Emisarii americani încearcă să obțină un acord privind armamentul și dislocarea forțelor militare pe continent. Europenii se tem că negocierile ar putea duce la concesii în materie de securitate, în beneficiul Rusiei.

Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au reluat negocierile dintre Rusia și Ucraina Foto: Profimedia

Statele Unite au propus ca regulile NATO și desfășurarea trupelor în Europa să fie discutate în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Liderii europeni au convenit să trimită reprezentanți la consultări tehnice, în contextul intensificării eforturilor diplomatice, relatează Bloomberg.

Inițiativa Washingtonului de a obține rapid un acord amplu pentru încheierea războiului a pus Europa într-o situație dificilă. Emisarii americani încearcă să convingă reprezentanții Rusiei și Ucrainei să analizeze noi propuneri privind regulile NATO, armamentul și dislocarea forțelor militare pe continent.

Washingtonul ar fi întrebat Kievul inclusiv dacă este dispus să cedeze Donbasul Rusiei în schimbul aderării la NATO.

Discutarea simultană a unui acord de pace și a arhitecturii de securitate europene contravine poziției susținute de mult timp de statele europene, care insistă că Rusia trebuie mai întâi să înceteze ostilitățile. Abia ulterior, în opinia acestora, ar putea fi abordate chestiuni privind desfășurarea trupelor sau viitorul NATO.

Cu toate acestea, la summitul de vineri, mai mulți lideri europeni au recunoscut că trebuie să participe la negocieri, cel puțin pentru a menține sprijinul Washingtonului. Unii au sugerat inclusiv reluarea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la Alianță.

Europenii se tem că, în lipsa participării, ar putea fi excluși din procesul decizional, în timp ce alte state ar negocia concesii pe care Europa nu le-ar putea accepta. Un alt scenariu de care se tem este ca Donald Trump să abandoneze negocierile, lăsând conflictul nerezolvat.

În urma rezultatelor alegerilor intermediare din SUA, președintele american nu ar mai avea nevoie să obțină sprijinul alegătorilor pentru un nou mandat înainte de încheierea actualei președinții.

Noua abordare a Washingtonului provoacă îngrijorări deosebite în statele europene aflate în apropierea Rusiei. Acestea consideră că propunerile ar putea reflecta obiectivele Moscovei și ar duce la reducerea prezenței militare a NATO pe teritoriul lor.

„Flancul estic nu este, desigur, negociabil și nu pot exista sfere de influență”, a declarat ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys. Lituania a fost ocupată de Uniunea Sovietică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Washingtonul accelerează negocierile, Moscova încearcă să câștige timp

Eforturile diplomatice s-au intensificat în ultimele săptămâni, după ce democrații au recâștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA.

Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au reluat negocierile dintre Rusia și Ucraina, pentru prima dată din februarie, când contactele au fost întrerupte pe fondul războiului din Iran. Ulterior, cei doi s-au întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin.

Joi, Witkoff și Kushner urmează să discute la Berlin cu reprezentanți ai Ucrainei și ai Europei. Pe agenda reuniunii se află garanțiile de securitate pentru Kiev după încheierea războiului.

Rezultatele alegerilor intermediare îi determină pe oficialii administrației Trump să încerce să obțină progrese până în ianuarie, când noua majoritate democrată își va începe activitatea. Ulterior, congresmenii ar putea solicita noi sancțiuni împotriva Rusiei sau intensificarea sprijinului pentru Ucraina.

„Îl păstrau pentru zile negre”. Atacul asupra Podului Crimeea dovedește că Kievul mai are atuuri militare, în pofida presiunilor Rusiei

Putin, în schimb, ar încerca să câștige timp. La summitul de vineri, mai mulți lideri europeni au afirmat că Moscova nu dă semne că ar intenționa să renunțe la ofensiva pe care o pregătește pentru iarnă.

Unii oficiali au sugerat că liderul rus ar putea aștepta și alegerile europene din 2027, în special cele din Franța, care ar putea aduce la putere politicieni de extremă dreapta favorabili opririi sprijinului pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a arătat că este dispus să analizeze propunerile americane privind securitatea. Kievul solicită însă garanții concrete referitoare la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, menținerea unei armate ucrainene puternice și finanțarea reconstrucției țării după război.

„Pentru prima dată, încep să aud din partea Ucrainei că nu există o soluție militară și că trebuie să ne concentrăm asupra unei abordări diplomatice. Rămâne de văzut dacă partea rusă este la fel de dispusă, din partea sa am auzit semnale contradictorii”, a declarat ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova.

Rusia cere reducerea prezenței NATO în Europa

Moscova dorește ca NATO să accepte să nu desfășoare trupe în statele care au aderat la Alianță după 1997, anul în care a început extinderea organizației către fostele țări ale blocului estic.

În schimb, Rusia propune reducerea prezenței sale militare în regiunea Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, precum și în Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, care se învecinează cu Uniunea Europeană.

La summitul UE de vineri, numeroși lideri au respins categoric ideea unui astfel de acord. Unii au sugerat însă că ar putea fi discutate eventuale modificări teritoriale în viitor, dacă Ucraina ar accepta, și au ridicat problema condițiilor în care Kievul ar putea adera ulterior la NATO.

Orice acord cu Putin ar implica riscuri semnificative pentru Europa. Concesiile ar putea provoca opoziția unora dintre cele 27 de state membre ale UE, precum și a aliaților europeni din afara Uniunii. Țările baltice, care se învecinează cu Rusia, sunt deosebit de sensibile la orice tentativă a Moscovei de a influența deciziile privind securitatea europeană.

Deocamdată, Europa a acceptat să participe la consultările tehnice. Liderii au convenit vineri asupra formării unui grup de consilieri pentru securitate națională, din care vor face parte reprezentanți ai Uniunii Europene și ai celor cinci state europene importante: Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Polonia. Grupul urmează să reprezinte Europa în cadrul viitoarelor negocieri.

Europa nu crede în intențiile de pace ale lui Putin, dar este dispusă să participe la negocieri pentru a nu-l nemulțumi pe Trump

Moscova reia cererile formulate înaintea invaziei din 2022

La negocierile de la Abu Dhabi, Rusia a cerut reducerea prezenței militare a NATO în Europa la nivelul din 1997. Solicitarea vizează inclusiv Polonia, Cehia, Ungaria și cele trei state baltice.

Kremlinul a formulat cereri similare la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022, înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Administrația președintelui american de atunci, Joe Biden, și aliații săi au respins propunerile.

În documentul prezentat în cadrul noilor negocieri, Moscova a cerut, de asemenea, ca Ucraina să renunțe la obiectivul aderării la NATO, prevăzut în Constituția țării.

La discuțiile de la Abu Dhabi a participat și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich. Acesta a oferit consiliere administrației americane în calitatea sa de șef al Comandamentului European al Forțelor Armate ale SUA.

Adjunctul său, John Stringer, a declarat că Rusia nu dă aproape niciun semn că ar renunța la cererile formulate anterior. El a subliniat că obiectivele Kievului privind încetarea focului reprezintă o prioritate pentru Alianță.