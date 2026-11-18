Aeroportul Internațional din Chișinău a fost evacuat de urgență miercuri dimineață, după cutremurul cu magnitudinea 5,7 produs în zona seismică Vrancea. Pasagerilor și persoanelor aflate în terminal li s-a cerut să iasă din clădire, pentru a evita eventuale accidente.

Aeroportul din Chișinău, evacuat după cutremur. Foto: Captură Video / Facebook/ Independent.md

Seismul, produs la ora 02:48, a fost resimțit și în Republica Moldova, unde autoritățile au activat mecanismul de raportare al Celulei de criză. Centrul Național de Management al Crizelor colectează informații de la instituțiile responsabile pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor consecințe. Până la momentul transmiterii informării, nu fuseseră raportate victime în Republica Moldova.

Un consultant de afaceri aflat la Chișinău a povestit, pentru Antena 3 CNN, cum a simțit cutremurul și cum au reacționat persoanele din jurul său.

„M-am trezit din somn, simțind că se mișcă salteaua și mai apoi se mișcă patul. Și, dumirindu-mă, după câteva fracțiuni de secundă, că, într-adevăr, ceva se întâmplă, m-am ridicat în pat, m-am așezat într-o poziție, într-un colț al camerei, să văd dacă nu observ fisuri în pereți sau alte chestiuni. Da, a fost ceva, a fost ceva aparte, într-adevăr”, a declarat Dacian Palladi.

Acesta a descris și atmosfera din grupul în care se afla, spunând că oamenii au resimțit teamă în timpul seismului.

„Păi, clar că e evenimentul zilei. După închiderea spațiului aerian, ieri după-masă, urmarea unor drone care au trecut inclusiv deasupra Chișinăului. Deci nu te plictisești aici. Pot să spun că, cel puțin în mijlocul grupului nostru de vreo 12 persoane, a fost o stare de teamă”, a mai povestit consultantul.

Unde s-a simțit cutremurul din Vrancea

Seismul cu magnitudinea 5,7 s-a produs miercuri, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, județul Covasna, la o adâncime de 107,1 kilometri. Cutremurul a fost resimțit puternic și în București, dar și în alte localități din țară.

În România, două persoane au fost rănite în urma seismului. O victimă a fost lovită de ușa unui dulap, în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce mai multe elemente de mobilier au căzut peste ea. Au fost semnalate și cazuri de atacuri de panică.

Autoritățile din Republica Moldova le-au recomandat cetățenilor să respecte măsurile de siguranță în cazul cutremurelor: să se adăpostească sub o masă solidă, să stea departe de ferestre, să nu folosească liftul și să evite clădirile avariate.