 Dragoș Pîslaru respinge acuzațiile lui Florin Manole privind raportările PNRR: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste” | adevarul.ro
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Dragoș Pîslaru respinge acuzațiile lui Florin Manole privind raportările PNRR: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”

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Fostul ministru al Muncii, Dragoș Pîslaru, a răspuns marți, 3 noiembrie, acuzațiilor lansate de actualul ministru, Florin Manole, potrivit căruia ar fi transmis Comisiei Europene date eronate privind procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, situație care ar putea duce la pierderea unor fonduri din PNRR.

Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru Foto: Mediafax

Florin Manole, actualul ministru al Muncii, a afirmat luni, 2 noiembrie, că în raportările trimise Bruxelles-ului au fost incluse inclusiv „persoane decedate”, deși neregulile ar fi fost cunoscute înainte de transmiterea documentelor.

„Dragos Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate! Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false.

Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea si raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite”, a explicat Manole pe Facebook.

Potrivit lui Florin Manole, în acest sens, Dragoș Pîslaru ar fi fost „avertizat de mai multe ori, în scris”, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii.

„I s-a spus că este necesară verificarea și completarea datelor, și adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a țintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnatura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate”.

Pîslaru: „Domnul ministru caută un țap ispășitor”

Ulterior, fostul ministru a transmis că, „în disperarea de a lansa un atac politic”, Florin Manole „a reușit o performanță rară: a demonstrat public incompetența propriului partid.”

„Domnul Manole mă acuză că aș fi raportat «persoane decedate» către Comisia Europeană pentru a bifa o țintă din PNRR privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități.

Ceea ce «uită» să menționeze este că lista cu «morți» pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită și semnată de doamna Zară, fosta președintă ANPDPD, numită și susținută de PSD. Exact pentru acest tip de management dezastruos am demis-o pe doamna Zară.

În locul ei am numit-o pe Ana Rădulescu, un profesionist impecabil, care a făcut curățenie în haosul lăsat în urmă.”

Pîslaru susține că raportarea din 31 august a indicat 3.976 de persoane eligibile și că, în urma verificărilor, au fost eliminate cazurile de decese în centre care figurau în raportarea anterioară, din 30 iunie.

„Știu exact de ce iese domnul Manole la atac tocmai acum. Comisia Europeană face verificările firești pe acest jalon, iar domnul ministru, incapabil să susțină negocierile tehnice cu experții europeni, caută un țap ispășitor.”

Fostul ministru mai spune că raportarea celor 3.976 de persoane dezinstituționalizate a fost realizată corect, pe baza datelor disponibile la acel moment.

„Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”

El afirmă că eventualele neconcordanțe semnalate de Comisia Europeană țin de clarificări metodologice privind eligibilitatea unor persoane, nu de falsificarea datelor sau includerea unor persoane decedate.

„Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste. Mai mult, ca ministru interimar timp de doar 5 luni, nu am semnat și nu am trimis nicio raportare către Comisia Europeană.

Aceasta este exclusiv atribuția direcției de specialitate din minister. Nici măcar ANPDPD nu raportează direct. Acest atac furibund este doar o perdea de fum.

O încercare disperată a domnului Manole de a devia atenția publică de la propria neputință de la Bruxelles, dar mai ales de la scandalul «botezului PSD de la Timișoara» și de la mușamalizarea raportului Curții de Conturi care indică fraudarea a milioane de lei din bugetul Ministerului Muncii, fix sub mandatele domniei sale și al doamnei Bucura Oprescu.”

Nu în ultimul rând, Pîslaru afirmă că, în cele cinci luni de mandat, a renegociat jalonul PNRR privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, reducând ținta de la 5.411 la 4.000 de persoane.

Potrivit acestuia, pragul minim acceptat, după aplicarea marjei de toleranță de 5%, era de 3.800 de persoane, iar cele 3.976 raportate de ANPDPD la 31 august au fost suficiente pentru îndeplinirea jalonului, pe baza datelor disponibile atunci.

„Cer PSD-ului un dram de decență. Oamenii cu dizabilități, destinele lor și eforturile reale de a le oferi o viață demnă în comunitate nu sunt o masă de manevră pentru a vă acoperi incompetența și fraudele.  Opriți-vă.”

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