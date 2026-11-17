România a început bine partida de la Zenica, a deschis scorul prin Daniel Bîrligea, dar nu a reușit să păstreze avantajul și a plecat acasă învinsă, scor 1-2.

Gheorghe Hagi Foto: Sportpictures

Momentul care a schimbat cursul întâlnirii a venit chiar înainte de pauză, când Bosnia a profitat de o intervenție greșită a lui Andrei Rațiu și a restabilit egalitatea.

Hagi: „Ce să vorbesc cu Raţiu?”

După fluierul final, Gică Hagi a analizat faza și i-a atras atenția fundașului de la Rayo Vallecano. Selecționerul consideră că Rațiu ar fi trebuit să îndepărteze mingea din zona periculoasă, în loc să încerce o altă soluție. Regretul este cu atât mai mare cu cât fundașul avusese o prestație bună până la acea eroare.

„Ce să vorbesc cu Raţiu? Trebuia să dea în ea, trebuia să degajeze şi lucrurile… Poate venea alta. Se întâmplă, el a jucat bine până atunci. Asta e, trebuie să fim mai atenţi. Atunci o să fie mai bine!”, a admis Gică Hagi, conform as.ro.

Înfrângerea de la Zenica are consecințe importante pentru naționala României. Tricolorii vor fi nevoiți să dispute, în primăvara anului viitor, un baraj în care își vor juca șansa de a rămâne în Liga B din Nations League. România ar putea întâlni una dintre cele patru reprezentative: Estonia, Insulele Feroe, Cipru sau Belarus. Adversara tricolorilor va fi stabilită vineri, când UEFA va organiza tragerea la sorți.

Gică Popescu: „Rațiu la națională vine fără să simtă să îmbrace tricoul!”

Greșeala lui Andrei Rațiu, care a contribuit la revenirea Bosniei în meci, a stârnit reacții și în afara staffului tehnic. Gică Popescu a criticat dur prestația fundașului și nu și-a ascuns nemulțumirea după eșecul suferit de România.

„Rațiu când vine la echipa națională are o atitudine total diferită față de cea pe care o vedem în fiecare weekend la echipa de club. La națională vine fără să simtă să îmbrace tricoul. Un astfel de cadou se întâmplă numai în momentul în care nu ești concentrat. În La Liga nu se permite o astfel de atitudine nonșalantă. Ori degajezi cu stângul, ori prelungești în corner. El a făcut exact ce nu trebuia să facă.

Este imposibil să faci o astfel de greșeală la experiența pe care o are. Vine de la o echipă din Spania, este în fața porții, poate să degajeze sau să o lase în corner. Nici măcar nu e ultima variantă să oprești mingea când ai adversar lângă tine. Eu îl simt că nu are tragere când vine la națională. Dacă nu-ți convine sistemul te duci la antrenor și îi spui. Asta nu e chestiune de sistem, e de atitudine. Nonșalanța și lipsa de concentrare pe care o ai în astfel de faze!”, a spus și Gică Popescu, conform Antena 1.