Un ofițer al armatei americane, arestat luna aceasta în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei, a fost preluat în custodia armatei Statelor Unite. Locotenent-colonelul Brandon Carroll Tyner, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că ar fi fost implicat în activități care ar fi putut pune în pericol securitatea națională.

Militarul arestat sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Foto: X/@Sandy1Texas

Bărbatul a fost arestat în apropiere de Gloucester, săptămâna trecută, de polițiștii britanici specializați în combaterea terorismului. Acesta era staționat la baza militară Imjin Barracks din Innsworth, comitatul Gloucestershire, unde se află cartierul general al Corpului de Reacție Rapidă al NATO, potrivit BBC.

Militarul servea în armata americană din 2008 și participase anterior la misiuni în Afganistan și Irak.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, ofițerul avea acces la informații sensibile, a căror divulgare către Rusia ar fi putut provoca prejudicii grave. El a fost inițial reținut în baza unor prevederi din Legea privind securitatea națională din 2023, referitoare la obținerea sau divulgarea informațiilor protejate și sprijinirea unui serviciu de informații străin.

Ancheta a fost preluată de autoritățile americane

Poliția britanică a anunțat că dosarul a fost transferat partenerilor americani, iar locotenent-colonelul se află acum în custodia armatei SUA. Asistentul comisarului Laurence Taylor, șeful departamentului britanic pentru combaterea terorismului, a declarat că acuzațiile sunt extrem de grave și că autoritățile vor acționa ferm în astfel de cazuri.

Ancheta a fost rezultatul unei operațiuni de durată desfășurate de serviciul britanic de informații interne MI5, în colaborare cu FBI. Inițial, polițiștii britanici au transmis un dosar către Serviciul de Procuratură al Coroanei pentru analizarea acuzațiilor, însă ulterior au intervenit și autoritățile americane.

Preluarea militarului de către armata SUA înseamnă că acesta nu va fi judecat în Marea Britanie, ci va fi cercetat și judecat în conformitate cu Codul uniform de justiție militară al Statelor Unite.

Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat că un ofițer militar se află în custodie în urma unei anchete de spionaj și a cooperării strânse dintre FBI, armata americană și partenerii britanici. Acesta a transmis că instituția nu tolerează trădarea jurământului militar sau acțiunile care pun în pericol securitatea națională.

La rândul său, generalul de brigadă Sean Stinchon, șeful Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA, a avertizat că suspiciunile care planează asupra unui ofițer cu acces la informații sensibile demonstrează persistența riscurilor interne.

„Presupusul comportament al unui militar cu grad înalt, căruia i-au fost încredinţate informaţii sensibile, serveşte drept un semnal de alarmă că ameninţările interne sunt reale şi persistente”, a declarat acesta.

Reacția Moscovei după arestarea militarului

Rusia a negat orice legătură cu cazul. La o zi după arestarea ofițerului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu știe care sunt motivele reținerii acestuia.

„Nu avem nicio legătură cu acest lucru și nu are nicio legătură cu noi”, a afirmat Peskov, în fața jurnaliștilor de la Moscova.