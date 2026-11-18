Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în apropierea României, în zona de graniță dintre Grecia și Bulgaria. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de numai 6,2 kilometri, la câteva ore după cutremurul de magnitudine 5,7 produs în zona seismică Vrancea.

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Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcarea seismică a avut loc la ora 03:16:57, ora României, și a avut magnitudinea de 3,9 pe scara ML.

Epicentrul a fost localizat în regiunea de frontieră dintre Grecia și Bulgaria.

Conform informațiilor publicate de seismologi, cutremurul s-a produs la aproximativ 51 de kilometri sud de Asenovgrad, 58 de kilometri sud de Kardzhali și 64 de kilometri sud de Plovdiv, localități din Bulgaria.

De asemenea, epicentrul s-a aflat la 74 de kilometri nord de orașul grec Kavala, la 75 de kilometri sud de Pazardzhik și la 83 de kilometri sud de Haskovo, în Bulgaria.

Seismul din apropierea graniței dintre Grecia și Bulgaria a avut un focar situat la doar 6,2 kilometri adâncime, fiind încadrat în categoria cutremurelor superficiale.

Modul în care un astfel de seism este resimțit la suprafață depinde de mai mulți factori, printre care magnitudinea, distanța față de epicentru și caracteristicile geologice ale zonei.

Noul cutremur s-a produs în aceeași noapte în care România a fost zguduită de un seism cu magnitudinea de 5,7 în zona Vrancea. Mișcarea telurică a fost resimțită în mai multe regiuni ale țării, iar mii de persoane au transmis pe platforma INFP mărturii despre experiența lor.