 Nereguli de milioane de lei la Ministerul Muncii. Cum a blocat Curtea de Conturi trimiterea dosarului la parchet. Reacția lui Florin Manole | adevarul.ro
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Nereguli de milioane de lei la Ministerul Muncii. Cum a blocat Curtea de Conturi trimiterea dosarului la parchet. Reacția lui Florin Manole

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Un raport al Curții de Conturi arată nereguli de 5,5 milioane de lei la Ministerul Muncii din perioada mandatelor miniștrilor Simona Bucura Oprescu și Florin Manole. Deși inspectorii au cerut sesizarea procurorilor, conducerea Curții de Conturi a votat majoritar să îngroape plângerile penale. Deși inspectorii Curții de Conturi au cerut sesizarea parchetului, plenul instituției a decis, prin vot majoritar, să blocheze trimiterea dosarului către procurori.

Simona Bucura Oprescu și Petre Florin Manole
Simona Bucura Oprescu și Petre Florin Manole Foto: Inquam photos/George Călin și Gov.ro

Potrivit informațiilor G4Media, inspectorii Curții de Conturi au identificat patru categorii de nereguli la Ministerul Muncii: închirierea ilegală și subevaluată a unor spații publice, construirea unor imobile fără autorizație la Complexul „Tei”, finanțarea unor funcții de conducere în direcții județene inactive și calcularea eronată a cheltuielilor de personal și a salariilor în alte două direcții.

Deși inspectorii au propus sesizarea parchetului, plenul Curții de Conturi a respins-o, la 1 octombrie, cu majoritate de voturi.

Printre cei care au votat împotrivă s-au numărat reprezentanți ai PSD, PNL și UDMR.

Una dintre cele mai costisitoare nereguli vizează modul în care imobile aparținând domeniului public au fost puse la dispoziția unor operatori privați prin ocolirea procedurilor legale de licitație. Casele de cultură ale studenților din București, Iași, Alba, Pitești, alături de Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) „Tei”, ar fi încheiat așa-zise contracte de „prestări servicii” pentru a masca cedarea unor spații pentru evenimente recurente.

Inspectorii Curții de Conturi estimează că statul a pierdut peste 4 milioane de lei deoarece veniturile obținute din folosirea spațiilor publice au fost reținute ilegal de instituțiile administratoare, în loc să fie virate la bugetul de stat.

Un spațiu închiriat cu 136 de lei pe oră ar fi fost folosit pentru evenimente private taxate cu până la 700 de euro pentru două ore.

Tot la Clubul Tei, un contract încheiat pe șapte ani cu Academia de Fotbal „Adrian Mutu” ar fi permis folosirea gratuită a unui teren de rugby de peste 10.300 mp, în schimbul unor investiții estimate la 3 milioane de lei. Inspectorii susțin că lucrările nu au fost recepționate și înregistrate în patrimoniul statului, iar ulterior alte firme au preluat spații din complex, inclusiv piscina și saloanele de evenimente.

Direcții județene fără angajați, dar cu directori plătiți din bani publici

Inspectorii Curții de Conturi au mai descoperit și o deturnare a fondurilor publice prin menținerea artificială pe linia de plutire a unor structuri județene lipsite de orice activitate reală: Direcțiile Județene pentru Familie și Tineret (DJFT) din Buzău, Prahova, Sibiu și Vâlcea.

Mecanismul prin care s-au pierdut banii a constat în alocarea de credite bugetare și plata unor cheltuieli salariale de peste 273.000 de lei destinate exclusiv funcțiilor de conducere (directori executivi), în condițiile în care aceste direcții nu au avut niciun fel de personal de execuție, nu au avut sediu propriu, nu au deținut patrimoniu și nu au desfășurat nicio activitate sau program destinat tineretului.

Inspectorii Curții de Conturi susțin că cele patru direcții județene, deși nu aveau personal de execuție și nu desfășurau activitate, au continuat să plătească salarii pentru funcțiile de conducere.

La Gorj, salariile de bază ar fi fost majorate nelegal începând din februarie 2025, generând venituri necuvenite de peste 118.000 de lei.

Reacția ministrului Muncii

Contactat de Europa FM, ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că, în primul său mandat, tocmai pornind de la constatările Curții de Conturi, a trimis Corpul de Control al Ministrului să verifice neregulile sesizate.

„Înainte de plecarea mea din minister, am trimis eu însumi corpul de control al ministrului acolo. La revenirea mea în minister, am găsit raportul corpului de control după cinci luni, însă nesemnat și asumat de ministrul Pîslaru, care a zis: «ți-l las ție să-l citești și să-l semnezi dacă vrei».

Mi se pare o tergiversare excesivă a aplicării atribuțiilor legitime ale ministrului Muncii. Altfel, trimiterea sau nu la parchet se face de către plenul Curții de Conturi, nu de către ministrul Muncii, într-o astfel de speță”, a declarat la Europa FM ministrul Muncii, Florin Manole.

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