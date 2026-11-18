Un cetățean irlandez în vârstă de 48 de ani este acuzat de autoritățile americane că a provocat distrugeri în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari unui avion militar american, după ce a pătruns pe pista aeroportului Shannon din Irlanda. Bărbatul a folosit substanțe chimice, mai multe unelte și chiar un topor pentru a avaria aeronava. Acesta a fost surprins de personalul aeroportului și filmat în timp ce se afla deasupra aeronavei.

Daithi O'Corrain este acuzat de distrugerea unei proprietăți guvernamentale, infracțiune pentru care riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Potrivit documentelor judiciare făcute publice marți, suspectul ar fi pregătit atacul timp de mai multe luni, studiind aeronava și procurându-și instrumentele și materialele necesare, notează BBC.

Incidentul a avut loc pe 11 aprilie 2026, când avionul de transport militar C-130 Hercules al Gărzii Naționale Aeriene a SUA era parcat pe aeroportul Shannon, în apropiere de orașul Limerick, în timpul unei misiuni militare americane. Procurorii susțin că bărbatul a pătruns în aeronavă după ce a forțat mecanismul de închidere al unei uși și a blocat ulterior accesul, acoperind și ferestrele.

Conform rechizitoriului, acesta a tăiat cabluri electrice și conducte hidraulice, a deteriorat sistemul de oxigen lichid, instrumentele de bord și conductele de aer ale aeronavei. De asemenea, a utilizat galiu, o substanță care poate coroda aluminiul și oțelul, a introdus rulmenți în rezervorul de combustibil și a perforat exteriorul avionului cu un topor.

Bărbatul a fost surprins de personalul aeroportului și filmat în timp ce se afla deasupra aeronavei. El a fost arestat la fața locului și pus inițial sub acuzare de poliția irlandeză pentru provocarea de distrugeri. În prezent, nu se află în custodia autorităților americane, potrivit Associated Press.

FBI: Atacul ar fi pus în pericol securitatea națională a SUA

Autoritățile americane susțin că acțiunea nu a fost un simplu act de vandalism, ci un atac planificat care a pus în pericol securitatea națională și operațiunile militare ale Statelor Unite.

„Daithi O'Corrain a desfășurat un atac deliberat și planificat împotriva unei aeronave militare americane, provocând pagube de zeci de milioane de dolari și punând în pericol operațiuni militare esențiale”, au transmis procurorii americani.

Potrivit FBI, suspectul ar fi evitat inclusiv deteriorarea unei conducte care ar fi putut provoca o explozie de proporții.

Daithi O'Corrain ar fi originar din orașul Cork, iar susținătorii săi îl descriu drept un activist anti-război. Aeroportul Shannon este un punct important de tranzit pentru personalul militar american și a fost în repetate rânduri scena unor proteste față de utilizarea infrastructurii irlandeze de către armata SUA. În mai 2025, trei persoane au pătruns cu o dubă printr-un gard de securitate al aeroportului, iar în aceeași lună o aeronavă americană a fost vandalizată cu vopsea, devenind temporar inutilizabilă.