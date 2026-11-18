Comisia Europeană a lansat apelul de finanțare Erasmus+ pentru 2027, cu un buget total de 5,36 miliarde de euro, destinat proiectelor din domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene și coordonatoare a programului Erasmus+ la nivelul Uniunii Europene.

Comisia Europeană a lansat apelul de finanțare Erasmus+ pentru 2027 Foto: Arhivă

Fondurile vor susține mobilitățile de studiu și formare în străinătate, schimburile de tineri, pregătirea profesorilor, precum și parteneriatele dintre școli, universități, organizații și angajatori. Organizațiile din România pot depune proiecte pentru a obține finanțare, în condițiile stabilite pentru fiecare acțiune.

Din bugetul total, aproximativ 4,71 miliarde de euro sunt alocate educației și formării, 531 de milioane de euro vor merge către proiectele pentru tineret, iar 112 milioane de euro sunt destinate sportului.

„Erasmus+ poate schimba parcursul unui tânăr: îi oferă șansa să învețe într-o altă țară, să capete experiență practică și să aibă mai multă încredere în propriile posibilități”, a declarat Roxana Mînzatu.

Oficialul european a subliniat că programul nu se adresează doar tinerilor care vor să studieze în străinătate, ci contribuie și la pregătirea cadrelor didactice și la dezvoltarea colaborării dintre instituțiile de învățământ și angajatori.

„Cu peste 5,3 miliarde de euro în 2027, susținem aceste oportunități și vrem să le facem accesibile cât mai multor oameni, indiferent de mediul din care provin”, a mai transmis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Ce noutăți aduce programul Erasmus+ în 2027

Printre prioritățile noului apel se numără dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor, sprijinirea profesorilor aflați la început de carieră și consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii.

Pentru parteneriatele europene dedicate dezvoltării școlare sunt alocate 23,3 milioane de euro. Proiectele finanțate vor urmări îmbunătățirea rezultatelor elevilor în cel puțin unul dintre următoarele domenii: citire, matematică, științe, competențe digitale sau cetățenie. Acestea vor putea include și identificarea timpurie a dificultăților de învățare, precum și acordarea de sprijin suplimentar elevilor.

Alte 37,5 milioane de euro sunt prevăzute pentru Academiile Erasmus+ pentru profesori. O noutate a apelului din 2027 este că proiectele vor trebui să includă obligatoriu activități de sprijin pentru cadrele didactice debutante și programe de mentorat, alături de pregătirea acestora pentru provocările întâlnite la clasă.

În ceea ce privește pregătirea profesională și adaptarea competențelor la cerințele angajatorilor, Centrele de excelență profesională vor beneficia de 74,5 milioane de euro, în timp ce Alianțele pentru inovare vor avea la dispoziție 70 de milioane de euro. Finanțarea urmărește consolidarea cooperării dintre instituțiile de educație și formare și mediul de afaceri.

Cine poate obține finanțare prin Erasmus+ 2027 și care sunt termenele de înscriere

Pot solicita finanțare organisme publice și private care activează în domeniile educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Pentru anumite tipuri de proiecte sunt eligibile și grupurile informale de tineri.

Principalele termene-limită pentru depunerea candidaturilor sunt:

18 februarie 2027 – mobilități în domeniul educației și formării;

23 februarie 2027 – Academiile Erasmus+ pentru profesori;

9 martie 2027 – parteneriate de cooperare și parteneriate europene pentru dezvoltare școlară;

14 septembrie 2027 – Alianțele pentru inovare;

16 septembrie 2027 – Centrele de excelență profesională.

Condițiile de eligibilitate, procedurile de aplicare și calendarul complet sunt prezentate în Ghidul programului Erasmus+ 2027. Bugetele disponibile la nivelul fiecărei țări, pentru acțiunile gestionate la nivel național, vor fi publicate de agențiile naționale.