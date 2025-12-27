Viața Mirabelei Grădinaru după ce Nicușor Dan a devenit președinte: „A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 - 3 săptămâni”

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă, 27 decembrie, pe Facebook că partenera sa, Mirabela Grădinaru, va apărea la emisiunea „La cină”.

Emisiunea „La cină”, realizată de Ionela Năstase și Adi Hădean, având-o ca invitată pe Mirabela Grădinaru, va fi difuzată sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 21:00, la Digi24.

„Aştept cu nerǎbdare sǎ aflu ce a spus Mirabela despre mine în emisiunea care va fi difuzatǎ la ora 21:00 pe Digi24”, transmite, sâmbătă, președintele României.

În cadrul emisiunii, Mirabela Grădninaru a fost întrebată, printre altele, cum reușește să-și păstreze „normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă”.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă.

A fost mai greu cu shoppingul în primele 2 - 3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.”