 Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, care marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Șeful PNL a subliniat apropierea dintre România și Republica Moldova și a afirmat că țara noastră va rămâne cel mai apropiat partener al statului de peste Prut.

Astăzi se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova.
Astăzi se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova. Foto: arhivă

„România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”, a transmis Ilie Bolojan pe rețelele sociale.

Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Independenței

Președintele României, Nicușor Dan, se află joi în Republica Moldova, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Șeful statului va fi primit de președinta Maia Sandu și va participa la parada militară organizată la Chișinău.

Totodată, Nicușor Dan va participa la o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei lideri vor susține și declarații de presă comune în această seară, după ora 19.00.

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