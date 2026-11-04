Florin Manole anunță majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Ce procent a avansat ministrul

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027. Totodată, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat prin pachetul de solidaritate.

Florin Manole Foto: Gov.ro

Întrebat dacă pensiile vor fi majorate la începutul anului viitor, acesta a răspuns: „Cu certitudine, da”.

„Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta, în marja discuției despre buget, va rezulta din cifrele statistice pe care le vom avea.”, a declarat Manole la Antena 3 CNN.

Referitor la procent, ministrul a indicat valoarea de 7,3%.

„Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să trimit 7,3%. Nu vreau să se înțeleagă 7,3% ca promisiune a Guvernului sau a Partidului Social-Democrat”, a afirmat acesta.

Ministrul a susținut că majorarea pensiilor nu este o simplă dorință personală, ci o obligație prevăzută de lege.

Florin Manolea criticat înghețarea pensiilor și a afirmat că economiile necesare pentru respectarea constrângerilor bugetare ar trebui realizate din alte surse, nu pe seama pensionarilor.

„Dar eu cred că trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari. Pentru că ne respectăm angajamentele, dar nu din nou cu presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile, nu s-au majorat.”

Ministrul a comparat valoarea pensiei minime din 2017 cu cea actuală, afirmând că aceasta a crescut cu aproximativ 250% în ultimii zece ani, în timp ce inflația nu a avut aceeași amploare.

Când vor primi pensionarii a doua tranșă a ajutorului financiar

El a susținut că majorările mai consistente au fost acordate atunci când situația economică a permis acest lucru.

„Nu vreau să zic că vreau între cifrele astea, e prea mare, în niciun caz nu vreau să spun asta. Vreau să spun, însă, că de câte ori am putut, creșterile au fost cât de mari s-au putut”, a susținut Manole.

Florin Manole a confirmat că pensionarii cu venituri reduse vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar prevăzut în pachetul de solidaritate, care vizează trei categorii de beneficiari, în funcție de venituri.

„Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii. Până la 1500 de lei, până la 2000 de lei, până la 3000 de lei”, a explicat ministrul.

Ajutoarele vor fi de 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru cei cu venituri de peste 1.500 și până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei cu venituri de peste 2.000 și până la 3.000 de lei.

„Este doar un pansament, a fost doar un pansament insuficient. E un ajutor minim de sărbători, putem spune. Și a fost insuficient, n-am făcut niciun moment acel amendament la buget cu gândul că îmbogățim pe cineva”, a declarat ministrul.

Ministrul a afirmat că acordarea sprijinului financiar a provocat tensiuni în coaliție și a precizat că, în timpul negocierilor, au fost propuse ajutoare suplimentare pentru copiii cu dizabilități și familiile monoparentale.

„80 de lei pentru copii cu dizabilități? E infim. Am crescut până la 200 de lei. Tot e puțin”, a declarat el.

Florin Manole a susținut extinderea plăților pensiilor pe card, invocând costurile mai mici pentru stat, dar a exclus obligarea pensionarilor să renunțe la plata prin poștă. El a subliniat că poștașii au și un rol social important, mai ales în comunitățile rurale izolate.