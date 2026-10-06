O bere neobișnuită face furori în Japonia: este făcută din orezul care altfel ar ajunge la gunoi. Cât alcool conține

O bere neobișnuită face furori în Japonia. Un producător de electrocasnice folosește pentru fabricarea ei orezul gătit în timpul testelor pentru aparatele sale de gătit. În loc ca o parte din acest orez să ajungă la gunoi, compania îl reutilizează pentru producerea unei beri artizanale. Au fost vândute deja 100.000 de doze în aproximativ șase luni.

Bere din orez, în Japonia Foto: sursa: X

Compania japoneză Zojirushi Corp, cu sediul în Osaka, produce aparate de gătit orez și alte electrocasnice. În procesul de dezvoltare și testare a produselor sale, compania gătește cantități importante de orez pentru a verifica modul în care funcționează aparatele.

În urma acestor teste rezultă aproximativ 30 de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Cea mai mare parte a alimentelor folosite în teste era lăsată să se degradeze și era, ulterior, utilizată pentru compost.

Compania a căutat însă și alte modalități de a valorifica orezul gătit. Astfel, la sugestia unei alte companii specializate în reducerea risipei alimentare, Zojirushi a început să transforme orezul folosit în teste în bere artizanală.

„Am reușit să folosim la maximum resursele disponibile, creând în același timp o nouă valoare”, a declarat Katsuhiko Hamada, purtător de cuvânt al companiei, potrivit JapanToday.

Prima bere a fost lansată în 2023

Zojirushi a lansat în 2023 prima sa bere artizanală produsă din orez reutilizat, sub denumirea „Hare to ho”. Prin acest proiect, compania a vrut să găsească o întrebuințare pentru orezul care altfel ar fi fost aruncat sau transformat în compost și, în același timp, să atragă atenția asupra problemei risipei alimentare.

A doua bere, „Zo no mai”, care înseamnă „Dansul Elefantului”, a fost lansată în luna martie a acestui an, după aproximativ un an de dezvoltare.

Berea este produsă de compania Echigo Beer. Pentru fabricarea ei, orezul gătit în timpul testelor este amestecat cu apă fierbinte și malț. Amidonul din orez este transformat în zahăr, care este apoi folosit în procesul de fermentare.

Băutura are o culoare aurie și un conținut de alcool de 4,5%. Potrivit producătorului, are un gust mai puțin amar și un final catifelat și poate fi consumată alături de diverse preparate culinare.

100.000 de doze vândute în șase luni

Produsul s-a bucurat de o popularitate rapidă în Japonia. Zojirushi își stabilise pentru primul an un obiectiv de vânzări de 100.000 de doze, însă compania a atins această țintă în aproximativ șase luni. Berea este comercializată în supermarketuri și magazine de proximitate și poate fi cumpărată și de pe site-ul oficial al companiei. O doză costă aproximativ 2,5 dolari.

Doar 5% din orezul folosit în teste ajunge în bere

Deși proiectul este destinat reducerii risipei alimentare, compania nu poate transforma în bere întreaga cantitate de orez rezultată în urma testelor.

Din cele aproximativ 30 de tone de orez și alte alimente care rezultă anual din activitatea de testare, doar aproximativ 5% din orez poate fi folosit efectiv pentru fabricarea berii.

Restul este în continuare valorificat prin alte metode, inclusiv prin compostare.

Compania spune că vrea să găsească în viitor și alte modalități de a utiliza orezul rămas, astfel încât o cantitate cât mai mică să ajungă deșeu.

„Sperăm ca, în viitor, să putem folosi întregul volum de orez reutilizat pentru un alt produs”, a declarat Hamada.