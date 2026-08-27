Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, care marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Șeful PNL a subliniat apropierea dintre România și Republica Moldova și a afirmat că țara noastră va rămâne cel mai apropiat partener al statului de peste Prut.

Astăzi se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova. Foto: arhivă

„România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”, a transmis Ilie Bolojan pe rețelele sociale.

Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Independenței

Președintele României, Nicușor Dan, se află joi în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Șeful statului va fi primit de președinta Maia Sandu și va participa la parada militară organizată la Chișinău.

Totodată, Nicușor Dan va participa la o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei lideri vor susține și declarații de presă comune în această seară, după ora 19.00.