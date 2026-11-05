Ministrul Muncii anunță o reorganizare a instituției. Florin Manole: „Nu vreau să dau pe nimeni afară și nu o să fac asta”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că intenționează să reorganizeze instituția pe care o conduce, după revenirea în funcție, la o distanță de cinci luni. Ministrul a precizat că măsura nu urmărește concedierea angajaților, ci redistribuirea personalului în funcție de volumul de muncă din fiecare departament.

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Mediafax

Florin Manole a explicat că există diferențe semnificative între volumul de activitate al departamentelor din cadrul ministerului și că unele structuri au nevoie de mai multe resurse umane.

„Vă spun că și eu voi face o reorganizare în minister, nu pentru că vreau să dau pe cineva afară și nu o să fac asta, ci pentru că vreau să aloc mai multe resurse umane în departamentele cu mai mare încărcare de muncă”, a spus ministrul. Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la Antena 3 CNN.

Acesta a oferit și un exemplu privind volumul de muncă al angajaților, povestind că, după o întâlnire cu premierul, s-a întors la minister în jurul orei 18:00 și a găsit salariați care abia atunci încheiau programul.

„Astăzi m-am întors de la o întâlnire cu premierul și când urcam în minister la ora 6, erau oameni care abia plecau atunci, unii au stat și peste ora 6. Programul de lucru nu se termină la 6”, a afirmat Florin Manole.

Unele departamente au mai mult de lucru decât altele

Ministrul a subliniat că nu toți angajații instituției au aceeași încărcătură profesională și că există departamente în care volumul de activitate este mai redus decât în altele.

În acest sens, Florin Manole a indicat Direcția de Asistență Socială drept un exemplu de structură în care angajații au un volum ridicat de sarcini.

„Deci sunt oameni care stau mai mult la muncă decât alții și sunt departamente în minister – și trebuie să o recunosc, nu o să fac public shaming acum să zic cine – dar care nu au încărcătura celor care lucrează la Asistență socială, de exemplu”, a explicat ministrul.

Reorganizarea anunțată de Florin Manole ar urma, astfel, să urmărească o distribuire mai eficientă a personalului și o adaptare a resurselor umane la volumul real de activitate din structurile Ministerului Muncii.

Florin Manole anunță majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027. Totodată, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat prin pachetul de solidaritate.

Întrebat dacă pensiile vor fi majorate la începutul anului viitor, acesta a răspuns: „Cu certitudine, da”.