Campania electorală se încheie sub semnul acuzațiilor de înțelegeri ascunse. Bucureștenii își aleg duminică noul primar general

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Astăzi este ultima zi în care candidații la Primăria Capitalei, la șefia Consiliului Județean Buzău și din alte 12 localități mai pot desfășura activități de campanie electorală. Fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc a publicat o analiză critică asupra strategiei unui candidat la Primăria Capitalei, sugerând că refuzul de a se retrage ar putea ascunde o înțelegere subterană menită să blocheze un alt competitor.

Oficial, pretendenții pentru fotoliul de edil au început campania electorală pe 22 noiembrie și trebuie să o încheie cel târziu sâmbătă, ora 7:00. În caz contrar, riscă sancțiuni contravenționale.

În preziua votării și în ziua votării, materialele publicitare politice sau cele de propagandă electorală de orice tip din clădirea sediului secției de votare și de pe respectiva clădire vor fi înlăturate. De asemenea, este interzisă prezentarea de sondaje de opinie.

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp de fostul ministrul al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților la Primăria Capitalei:

Poziţia 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 - Daniel Băluţă - Partidul Social Democrat

Poziţia 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 - Liviu-Gheorghe Floarea - Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare

Poziţia 8 - Oana Creţu - Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioţii Poporului Român

Poziţia 10 - Rareş Lazăr - Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti"

Poziţia 12 - Dănuţ-Angelo Trifu - candidat independent

Poziţia 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent

Poziţia 14 - Gheorghe Neţoiu - candidat independent

Poziţia 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent

Poziţia 16 - Angela Negrotă - candidat independent

Poziţia 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Cristian Hrițuc: „Drulă și Grindeanu se ajută reciproc”

Fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc a publicat o analiză critică la adresa strategiei electorale adoptate de Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Hrițuc este de părere că refuzul candidatului USR de a se retrage, în ciuda calculelor politice evidente, ascunde o posibilă înțelegere subterană care vizează blocarea lui Ciprian Ciucu.

Citește și: Bătălia pentru Capitală: sondajele și retragerile aduc schimbări neașteptate

„Drulă merge până la capăt. Prin tot ce face și prin tot ce spune, candidatul USR transmite clar că nu se retrage. Până la urmă, e dreptul lui, cariera lui, calculele lui. Nu știm dacă nu există ceva mai mult la mijloc, dacă nu e un deal politic, un calcul, o negociere. În politică se pot întâmpla multe.”, a subliniat Cristian Hrițuc, într-o postare pe Facebook.

Hrițuc semnalează o polarizare reciproc avantajoasă între Drulă și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Acum, Drulă și Grindeanu se ajută reciproc și s-a văzut în ultima perioadă cum încearcă să polarizeze lupta. Grindeanu spune că «USR este principalul dușman în lupta pentru București», iar candidatul USR preia pasa și se laudă că este «ținta PSD». Un joc benefic pentru amândoi. Parcă sunt într-o strategie comună. Nu putem ști dacă e doar un interes de moment sau dacă e un deal.”, a transmis Hrițuc.

În opinia sa, logica din spatele acțiunilor lui Drulă îl ajută indirect pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Ce putem ști este că beneficiarul acestui joc este Daniel Băluță. Principalul afectat este Ciprian Ciucu. Pe scurt, Băluță câștigă prin faptul că votanții USR nu se duc către Ciucu și rămân până în ultima clipă alături de Drulă. (...) Pare un pic lipsită de logică și nici nu îl cred «nebun»; cred că e doar un deal la mijloc, o înțelegere: mai bine Băluță decât Ciucu.”, a subliniat Cristian Hrițuc.

Marcel Ciolacu vizează președinția CJ Buzău

Pe lângă scrutinul ce vizează funcția de primar general al Capitalei, vor mai avea loc alegeri pentru președinția Consiliului Județean Buzău, precum și primarii din alte 12 localități din țară: Remetea (Bihor); Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Şieu şi Poienile de sub Munte (Maramureş), Cârţa (Sibiu).

Pentru șefia CJ, fostul premier Marcel Ciolacu va da piept cu antreprenorul Mihai Răzvan Moraru, susținut de o alianță formată din PNL și USR.

Pentru aceste alegeri, autoritățile au înființat un număr total de 1.771 de secții de votare.

