizate de reorganizare.

Discuțiile despre reorganizarea administrației au fost reluate luni, după ședința conducerii PSD, în care Sorin Grindeanu a anunțat că îi va propune premierului Luca Niculescu angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme majore.

Prima vizează reorganizarea administrativ-teritorială, prin comasarea localităților mici, iar a doua urmărește restructurarea administrației centrale, prin reducerea și comasarea agențiilor guvernamentale, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi ori nu își mai justifică existența. Termenul avansat pentru cele două reforme este martie 2027.

Anterior, la audierile din Parlament din 19 octombrie, ministrul propus al Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a prezentat comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori drept una dintre prioritățile mandatului său. Acesta a explicat că reforma ar urma să înceapă cu localitățile mici, inclusiv la propunerea unor primari care au conștientizat dificultățile financiare cu care se confruntă. Planul prevedea consultarea cetățenilor și acordarea de sprijin pentru investiții.

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