Un livrator tunisian care lucrează în București susține că angajatorul îi oprește săptămânal 420 de lei, plus 10% din câștiguri, fără să știe dacă banii ajung la stat. Cazul, relatat pe Reddit, readuce în atenție problemele lucrătorilor străini care descoperă, după sosirea în România, că sunt plătiți diferit față de condițiile promise. Specialiștii explică ce sume pot opri legal angajatorii din salarii, cum pot verifica muncitorii dacă le sunt plătite contribuțiile și unde pot reclama eventualele abuzuri.

Livrator de mâncare pe străzile orașului Foto: Pixabay

Pe 10 noiembrie, un livrator tunisian a povestit pe Reddit ce probleme întâmpină la locul de muncă. „Lucrez ca livrator în București. Am venit din Tunisia cu viză de muncă și primesc banii săptămânal. Angajatorul îmi oprește 10% din câștiguri, plus 420 de lei pe săptămână. Nu prea înțeleg de unde vine suma asta de 420 de lei. Atât ar trebui să plătesc la stat sau taxele ar putea fi mai mici? Cum pot verifica dacă angajatorul îmi plătește într-adevăr contribuțiile și unde pot cere lămuriri?”, a scris bărbatul.

În comentarii, bărbatul a explicat că a semnat un contract pentru opt ore de muncă pe zi, cinci zile pe săptămână. A publicat și o fotografie cu o pagină din contract, în care apare un salariu de bază lunar brut de 4.325 de lei. Susține însă că, după sosirea în România, i s-a comunicat că plata se face în funcție de livrările efectuate, în alte condiții decât cele pe care le acceptase inițial.

Concret, la încasări de 2.000 de lei pe săptămână, spune că angajatorul îi oprește 420 de lei, încă 10% din sumă și 280 de lei pentru închirierea scuterului. Astfel, din cei 2.000 de lei îi rămân 1.100 de lei.

Livratorul mărturisește și că a primit salariul în numerar aproximativ trei luni, iar ulterior a început să încaseze banii prin Revolut. Nu a depus reclamație, deoarece consideră că nu are suficiente dovezi. Susține și că unii dintre colegi sunt amenințați cu încetarea contractului dacă nu își ating obiectivele săptămânale impuse de angajator.

Ce bani poate opri legal angajatorul

Corina Neagu, consilier juridic în dreptul muncii, fondator DARE (Development Advice & Resources), explică pentru „Adevărul” că legislația protejează în egală măsură salariații români și străini: „Pornesc de la un principiu simplu: un lucrător străin nu are mai puține drepturi decât unul român. Are, de fapt, câteva în plus, tocmai pentru că este mai vulnerabil.”

Angajatorii trebuie să comunice în scris salariul, programul și modalitatea de plată. Potrivit specialistei, OUG 32/2026 prevede și obligații suplimentare pentru angajatorii lucrătorilor străini, inclusiv plata salariului prin bancă și încheierea contractului într-o limbă înțeleasă de angajat.

Conform spuselor sale, din salariu pot fi reținute impozitul, contribuțiile sociale și alte sume numai în condițiile prevăzute de lege. Reținerile pentru presupuse pagube produse angajatorului sunt supuse unor reguli stricte.

„Dacă livratorul are contract individual de muncă, el are dreptul la salariul din contract; un comision scăzut din acest salariu nu are temei legal, oricât de creativ ar fi numit pe fluturaș”, precizează Corina Neagu.

Cum poate verifica un angajat dacă îi sunt plătite contribuțiile

Muncitorii străini pot verifica atât salariul declarat de angajator, cât și contribuțiile sociale calculate în numele lor, fără să depindă exclusiv de informațiile oferite de firmă.

Pe de-o parte, pe REGES-ONLINE. „Aici, lucrătorul își vede contractul așa cum a fost declarat la Inspecția Muncii, inclusiv salariul de bază, sporurile și norma de lucru, și poate trimite o notificare de corectare dacă datele sunt greșite. Accesul se face cu identitatea digitală ROeID sau la ghișeul ITM”, explică Corina Neagu.

Pe de altă parte, în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, angajatul poate consulta documentul „D112 Contrib”, care arată contribuțiile sociale declarate lunar de angajator. Aceste informații arată ce sume au fost raportate autorităților, nu confirmă automat că banii au fost și virați la stat.

De altfel, angajatul poate verifica și dacă suma primită în cont corespunde salariului net trecut pe fluturașul de salariu.

„Cum salariul trebuie plătit prin bancă, suma intrată în cont trebuie să coincidă cu netul de pe fluturaș. Dacă lucrătorului i se cere să dea înapoi o parte din bani în numerar, avem un semnal de alarmă cât se poate de clar”, avertizează specialista.

În cazul unor diferențe, angajatul poate cere în scris contractul de muncă, actele adiționale, fluturașii de salariu și explicații pentru fiecare sumă oprită. De asemenea, poate compara condițiile actuale cu oferta de angajare în baza căreia a obținut avizul de muncă.

Dacă nu primește explicații sau constată că salariul este mai mic decât cel prevăzut în contract, poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă. Este important să păstreze documentele de angajare, extrasele bancare și mesajele schimbate cu firma, conform declarațiilor specialistei.

„Inspectorii au obligația legală de a păstra confidențialitatea sesizării (Legea nr. 108/1999), deși, în practică, angajatorul poate uneori deduce cine a reclamat”, explică Corina Neagu.

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Totuși, o amendă aplicată firmei nu înseamnă că angajatul își primește automat banii înapoi.

