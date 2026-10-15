Reforma administrației, în programul Guvernului Niculescu. Ce primării și instituții ar putea fi afectate

Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 al Cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu include reorganizare a administrației publice, atât la nivel local, cât și central. Printre măsurile avute în vedere se numără comasarea voluntară a unor localități mici, reunificarea ANAF cu Autoritatea Vamală Română și reducerea suprapunerilor de atribuții dintre instituțiile statului.

Luca Niculescu a depus joi lista miniștrilor și programul de guvernare Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Obiectivul declarat al reformei este diminuarea birocrației, eficientizarea cheltuielilor publice și simplificarea funcționării administrației.

„Un aparat mai suplu, mai multă digitalizare. Reorganizăm administrația pe baza analizelor funcționale: comasăm agențiile cu atribuții suprapuse și ocupăm posturile vacante doar în domeniile prioritare”, se arată în programul de guvernare depus joi în Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu.

Comasarea voluntară a comunelor mici

Una dintre cele mai importante măsuri vizează administrația locală. Potrivit programului de guvernare, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori ar putea beneficia de stimulente financiare pentru a se comasa voluntar.

În practică, două sau mai multe comune ar putea fi reunite într-o singură unitate administrativă, cu o singură primărie și o structură administrativă comună. Autoritățile susțin că localitățile care vor opta pentru această variantă vor avea acces prioritar la finanțări pentru investiții.

„Adoptăm cadrul legislativ pentru START Reforma Administrativă. UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative primesc susținere pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, iar cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze primesc, pentru o perioadă determinată, bonusuri investiționale și garanția menținerii punctelor locale de servicii. 429 de UAT-uri de până la 1.500 de locuitori au prioritate la finanțare prin comasare voluntară” se arată în programul de guvernare

ANAF și Autoritatea Vamală, sub aceeași structură

La nivel central, programul prevede reunificarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și a Autorității Vamale Române într-o singură instituție fiscală și de control.

Guvernul intenționează, de asemenea, să introducă din 2027 un sistem de bonusuri și penalizări pentru conducerea ANAF și pentru structurile operative, măsură care are ca scop creșterea eficienței în colectarea veniturilor la buget.

Reorganizarea instituțiilor și reducerea birocrației

Planul de guvernare mai prevede reorganizarea administrației centrale prin eliminarea structurilor care au atribuții similare și prin reducerea suprapunerilor dintre instituții.

Documentul nu stabilește însă reduceri uniforme de personal pentru toate instituțiile publice, reforma urmând să fie realizată în funcție de activitatea și necesitățile fiecărei structuri.

Mai multe servicii publice digitalizate

Un alt pilon al reformei îl reprezintă digitalizarea serviciilor publice. Executivul își propune să reducă numărul drumurilor la ghișeu și să extindă utilizarea documentelor în format electronic.

Printre documentele care ar urma să fie digitalizate se numără și permisul de conducere, alături de alte acte utilizate frecvent în relația cetățenilor cu instituțiile statului.

Reforma administrației este inclusă printre principalele angajamente ale viitorului Guvern, alături de măsurile economice și sociale prevăzute în programul de guvernare pentru următorii doi ani.

Parlamentul se va reuni marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Audierile miniștrilor propuși pentru noul Executiv sunt programate luni și marți, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.