search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vacanță fatală la 13.000 km distanță de casă. Antrenorul grupării și cei trei copii ai săi, morți într-un accident pe mare

0
0
Publicat:

Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident naval produs în Indonezia.

Ambarcațiunea s-a scufundat în Indonezia Foto/Captură Youtube @KOMPASTV SORONG
Ambarcațiunea s-a scufundat în Indonezia Foto/Captură Youtube @KOMPASTV SORONG

Tehnicianul spaniol avea 44 de ani și se afla în vacanță alături de familie, într-o călătorie care trebuia să fie una de sărbătoare, dar care s-a transformat într-un coșmar.

Martin călătorise aproape 13.000 de kilometri până în Labuan Bajo împreună cu soția și cei patru copii, pentru a petrece vacanța de Sărbători. Vineri seara, ambarcațiunea turistică în care se aflau, alături de alte persoane, s-a scufundat în larg, într-o zonă afectată de condiții meteo extrem de dificile.

„Suntem profund îndurerați. Transmitem sprijin deplin familiei!”

La bord se aflau 11 oameni. După producerea accidentului, șapte dintre ei au fost salvați: soția antrenorului, una dintre fiicele cuplului, un ghid turistic și patru membri ai echipajului. Fernando Martin și trei dintre copiii săi, doi băieți și o fată, au fost dați dispăruți, iar operațiunile de căutare au continuat pe parcursul nopții și în ziua următoare.

Sâmbătă, clubul Valencia CF a confirmat deznodământul tragic, anunțând că trupurile antrenorului și ale celor trei copii au fost găsite.

„Valencia CF este profund îndurerată de trecerea în neființă a lui Fernando Martín, antrenorul echipei feminine Valencia CF B, și a trei dintre copiii săi într-un tragic accident în Indonezia, conform confirmării autorităților locale.În aceste momente extrem de dificile, clubul dorește să transmită cele mai sincere condoleanțe și sprijin deplin familiei, prietenilor și colegilor săi de la Valencia CF, Valencia CF feminin și Academia VCF. Odihnească-se în pace!”, a transmis clubul spaniol.

Condițiile meteo severe, cauza tragediei

Autoritățile locale au indicat drept cauză principală a naufragiului condițiile meteo severe. Potrivit Autorității Portuare din Labuan Bajo, valurile au atins înălțimi de până la trei metri, îngreunând atât navigația, cât și intervenția echipelor de salvare.

„Acest lucru ne-a complicat sarcina în efectuarea căutărilor inițiale!”, a declarat Stephanus Risdiyanto, șeful autorității portuare.

Din cauza vremii extreme, insula Padar a fost închisă turiștilor sâmbătă. Accidentele maritime sunt relativ frecvente în Indonezia, stat format din aproximativ 17.000 de insule, unde problemele de siguranță și condițiile meteo nefavorabile duc adesea la astfel de tragedii.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
digi24.ro
image
Rusia ar fi făcut o mutare strategică în Belarus. Ce au descoperit doi cercetători care au studiat imagini din satelit
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
mediafax.ro
image
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
observatornews.ro
image
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Cum obții permisul de conducere fără sală, noua lege intră acum în vigoare. Cine beneficiază și în ce condiții
playtech.ro
image
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au lăsat trei ore să zacă pe jos”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Apă GRATIS pentru români! Ce prevede legea
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit