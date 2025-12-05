Luptă strânsă la Primăria Capitalei: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu aproape la egalitate, iar un alt candidat vine puternic din urmă

Un sondaj realizat de ARA arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Daniel Băluță, candidatul PSD, în fruntea preferințelor bucureștenilor.

Conform datelor prezentate, intenția de vot a alegătorilor care declară că vor merge sigur la urne este de 26% pentru Daniel Băluță, 24% pentru Ciprian Ciucu, 20% pentru Cătălin Drulă, 18% pentru Anca Alexandrescu, iar 12% ar vota pentru alți candidați.

Sondajul a fost realizat la comanda Antena3 pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenți care spun că vor participa cu siguranță la vot. Dintre aceștia, 17% nu au decis încă pe cine vor vota.

În ceea ce privește prioritățile bucureștenilor pentru următorii cinci ani, modernizarea infrastructurii este considerată cea mai importantă, cu 29% din voturi, urmată de termoficare și energie verde cu 19%, iar locuințele verzi cu 14%.

Sondajul a fost realizat în perioada 25 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe un eșantion de 1.082 persoane adulte, reprezentativ pentru populația bucureșteană de peste 18 ani, conform ultimelor date INS. Marja de eroare este de +/- 3%.