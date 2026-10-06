 O țară europeană vrea sa introducă o taxă pentru muncitorii străini. Suma ar putea ajunge la 4.300 de euro | adevarul.ro
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O țară europeană vrea sa introducă o taxă pentru muncitorii străini. Suma ar putea ajunge la 4.300 de euro

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Parlamentului elvețian a aprobat, pe 29 septembrie, introducerea unei taxe pentru muncitorii străini, care ar urma să fie aplicată dacă este activată clauza de salvgardare privind imigrația din Uniunea Europeană. Taxa ar avea un nivel minim cuprins între 2.000 și 4.000 de franci elvețieni (2.100 și 4.300 de euro).

zurich elvetia shutterstock
Foto: Shutterstock

„Consiliul Statelor a completat clauza de salvgardare prevăzută în cadrul noilor acorduri cu UE cu o taxă de stimulare. Aceasta ar urma să fie aplicată în cazul în care Elveția constată probleme economice sau sociale grave cauzate de o imigrație ridicată din UE.

După intrarea în vigoare a noului pachet de acorduri, Elveția ar urma să poată lua în mod unilateral măsuri pentru limitarea imigrației din UE dacă pe teritoriul său sunt constatate probleme economice sau sociale grave, se arată într-un comunicat publicat de Parlamentul Elveției.    

Potrivit News.ro, Comisia Europeană (CE) urmează să prezinte marți, 6 octombrie, măsuri menite să pregătească UE pentru o posibilă extindere la peste 30 de state membre, în special în perspectiva aderării Ucrainei.

Bruxelles-ul analizează clauze de salvgardare pentru protejarea statelor actuale, inclusiv în domeniul agriculturii, unde s-ar putea limita accesul Ucrainei la o parte din fondurile Politicii Agricole Comune.

Ministrul elvețian al Justiției, Beat Jans, a declarat că o astfel de taxă pentru imigrație, aplicată în cadrul clauzei de salvgardare, nu contravine acordului cu UE.

El a atras însă atenția că introducerea acesteia ar implica obstacole juridice și birocratice importante din perspectiva Consiliului Federal. Consiliul Statelor propune niveluri minime cuprinse între 2.000 și 4.000 de franci (2.100 și 4.300 de euro).

Consiliul Federal consideră și că taxa ar trebui plătită o singură dată, nu anual.

Potrivit deciziei Consiliului Statelor, pentru angajații cu contract de muncă, taxa ar urma să fie plătită de companii. În cazul membrilor de familie care se alătură unui imigrant, taxa ar urma să fie plătită pentru persoanele adulte.

Veniturile obținute din această taxă ar urma să fie distribuite populației. Taxa ar urma să se aplice și cetățenilor din state terțe, după activarea clauzei de salvgardare.

De asemenea, Parlamentul a decis ca cetățenii UE care se mută în Elveția să prezinte obligatoriu un cazier judiciar. Dacă verificările indică un pericol pentru siguranță, autoritățile le pot refuza sau limita dreptul de ședere. Beat Jans a precizat că această măsură nu a făcut parte din mandatul de negociere cu UE.

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