 Luca Niculescu vrea să schimbe harta administrativă a României. Ce greșeli trebuie să evite Guvernul | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză Luca Niculescu vrea să schimbe harta administrativă a României. Ce greșeli trebuie să evite Guvernul

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comasarea localităților mici ar putea reduce cheltuielile administrației și îmbunătăți serviciile publice, însă reforma trebuie făcută cu atenție pentru a nu îngreuna accesul oamenilor la instituții. Planul Guvernului condus de Luca Niculescu vizează prioritar 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori, iar experții avertizează că reorganizarea nu trebuie făcută mecanic sau doar pentru a reduce numărul primarilor.

luca niculescu reorganizare teritoriala png
Foto: Foto: Colaj Adevărul, sursă: George Călin

Reorganizarea administrației centrale și locale se numără printre măsurile prevăzute în programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu. Planul urmărește eliminarea structurilor care au atribuții similare și reducerea birocrației. Programul pentru perioada 2026–2028 prevede schimbări atât în administrația locală, unde este propusă comasarea voluntară a unor localități, cât și în instituțiile centrale, unde sunt urmărite reorganizarea și eliminarea atribuțiilor care se suprapun.

Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie la Universitatea Româno-Americană și Director al Centrului de Economie Politică și Afaceri „Murray Rothbard”, a lăudat inițiativa, dar a punctat că Executivul pe care îl va conduce Luca Niculescu trebuie să realizeze această reformă în mod judicios.

„Este o idee foarte bună. Dacă se reorganizează administrativ 400 de localități, este foarte bine – mai bine decât nimic. România are circa 3.000 de localități, iar reducerea numărului de posturi din administrația locală ar fi un lucru bun. Sigur, sper ca Guvernul să ne prezinte impactul bugetar. Dincolo de acest impact, cred că măsura va fi favorabilă”, a declarat Bogdan Glăvan pentru „Adevarul”

Potrivit acestuia, economiile bugetare reprezintă doar unul dintre avantajele unei localități mai mari, alături de competența administrativă superioară și de posibilitatea de a îmbunătăți serviciile publice. Glăvan subliniază că resursele financiare locale sunt o condiție esențială pentru funcționarea democrației.

„Economia bugetară este unul dintre avantaje. Mai există însă două aspecte. În primul rând, o localitate mai mare poate gestiona mai bine proiecte mai mari, are o competență administrativă superioară și, prin urmare, este posibil să vedem o îmbunătățire a serviciului public. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la democrație. Nu poți avea democrație acolo unde comunitățile nu au bani nici pentru lucruri elementare, cum ar fi salariile. Trăim într-o iluzie, într-o parodie. Democrația înseamnă că o comunitate se gestionează singură: prin vot alege oameni care să ofere bunuri publice la nivel local. Dacă comunitatea nu are resursele necesare și entitatea este doar una artificială, nu există democrație”, a continuat Bogdan Glăvan.

Economistul a pus accent pe necesitatea unei analize serioase, care să țină cont de cazurile în care mai multe comunități mici ar putea forma o localitate mai mare sau de integrarea localităților din jurul unui centru urban. 

„Întrebarea care se pune este dacă această reorganizare se face pe baze judicioase sau de mântuială. Există o presiune publică în această direcție și sper ca ea să nu fie făcută doar pentru a duce de nas opinia publică, ci să fie realizată serios. Pentru că există poate cazuri în care mai mult de două comunități trebuie comasate: mai multe localități mici pot forma o localitate mai mare. Aceasta este ideea. Sau localitățile mici din jurul unei metropole – aici trebuie să spun al unei capitale de reședință de județ sau al unui oraș – pot funcționa împreună cu aceasta. 

Așadar, nu trebuie să ne gândim doar la comasări strict pe hârtie sau să reducem numărul de primari de la 200 la 100, fără să conteze cine cu cine. Trebuie gândit cum trebuie”, a mai declarat Bogdan Glăvan.

De asemenea, economistul a adus în vedere posibilitatea ca această reformă să fie văzută de social-democrați drept o oportunitate pentru a-și șicana rivalii liberali.

