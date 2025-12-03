search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Încă un candidat se retrage din cursa electorală pentru Primăria Capitalei, după Liviu Negoiță și Vlad Gheorghe. Alegerile vor avea loc duminică, pe 7 decembrie.

Secție vot FOTO: reuters
Secție vot FOTO: reuters

Este vorba de Eugen Teodorovici, candidat independent. Acesta a anunțat că-l va susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Am intrat în această cursă cu un element foarte clar: experiența face diferența. (...) Am fost şi voi rămâne întotdeauna un independent. Independenţa înseamnă şi faptul că nu trebuie să ai nici orgolii, nici chestiuni persoanele. Tot ce trebuie să faci este doar pentru interesul cetățenilor. (....)Cu Daniel Băluță putem crea acea echipă care să facă ceea ce bucureștenii așteaptă de foarte mult timp. Prezența mea aici, alături de Danie Băluță, este o garanție că în București taxele nu vor crește, ci din contră vor scădea”, a declarat Teodorovici, la un eveniment de campanie a lui Băluță. 

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor în 2015 și fost ales pe listele PSD din Buzău și Tulcea pentru Parlament, și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie.  

El a promis că, dacă va fi ales primar general, va micșora costul parcării în Capitală. 

Din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”, a transmis acesta. 

Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, dat publicității pe 20 noiembrie, Eugen Teodorovici ar fi fost votat de 2% dintre votanți. 

Cine s-a mai retras din cursă pentru Primăria Capitalei

Până în prezent s-au mai retras din cursa electorală candidatul PUSL, Liviu Negoiță, și independentul Vlad Gheorghe

Liviu Negoiță a anunțat pe 20 noiembrie că atât el, cât și partidul din care face parte îl susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Îi îndemn pe cetățenii care m-au votat anul trecut, circa 7.000 de oameni, să-l voteze pe Daniel Băluță. Bucureștiul are nevoie de seriozitate, după 5 ani de Nicușor Dan. Daniel Băluță este un om serios, care a demonstrat la Sectorul 4 că atunci când spune un lucru îl face”, a spus Liviu Negoiță.  

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat marți, 2 decembrie că, după mai multe discuții și analiza studiilor sociologice, este necesară susținerea unui candidat de centru-dreapta pentru Primăria Capitalei. 

Pericolul extremismului este extrem de mare”, a transmis Vlad Gheorghe. El a transmis că îl va susține pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat pe toate studiile sociologice, candidata extremistă, cu legături și istorie în PSD, are șanse reale să ajungă primarul general Capitalei. În acest moment, lucrul responsabil de făcut este să-l susțin pe Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și pentru ca Bucureștiul să nu cumva ajungă în mâna unor extremiști pesediști”, a spus Vlad Gheorghe.

