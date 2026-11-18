Un cutremur puternic a zguduit România miercuri dimineață, fiind resimțit intens și în București. Magnitudinea seismului, produs în zona Vrancea, a fost revizuită de mai multe ori, cele mai recente date ale Institutului Național pentru Fizica Pământului indicând 5,7. Pompierii au început verificări în mai multe județe și în Capitală, iar în Galați au fost înregistrate cinci apeluri la 112 de la persoane speriate de mișcarea seismică.

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UPDATE Institutul pentru Fizica Pământului: 5,7

Institutul Național pentru Fizica Pământului a revizuit datele cutremurului produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Potrivit celor mai recente informații, seismul a avut magnitudinea de 5,7, s-a produs la ora 02:48:55 și a avut loc la o adâncime de 120,8 kilometri. Intensitatea a fost de VI pe scara Mercalli.

„Cutremurul s-a produs la 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești”, spun experții institutului.

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UPDATE Magnitudinea cutremurului a fost revizuită de la estimarea inițială de 6,5

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, magnitudinea cutremurului a fost de 5.6, la adâncimea de 140 km. Până la acest moment, nu au fost înregistrate apeluri la 112. Inițial s-a estimat o magnitudine de 6,5.

„În aceste momente, echipaje de pompieri efectueaza recunoașteri în județele Buzău, Vrancea, Iași, dar și în municipiul București”, anunță pompierii.

În același timp, ISU Galați anunță că în ultimele minute au fost înregistrate 9 apeluri 112 din partea cetățenilor care s-au speriat de cutremur. Ambulanțele au fost trimise la persoane care au suferit atacuri de panică, dar și la o persoană care s-a lovit la cap în timp ce alerga spre ieșirea din clădire.

Un copil a fost evaluat medical, însă mama acestuia a refuzat transportul la spital. Alte șase persoane au fost transportate la unități medicale. În cazul a două apeluri, operatorii au oferit recomandări pentru calmarea persoanelor care au solicitat ajutor. Totodată, opt echipaje efectuează patrule post-seism în zone urbane și rurale, cu accent pe verificarea clădirilor înalte, a construcțiilor industriale și tehnologice, precum și a monumentelor istorice și clădirilor emblematice.

Potrivit datelor publicate de Google, seismul a avut o arie extinsă de impact, fiind indicate mai multe țări care ar fi fost afectate: Bulgaria, Moldova, România și Ucraina.

Conform informațiilor preliminare, cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la 140 de kilometri adâncime. Cutremurul s-a simțit intens și în București, unde numeroase persoane au resimțit mișcarea seismică în toiul nopții.

Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează dacă au fost înregistrate pagube materiale sau dacă există persoane rănite.

Site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului a devenit temporar inaccesibil la scurt timp după producerea cutremurului, pe fondul numărului mare de accesări.

Cum au primit utilizatorii Android avertizarea de cutremur

Numeroși utilizatori de telefoane Android au primit, la ora 02.49, o alertă de cutremur transmisă prin serviciile Google Play. Notificarea indica o magnitudine estimată inițial la 6,5 și a fost însoțită, în unele cazuri, de un semnal sonor puternic. Avertizarea nu a fost transmisă prin RO-ALERT, ci prin sistemul propriu dezvoltat de Google.

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Cum detectează Google cutremurele

Sistemul Android Earthquake Alerts folosește accelerometrele telefoanelor mobile pentru a detecta mișcările solului. Atunci când mai multe dispozitive din aceeași zonă înregistrează simultan vibrații specifice unui cutremur, datele sunt transmise către serverele Google, unde sunt analizate pentru estimarea magnitudinii și localizarea seismului.

Tehnologia nu prezice cutremurele, ci le detectează după ce au început deja. Folosind diferența de viteză dintre undele seismice, sistemul poate trimite avertizări înainte ca undele mai puternice să ajungă în anumite zone, potrivit Mediafax.

De ce unele telefoane au emis o alarmă puternică

Google folosește mai multe niveluri de avertizare, în funcție de intensitatea estimată a mișcărilor seismice. În cazul unui risc mai ridicat, telefonul poate afișa o alertă pe tot ecranul, însoțită de un sunet puternic și instrucțiuni de protecție. Aceasta poate întrerupe inclusiv modul „Nu deranja”.

Nu toți utilizatorii primesc aceeași notificare, deoarece avertizările sunt adaptate în funcție de intensitatea estimată a cutremurului în zona în care se află telefonul.

De ce unii români nu au primit alerta

Pentru a beneficia de sistem, utilizatorii au nevoie de un telefon Android compatibil, de funcția de avertizare activată și de o conexiune la internet. Două persoane aflate în aceeași localitate pot primi alerte diferite sau pot să nu primească deloc notificarea.

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Google precizează că avertizările pot apărea înainte, în timpul sau după producerea mișcărilor seismice, iar estimările inițiale privind magnitudinea se pot modifica ulterior.

România beneficiază de sistemul Android Earthquake Alerts din februarie 2022. Google a extins tehnologia la peste 200 de țări și regiuni și a introdus trei niveluri de alertare: „Be Aware”, „Be Ready” și „Take Action”.

De ce nu a fost trimis un mesaj RO-ALERT

Sistemele funcționează independent. Google detectează automat mișcările seismice prin intermediul telefoanelor Android, în timp ce RO-ALERT este administrat de autoritățile române și transmite mesaje de urgență populației. Sistemul național nu emite în mod obișnuit avertizări înaintea producerii cutremurelor.

Cum activezi alertele de cutremur pe Android

Funcția este activată implicit pe multe telefoane compatibile. Pentru verificare, utilizatorii pot accesa Setări – Siguranță și urgență – Alerte de cutremure. În funcție de modelul telefonului, opțiunea poate fi disponibilă și în meniul Locație.