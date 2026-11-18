Mii de români au fost treziți în noaptea de marți spre miercuri de alarmele emise de telefoanele mobile, în timpul cutremurului cu magnitudinea 5,7 produs în zona Vrancea. Notificările nu au fost transmise prin sistemul RO-ALERT, ci au fost generate de Android Earthquake Alerts, o tehnologie dezvoltată de Google care folosește senzorii telefoanelor pentru a detecta mișcările seismice și a avertiza utilizatorii.

Cum au aflat telefoanele românilor că urmează un cutremur. Foto: shutterstock

Alertele au apărut pe numeroase dispozitive Android în jurul orei 02:49 și au fost însoțite, în unele cazuri, de sunete puternice. Pe ecran au fost afișate informații despre seism, o hartă a zonei afectate și recomandări privind comportamentul în timpul cutremurului.

Unele notificări au indicat inițial o magnitudine estimată de 6,5, deși Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a confirmat ulterior că seismul a avut magnitudinea 5,7. Diferența ține de modul în care funcționează sistemul, care face estimări rapide pe baza informațiilor disponibile în primele momente ale unui cutremur.

Cum funcționează sistemul care transformă telefoanele în detectoare de cutremure

Android Earthquake Alerts este un serviciu gratuit, integrat în telefoanele care folosesc sistemul de operare Android. Nu este necesară instalarea unei aplicații separate, deoarece tehnologia utilizează accelerometrele deja existente în smartphone-uri.

Accelerometrul este senzorul care detectează mișcarea telefonului și permite, printre altele, rotirea automată a ecranului atunci când dispozitivul este întors. Atunci când telefonul se află în repaus, același senzor poate identifica vibrațiile caracteristice unui cutremur.

Dacă mai multe dispozitive dintr-o anumită zonă înregistrează aproape simultan mișcări similare, acestea transmit informații către serverele Google, inclusiv date aproximative despre locul în care au fost detectate vibrațiile. Sistemul analizează semnalele primite și încearcă să stabilească dacă este vorba despre un seism, estimând totodată localizarea și magnitudinea acestuia.

Dacă este detectat un cutremur, Google poate trimite avertizări utilizatorilor aflați în zonele care ar putea fi afectate.

Sistemul poate oferi uneori câteva secunde de avertizare înainte ca oamenii să simtă zguduiturile mai puternice. Explicația este că informațiile transmise prin internet ajung mai repede la telefoane decât undele seismice se propagă prin sol.

Primele unde produse de un cutremur sunt cele de tip P. Acestea se deplasează mai repede și, în general, provoacă mișcări mai puțin distructive. Ulterior ajung undele S, care se propagă mai lent și pot produce zguduiri mai puternice. Detectarea primelor unde îi poate ajuta pe utilizatori să se pregătească înainte de sosirea celor din urmă.

Google precizează însă că tehnologia nu prezice cutremurele. Ea le detectează după ce au început, iar avertizarea poate ajunge înainte ca seismul să fie resimțit, în timpul acestuia sau chiar după producerea mișcărilor.

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De ce au indicat unele telefoane magnitudinea 6,5, deși seismul a fost de 5,7

În timpul cutremurului din Vrancea, unele telefoane au afișat o magnitudine estimată de 6,5, mai mare decât valoarea confirmată ulterior de seismologi.

Sistemul Google trebuie să calculeze rapid posibila magnitudine și intensitate a unui cutremur, folosind datele primite în primele secunde. Pe măsură ce sunt colectate noi informații de la dispozitivele din zona afectată, estimările pot fi ajustate.

Google avertizează că valorile afișate pentru magnitudine și intensitatea mișcărilor seismice pot fi inexacte. Prin urmare, cifra comunicată inițial de telefon reprezintă o estimare preliminară, nu o măsurătoare oficială.

De ce alarma nu a fost transmisă prin RO-ALERT

După cutremur, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a precizat că notificările primite de utilizatori au fost generate de sistemul Google, fără legătură cu RO-ALERT.

Cele două tehnologii funcționează diferit. Android Earthquake Alerts detectează automat activitatea seismică prin intermediul telefoanelor mobile și poate transmite avertizări utilizatorilor aflați în zonele vizate. RO-ALERT este sistemul oficial prin care autoritățile române transmit mesaje de avertizare în situații de urgență.

IGSU a explicat că RO-ALERT nu transmite notificări înainte de producerea cutremurelor. Ulterior, dacă seismul provoacă efecte grave, autoritățile pot trimite mesaje cu informații și recomandări pentru protejarea populației.

Cum verifici dacă ai activată alerta de cutremur pe telefon

Serviciul Android Earthquake Alerts este disponibil și în România, iar pe dispozitivele compatibile funcția este, în mod obișnuit, activată automat.

Pentru a verifica setările, utilizatorii trebuie să intre în meniul telefonului, la „Setări”, apoi în secțiunea „Siguranță și urgențe” și să caute opțiunea „Alerte de cutremure”. În funcție de modelul dispozitivului, aceasta poate apărea și în meniul „Locație”, la secțiunea „Avansate”.

Pentru funcționarea sistemului sunt necesare o conexiune la internet, prin Wi-Fi sau date mobile, și activarea serviciilor de localizare. Google folosește poziția aproximativă a telefonului pentru a stabili dacă utilizatorul se află într-o zonă care ar putea fi afectată.

Tehnologia urmărește cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 4,5, însă compania avertizează că nu toate seismele pot fi detectate și că nu există garanția că fiecare utilizator va primi o notificare.

În funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice, telefonul poate afișa o avertizare obișnuită sau una mai puternică, care poate ocupa întregul ecran și poate fi însoțită de un semnal sonor.

Utilizatorii de iPhone nu beneficiază de acest serviciu integrat în Android, însă pot apela la alte aplicații și servicii de avertizare seismică.