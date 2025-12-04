search
Joi, 4 Decembrie 2025
Cum influențează prezența la vot lupta pentru Capitală: „Incertitudinea rămâne ridicată” SONDAJ

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Un nou sondaj INSCOP reconfirmă schimbarea clasamentului, în funcție de participarea la vot. 

FOTO Colaj / Facebook
FOTO Colaj / Facebook

Intenția de vot pentru alegătorii potențiali

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 71.2% din total eșantion), 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD) (față de 26.6% în noiembrie), 27.1% pe Ciprian Ciucu (PNL) (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca primar general al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Alegătorii care merg sigur la vot 

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 11.5% dintre bucureșteni au ales 1, 0.5% au ales 2, 1.2% au ales 3, 0.8% au ales 4, 4.9% au ales 5, 1.3% au ales 6, 3.3% au ales 7. 5.3% indică 8, 5% 9 și 64.6% indică 10. 1.6% știu sau nu răspund la această întrebare.

Cum arată intenția de vot

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 52.6% din total eșantion), 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (față de 27.1% în noiembrie), 27.4% pe Daniel Băluță (față de 24% în noiembrie), iar 21.2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21.3% în noiembrie). 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12.1% în noiembrie), iar 8.3% pe Ana Ciceală (față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

Datele au fost culese în perioada 2-3 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1200 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.

Conform sondajului INSCOP Research realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025, la comanda Informat.ro, lupta pentru Primăria Generală a Capitalei se anunță una strânsă.

„Gradul de incertitudine rămâne ridicat”

„Având în vedere fluiditatea votului din ultima săptămână și competiția strânsă, publicăm atât intenția de vot a bucureștenilor care optează pentru un candidat, indiferent dacă sunt sau nu siguri că vin la vot (Alegătorii Potențiali), cât și intenția de vot a bucureștenilor care optează pentru un candidat și în același timp au declarat la momentul culegerii datelor că sunt siguri că vor veni la vot, prin indicarea notei 10 la întrebarea care testează prezența (Alegătorii Mobilizați).

Competiția electorală din București este intensă, iar gradul de incertitudine cu privire la deznodământul final al alegerilor rămâne ridicat pe fondul creșterii, în ultimele două săptămâni, a ponderii votanților nehotărâți de la 10% la aproape 16%. Acest lucru poate indica fie alegători care se vor hotărî în ultimul moment cu cine să voteze, fie alegători care acum se declară nehotărâți, dar în final, nu se vor prezenta la urne, așa cum s-a mai întâmplat la alte alegeri precedente. În ceea ce privește prezența, cei care declară că merg sigur la vot și au o opțiune concretă reprezintă în acest moment 52.6% din totalul alegătorilor, cu 10 procente mai puțin decât în urmă cu două săptămâni (62.9%), dar semnificativ peste nivelul de prezență de la alegerile locale din 9 iunie 2024, când au venit la urne 41% dintre bucureșteni”, transmite Remus Ștefureac.

Datele celui mai recent sondaj reconfirmă rezultatele dintr-un sondaj anterior al INSCOP, publicat înainte de debutul campaniei electorale. 

