Vocea Giorgiei Meloni ar putea deveni marcă înregistrată. Ce urmărește premierul Italiei și ce spun experții

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a depus o cerere la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) pentru a-și înregistra vocea ca marcă comercială. Prin acest demers, ea încearcă să combată deepfake-urile create cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), în contextul alegerilor generale din Italia de anul viitor.

Georgia Meloni, premierul Italiei Foto: AFP

Cererea a fost depusă luni. La ea a fost atașată o înregistrare de patru secunde în care Meloni rostește de două ori: „Io sono Giorgia Meloni" („Eu sunt Giorgia Meloni"). Cererea este în curs de analiză, potrivit Financial Times.

Un oficial din guvern a confirmat depunerea cererii. Un reprezentant al EUIPO a declarat pentru The Times: „Am primit cererea, care ar putea fi aprobată după o perioadă de trei luni, în care oricine poate formula obiecții împotriva înregistrării".

Prin acest demers, Meloni se află în prima linie a luptei juridice pe care o duc personalități publice din mai multe țări, care caută modalități de a-și proteja timbrul și intonația vocii de clonare și de folosirea abuzivă în deepfake-uri create cu IA.

Mai mulți artiști, printre care Taylor Swift și cântăreața italiană Giusy Ferreri, au depus deja cereri pentru înregistrarea vocii ca marcă comercială. Meloni este însă primul politician de rang înalt care face acest lucru.

Italia se pregătește de alegeri anul viitor, iar lupta electorală se anunță extrem de dură. Meloni va încerca să obțină un al doilea mandat și va avea de înfruntat atât opoziția de centru-stânga, cât și un nou partid de extremă dreapta, condus de fostul general Roberto Vannacci.

„Italia intră într-o campanie electorală care, în multe privințe, va fi foarte sângeroasă. Va fi murdară, e absolut evident", a declarat Giovanni Orsina, șeful catedrei de științe politice de la Universitatea LUISS din Roma.

„Va fi inamicul numărul unu și pentru dreapta, și pentru stânga, a spus el. Explicația mea simplă este că ea a calculat că vor fi foarte multe atacuri la adresa ei și face tot ce poate pentru a se apăra."

Rețelele de socializare din Italia au fost inundate de clipuri deepfake

În ultima vreme, rețelele de socializare din Italia au fost inundate de clipuri deepfake în care premierul este arătat în mod fals promovând scheme de investiții.

Există, totodată, îngrijorări tot mai mari cu privire la impactul pe care deepfake-urile și dezinformarea l-ar putea avea asupra campaniei electorale. Vor fi primele alegeri din Italia după ce dezvoltarea rapidă a AI generative a schimbat profund mediul informațional.

Activiști care luptă împotriva dezinformării le-au cerut partidelor politice italiene să renunțe la folosirea dezinformării create cu ajutorul IA în campanie, dar nu toate au fost de acord.

Clone ale vocii premierului au fost deja folosite în reclame politice care îndemnau alegătorii să voteze pentru înlăturarea ei de la putere.

Avocatul și expertul în tehnologii emergente Guido Scorza a declarat că înregistrarea vocii ca marcă comercială îi oferă lui Meloni instrumente mai puternice împotriva deepfake-urilor care circulă pe rețelele sociale. Potrivit lui, platformele reacționează mai rapid la sesizările privind încălcarea drepturilor asupra unei mărci comerciale decât la alte tipuri de reclamații.

„Cu siguranță, este mai ușor să obții eliminarea unui conținut de pe o platformă dacă susții că acesta conține marca ta comercială, decât dacă afirmi că include datele tale personale, reprezentate prin vocea ta", a spus Scorza.

Gianni Riotta, directorul Observatorului Italian al Media Digitale, este însă de părere că nici protecția de marcă înregistrată nu va putea stăvili în mod semnificativ valul de dezinformare prin deepfake-uri, chiar dacă demersul juridic al premierului va ajuta la atragerea atenției asupra problemei.

„A făcut bine că a încercat să ridice un zid în jurul imaginii și vocii sale, dar AI va ocoli acest zid", a spus Riotta. „Amploarea fenomenului este uriașă: platformele pot șterge un astfel de conținut, iar a doua zi el reapare."

„Este un joc de «prinde cârtița». Principalul beneficiu al demersului ei este că atrage atenția asupra problemei. Dar, în realitate, măsura nu va fi eficientă", a adăugat el.

Recent, o curte federală de apel din SUA a suspendat temporar legea statului Minnesota care interzice crearea, cu ajutorul AI, a unor imagini realiste cu persoane dezbrăcate. Decizia a venit în urma unui proces intentat de xAI, al cărei chatbot a generat în masă imagini intime la începutul acestui an. Compania lui Elon Musk contestă legea, invocând încălcarea libertății de exprimare garantate de Constituția SUA.