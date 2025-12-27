Vacanță fatală la 13.000 km distanță de casă. Antrenorul grupării și cei trei copii ai săi, morți într-un accident pe mare

Fernando Martin, antrenorul echipei feminine B a Valenciei, și trei dintre copiii săi au murit într-un tragic accident naval produs în Indonezia.

Tehnicianul spaniol avea 44 de ani și se afla în vacanță alături de familie, într-o călătorie care trebuia să fie una de sărbătoare, dar care s-a transformat într-un coșmar.

Martin călătorise aproape 13.000 de kilometri până în Labuan Bajo împreună cu soția și cei patru copii, pentru a petrece vacanța de Sărbători. Vineri seara, ambarcațiunea turistică în care se aflau, alături de alte persoane, s-a scufundat în larg, într-o zonă afectată de condiții meteo extrem de dificile.

„Suntem profund îndurerați. Transmitem sprijin deplin familiei!”

La bord se aflau 11 oameni. După producerea accidentului, șapte dintre ei au fost salvați: soția antrenorului, una dintre fiicele cuplului, un ghid turistic și patru membri ai echipajului. Fernando Martin și trei dintre copiii săi, doi băieți și o fată, au fost dați dispăruți, iar operațiunile de căutare au continuat pe parcursul nopții și în ziua următoare.

Sâmbătă, clubul Valencia CF a confirmat deznodământul tragic, anunțând că trupurile antrenorului și ale celor trei copii au fost găsite.

„Valencia CF este profund îndurerată de trecerea în neființă a lui Fernando Martín, antrenorul echipei feminine Valencia CF B, și a trei dintre copiii săi într-un tragic accident în Indonezia, conform confirmării autorităților locale.În aceste momente extrem de dificile, clubul dorește să transmită cele mai sincere condoleanțe și sprijin deplin familiei, prietenilor și colegilor săi de la Valencia CF, Valencia CF feminin și Academia VCF. Odihnească-se în pace!”, a transmis clubul spaniol.

Condițiile meteo severe, cauza tragediei

Autoritățile locale au indicat drept cauză principală a naufragiului condițiile meteo severe. Potrivit Autorității Portuare din Labuan Bajo, valurile au atins înălțimi de până la trei metri, îngreunând atât navigația, cât și intervenția echipelor de salvare.

„Acest lucru ne-a complicat sarcina în efectuarea căutărilor inițiale!”, a declarat Stephanus Risdiyanto, șeful autorității portuare.

Din cauza vremii extreme, insula Padar a fost închisă turiștilor sâmbătă. Accidentele maritime sunt relativ frecvente în Indonezia, stat format din aproximativ 17.000 de insule, unde problemele de siguranță și condițiile meteo nefavorabile duc adesea la astfel de tragedii.