„Sper că Guvernul are un proiect judicios elaborat. Pentru că știm că în România 90% dintre primăriile din țară sunt ale PSD și PNL, iar unul dintre partide este la putere, celălalt nu. Sper că această reorganizare nu va fi folosită de PSD ca un ciomag politic”, a mai spus Bogdan Glăvan.

Poate fi îngreunat accesul locuitorilor la servicii publice?

Întrebat dacă reorganizarea teritorială ar putea aduce și o relație mai dificilă între cetățeni și funcționarii publici, George Jiglău, lector universitar la Departamentul de Științe Politice din cadrul UBB Cluj și cercetător la Centrul pentru Studiul Democrației, a declarat că eventualele probleme pot fi evitate dacă procesul de comasare a localităților mici este bine gândit și aplicat de la caz la caz, nu mecanic, astfel încât să nu înlocuim anomaliile existente cu altele noi. 

Luca Niculescu anunță măsuri pentru pensionarii cu venituri mici și reluarea discuțiilor privind salarizarea bugetarilor

„La nivelul contactului direct cu cetățeanul, întrebarea este legitimă, dar cred că eventualele probleme pot fi evitate destul de repede dacă felul în care se face comasarea localităților mici este bine gândit. Nu sunt foarte multe variante importante, însă ele trebuie aplicate de la caz la caz, nu mecanic, astfel încât să nu trecem de la anomalii acumulate în timp la alte anomalii”, a declarat George Jiglău.

Cercetătorul a analizat provocările reorganizării teritoriale, cu accent pe două dimensiuni principale.

„Un prim element este cel bugetar: multe localități nu se pot autosusține. În multe locuri bugetul local practic nu există, având în vedere populația mică, iar în altele este complet insuficient, mai ales în localități preponderent rurale sau în zone cu urban mic, îmbătrânite, depopulate și fără activitate economică ce să genereze taxe care să alimenteze bugetul local și să răspundă nevoilor acumulate acolo.

Al doilea element este cel geografic. Avem localități răsfirate, cu nivel scăzut de trai și de dotări; dacă centrul de comună este suficient de departe și transportul nu funcționează, chiar și câțiva kilometri pot deveni o distanță prea mare și inaccesibilă. O soluție poate fi un birou local permanent, cu una sau două persoane, care să fie cât mai aproape de zonele izolate, să adune documente și întrebări și să facă legătura cu centrul de comună. Cunosc o comună lângă Cluj, lângă Dej, cu 10 sate, dintre care vreo 3 mai mari, restul mici și răsfirate pe dealuri, unde primăria se străduiește să meargă proactiv către oameni; când a fost nevoie, angajații au mers cu imprimanta pentru a-i ajuta pe oameni să depună dosare pentru fonduri. Un astfel de birou local ar putea ajuta, chiar dacă ar necesita puțin mai multă finanțare”, a continuat George Jiglău.

Potrivit acestuia, deși s-au făcut pași în acest domeniu, mai există aspecte de rezolvat, în special modul în care statul colectează și integrează datele, cu dificultăți suplimentare în mediul rural, unde interacțiunea digitală este mai redusă. 

„Problema mai amplă este digitalizarea. În administrația locală s-au făcut pași, dar se mai pot face foarte multe. Trebuie rezolvat modul în care statul colectează și integrează datele, mai ales în mediul rural, unde interacțiunea digitală este oricum mai redusă. Dacă oamenii sunt împinși spre mediul digital, platformele trebuie să funcționeze bine. Există și un minister al digitalizării, iar resursele pot fi folosite pentru a reduce povara administrativă, fără a-l înlocui pe omul din administrație, care rămâne probabil principalul interlocutor. 

Reforma administrației, în programul Guvernului Niculescu. Ce primării și instituții ar putea fi afectate

Oamenii pot fi ajutați să folosească serviciile digitale de către bibliotecile locale sau de către cineva de la școală, chiar dacă nu au folosit mult calculatoarele. De asemenea, multe servicii publice care îi fac pe oameni să stea la coadă nu țin de primărie: cadastrul, cazierul, care se poate obține și online, interacțiunea cu poliția sau cu inspectoratele județene”, a mai precizat George Jiglău.

