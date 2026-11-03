Vestea așteptată de pensionari: când ar putea crește pensiile. Luca Niculescu susține propunerea ministrului Muncii

Premierul Luca Niculescu a asigurat marți seară, 3 noiembrie, că va exista o indexare a pensiilor de la 1 ianuarie 2027.

Luca Niculescu Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca, după doi ani, să nu existe o mărire a pensiilor. Evident că dorința noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, ministrul Muncii.

Evident că ne dorim ca toți românii și toți pensionarii, care au lucrat atât de mult și câteodată atât de greu, să aibă pensii mai mari. Dorința noastră este să avem această indexare, așa cum am vorbit. Este probabilă, dar, cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a spus șeful Executivului, la TVR 1.

Întrebat dacă salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2027, premierul a spus că Guvernul va continua discuțiile cu sindicatele și patronatele, inclusiv în cadrul Consiliului Național Tripartit.

Acesta a precizat că Executivul va analiza cifrele și va încerca să găsească soluții în limitele constrângerilor bugetare. El nu a oferit însă o confirmare privind majorarea salariului minim, dar a spus că speră ca răspunsul Guvernului să fie mai generos în următoarele săptămâni.

Florin Manole: Indexarea pensiilor cu 7,3% ar stimula consumul și investițiile

Tot marți, ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis, pentru Libertatea, că există suficiente argumente economice și sociale pentru majorarea pensiilor cu 7,3% în 2027.

Florin Manole Foto: Gov.ro

„Avem o mare problemă cu scăderea consumului, cu prăbușirea consumului. indexarea, majorarea pensiilor conform legii, ar fi un… cum să zic, ar da un imbold consumului. Sigur vor spune unii că o parte din consum se face din importuri și asta e o problemă.

Da, e adevărat, dar nu poate ministrul muncii să regleze piața astfel încât să avem stimularea producției interne. Stimularea producției interne e la alte instituții.

Vorbesc doar despre indicatorii macroeconomici. Creșterea, majorarea pensiilor înseamnă inclusiv majorarea volumului pilonului 2. Majorarea volumului de acolo, cu procentele rămânând aceleași, doar din creșterea de volum de la pensii, înseamnă mai mulți bani, inclusiv pe bursă. Pentru că fondurile de pensii sunt active în piața de capital românească, sunt active în investiții, deci nu sunt bani care dispar”, a explicat ministrul.

Manole a explicat că indexarea pensiilor ar genera venituri suplimentare și la bugetul de stat, întrucât pensionarii ar cheltui o mare parte din bani pe facturi, alimente și alte produse de bază, contribuind astfel indirect la încasările din TVA și alte taxe.

„Deci există și argumente în favoarea faptului că o creștere, o majorare a pensiilor de acest fel are și efecte pozitive, Există însă, și trebuie să spunem și asta, și discuția publică trebuie să conțină ambele categorii de argumente, există și argumentele de genul următor.

Trebuie să gestionăm majorarea pensiilor astfel încât ea să nu producă inflație suplimentară pe anul viitor, care de fapt înseamnă scăderea puterii de cumpărare.”

Ministrul a avertizat că indexarea pensiilor ar putea avea efecte inflaționiste, diminuând puterea de cumpărare a pensionarilor, și a susținut că obligația sa este să prezinte premierului și ministrului Finanțelor toate argumentele pentru respectarea legii.