„ITM sancționează, dar nu recuperează banii lucrătorului. Pentru asta este nevoie de un litigiu de muncă la tribunal, scutit de taxa de timbru; termenul de prescripție pentru drepturile salariale neacordate este de trei ani (art. 268 alin. 1 lit. c din Codul muncii)”, precizează ea.

Salarii mai mici decât cele promise și contribuții neplătite

Cazul livratorului tunisian nu este singurul care ridică semne de întrebare privind plata muncitorilor străini. Într-un reportaj publicat de Radio România Internațional, pe 5 februarie 2026, jurnalista Iulia Hau prezintă experiențele mai multor cetățeni din Sri Lanka care lucrează sau au lucrat pentru firme de livrări din București.

Chathuranga, un bărbat de 36 de ani din Colombo, a lucrat timp de trei ani pentru aceeași companie. Abia când a încercat să obțină un credit bancar a descoperit că angajatorul nu îi mai achitase contribuțiile după primele trei luni de muncă, potrivit relatării sale.

Problemele apăruseră însă încă de la sosirea în România. „Înțelegerea a fost 500 de euro pe lună, adică 2500 de lei, dar ne plăteau doar 2250 lei. Eram 120 de curieri la momentul acela, toți plătiți la fel”, a povestit acesta pentru Radio România Internațional.

Împreună cu doi colegi, bărbatul a discutat cu reprezentanții firmei și a cerut respectarea condițiilor salariale promise. Ulterior, salariile au fost corectate, iar angajații au început să primească și bonuri de masă. Problemele nu s-au încheiat însă aici. După mai multe luni în care salariul întârzia sau era plătit doar parțial, Chathuranga și-a dat demisia. A aflat ulterior că firma intrase în faliment.

Un alt livrator intervievat de Radio România Internațional, Avishka, în vârstă de 26 de ani, spune că trebuie să realizeze încasări de 8.400 de lei lunar. Din acești bani plătește comisionul firmei, care poate ajunge la 10–20%, cazarea, închirierea vehiculului, combustibilul și taxele.

„Nu mi-am luat niciodată concediu medical - dacă nu merg la muncă, nu sunt plătit. Trebuie să muncesc minim 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână pentru a avea un venit decent”, a declarat acesta.

Neregulile din sectorul livrărilor au ajuns și în atenția autorităților fiscale. În martie 2025, inspectorii ANAF au descoperit la trei firme de livrări din București un prejudiciu estimat la 10,18 milioane de lei.

Potrivit comunicatului instituției, firmele nu declaraseră corect impozitele și contribuțiile sociale aferente salariilor, inclusiv prin raportarea unui timp de muncă mai mic decât cel efectiv și prin neîncheierea unor contracte individuale de muncă pentru livratori. Inspectorii au identificat și achiziții înregistrate în contabilitate fără operațiuni reale în spatele lor.

ANAF a anunțat atunci continuarea verificărilor și sesizarea organelor de cercetare penală pentru recuperarea prejudiciului.

Cine răspunde pentru salariile livratorilor și cât de eficiente sunt controalele

Potrivit Corinei Neagu, curierii care livrează mâncare prin aplicații precum Glovo, Bolt Food sau Wolt lucrează, de regulă, pentru firme partenere, cunoscute și sub denumirea de „flote”, nu direct pentru companiile care administrează aplicațiile. Aceste firme îi angajează și răspund pentru plata salariilor și a contribuțiilor sociale.

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Astfel, responsabilitatea pentru plata salariilor și a contribuțiilor revine firmei care a încheiat contractul individual de muncă. Specialista consideră însă că și companiile care administrează aplicațiile ar trebui să aibă obligații mai clare în cazul unor abuzuri.

„Opinia mea: platforma are deja pârghia, pentru că poate dezactiva oricând o flotă din aplicație, dar nu are încă răspunderea. Legea de transpunere ar trebui să le lege pe cele două, cel puțin pentru salarii și contribuții. Altfel, intermediarul rămâne un paravan comod: dispare sau își schimbă denumirea, iar lucrătorul rămâne cu o creanță asupra unei firme goale”, explică ea.

În privința controalelor, Corina Neagu explică faptul că inspectorii de muncă pot identifica mai ușor persoanele care lucrează fără contract decât situațiile în care angajaților li se opresc nejustificat bani din salariu.

„Controalele sunt eficiente acolo unde neregula se vede: munca nedeclarată”, arată specialista.

În iunie 2026, Inspecția Muncii a efectuat 1.087 de controale la firmele care desfășoară activități prin aplicații digitale și a descoperit 2.053 de persoane care lucrau fără forme legale, potrivit datelor prezentate de Corina Neagu.

În schimb, pentru a descoperi comisioanele nejustificate, banii ceruți înapoi angajaților sau diferențele dintre salariile promise și cele plătite, inspectorii trebuie să verifice documentele și să discute cu lucrătorii, inclusiv cu cei care nu vorbesc limba română.

Corina Neagu propune ca autoritățile să compare automat datele privind contractele de muncă, contribuțiile declarate la ANAF și salariile plătite efectiv. De asemenea, consideră necesare mai multe controale, interpreți pentru muncitorii străini și documente salariale pe care aceștia să le poată înțelege.

„Un sistem care amendează firma, dar nu despăgubește omul, îi transmite lucrătorului că reclamația este un gest civic, nu o cale de a-și recupera banii. Iar gesturile civice sunt un lux pe care puțini și-l permit cu permisul de ședere în joc”, conchide aceasta.