Trăgând linie, cercetătorul susține că o astfel de reformă ar putea clarifica responsabilitățile dintre nivelul local, cel central și Uniunea Europeană, reducând totodată frustrarea cetățenilor. 

„De aceea, reorganizarea administrativă, dacă va fi făcută bine și demarată, poate fi șansa unei reforme mai ample a statului, care să umple o parte dintre golurile acumulate în timp și să reducă frustrarea oamenilor. Poate că cetățeanul va înțelege mai bine cine ce anume face în statul român: ce ține de nivelul local, ce ține de nivelul central și ce vine de la Uniunea Europeană. Deseori dăm vina pe guvern, pe parlament sau pe „stat” când problema este, de fapt, la nivel local. 

Este un proces pe termen lung, dar important este să înceapă. De 20 de ani discuția se blochează la comasarea județelor și la interesele unor lideri locali, iar de aceea este nevoie de sprijin politic larg. Premierul Niculescu, PSD, președintele Nicușor Dan, UDMR și PNL trebuie să susțină procesul, iar Ilie Bolojan, ca om de teritoriu, poate găsi parteneri de discuție și în USR pentru un acord mai amplu și pe termen lung, astfel încât procesul să nu se oprească dacă se schimbă guvernul sau majoritatea parlamentară”, a mai transmis George Jiglău.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Un bărbat din Afganistan are 58 de copii. Familia se confruntă cu sărăcia, iar unii copii se culcă flămânzi
stirileprotv.ro
image
George Simion, mesaj pentru români după învestirea Guvernului Niculescu. Ce spune liderul AUR, care i-a reproșat lui Bolojan că e „șantajat” să voteze noul Cabinet
gandul.ro
image
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
mediafax.ro
image
Povestea româncei care a jucat tenis de picior cu starul lui PSG, Kvisha Kvaratskhelia: „La antrenament, m-au întrebat dacă am ceva de făcut după şedinţa foto”. Video
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
digisport.ro
image
Filmele care au cucerit-o pe Anca Țurcașiu: „Este jucat magnific!” Ce actori au impresionat-o
click.ro
image
Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 și regula celor 20 de metri pătrați
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum poţi fi şters din Biroul de Credit. Români, ajunşi pe lista neagră pentru câteva zeci de lei
observatornews.ro
image
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
cancan.ro
image
De câte ori poți porni mașina de spălat într-o zi? Greșeala care poate scurta durata de viață a aparatului
newsweek.ro
image
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
prosport.ro
image
Merită să cumperi lemne de foc în noiembrie? Cum îți dai seama dacă lemnul este prea umed și vei plăti degeaba
playtech.ro
image
Prima voce care se ridică din vestiarul naționalei după dezastrul din Nations League: „Ne simțim incredibil de prost, crede-mă!” Ce le-a spus Hagi jucătorilor
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți bani va primi
digisport.ro
image
De ce a renunțat Dan Alexa la viața de noapte din București? Unde locuiește acum antrenorul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat, decretul este deja în Monitorul Oficial. Schimbare MAJORĂ pentru români
romaniatv.net
image
NATO ia măsuri împotriva Rusiei. România este vizată direct
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”
click.ro
image
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
click.ro
image
Fiica Victoriei Beckham nu a fost primită machiată la ore și a pus-o pe mama ei să sune la școală. Cum a reacționat vedeta
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Kate Middleton GettyImages 2300587964 jpg
Ești bine, Kate? Obosită și cu un aer îmbătrânit, Prințesa de Wales a fost departe de strălucirea obișnuită la vizita de stat
okmagazine.ro
William Bligh și alți 18 marinari, lăsați în derivă de Fletcher Christian și de răzvrătiții de pe Bounty. Acvatintă din 1790 de Robert Dodd
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui