Două nave comerciale, lovite de drone în zona economică a Bulgariei. Una s-a scufundat și două persoane au murit

Două nave comerciale au fost lovite de drone marți, 6 octombrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre ele s-a scufundat, iar, potrivit autorităților române, două persoane au murit, în timp ce alte 11 au fost salvate.

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Potrivit Novinite, operațiunea de salvareare loc la est de Capul Sf. Atanas și de orașul Byala, la aproximativ 80 de mile marine de țărm. Este primul atac cu drone raportat asupra unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Printre navele vizate se numără cargoul ALFA WATAN, sub pavilion togolez, și cargoul ABLE, înregistrat sub pavilionul Palau.

ALFA WATAN a suferit avarii structurale grave și s-a scufundat în largul coastelor Bulgariei. Informațiile inițiale nu precizau situația echipajului, însă Ministerul român al Afacerilor Interne a anunțat ulterior că două persoane au murit, iar alte 11 au fost salvate în urma incidentului.

ABLE a luat foc după ce a fost lovită, iar toți cei 18 membri ai echipajului au fost nevoiți să abandoneze nava. Marinarii au fost preluați la bordul feribotului bulgăresc DIOSCURIA, care a fost redirecționat către locul incidentului pentru a sprijini echipajele aflate în pericol.

O parte dintre cei salvați au fost răniți și au primit primul ajutor la bordul navei DIOSCURIA, înainte de a fi transportați pentru îngrijiri medicale. La operațiunea de căutare și salvare participă și autorități române, inclusiv Garda de Coastă și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

Cele două nave atacate nu aveau pavilion bulgăresc, iar atacurile ar fi fost coordonate. Circumstanțele incidentului și originea dronelor sunt investigate.

Premierul bulgar Rumen Radev a convocat o reuniune cu reprezentanții instituțiilor statului în urma atacului asupra celor două nave din zona economică a Bulgariei.

La reuniune vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului și Apelor, ai Președinției și ai serviciilor de securitate.