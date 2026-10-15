 Luca Niculescu depune joi lista miniștrilor în Parlament. Ce nume sunt vehiculate pentru noul Guvern | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Luca Niculescu depune joi lista miniștrilor în Parlament. Ce nume sunt vehiculate pentru noul Guvern

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD a decis să intre la guvernare cu 11 reprezentanți, în timp ce pentru celelalte portofolii sunt vehiculate nume de tehnocrați.

Luca Niculescu
Luca Niculescu, așteptat să depună joi lista miniștrilor Foto: GEORGE CALIN

Luca Niculescu a anunțat că va prezenta programul de guvernare și componența viitorului Executiv după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Premierul desemnat a precizat că ia în calcul mai multe formule de guvernare, de la un cabinet politic la unul tehnocrat sau hibrid.

„Cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a transmis Niculescu marți.

PSD intră la guvernare cu 11 miniștri

Social-democrații au decis să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, iar lista propunerilor pentru ministerele care le revin cuprinde 11 nume. Printre acestea se află foști membri ai Cabinetului anterior, parlamentari și reprezentanți ai administrației publice.

Potrivit listei, propunerile PSD sunt:

  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;
  • Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției;
  • Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
  • Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Daniel Zamfir – ministrul Economiei;
  • Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  • Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății;
  • Florin Manole – ministrul Muncii;
  • Natalia Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Lista include mai mulți foști miniștri care ar putea reveni în Executiv. Florin Barbu, Alexandru Rogobete, Florin Manole și Radu Marinescu au mai ocupat portofolii guvernamentale, în timp ce Marian Neacșu ar urma să fie vicepremier și să conducă Ministerul Afacerilor Interne.

Liderul PNL convins că noul Guvern trece de Parlament: „Nimeni nu vrea cu adevărat alegeri anticipate”

Cele 10 condiții ale PSD pentru intrarea la Guvernare

Sorin Grindeanu a enumerat, miercuri, cele zece priorități ale PSD pentru intrarea la guvernare.

1. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, înainte de prezentarea publică a bugetului pentru 2027. Termen: 1 noiembrie 2026.

2. Semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele, care să asigure predictibilitate fiscală pentru anul 2027.

3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare, astfel încât să fie acoperit necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice și funcționarea statului. Termen: 1 noiembrie 2026.

4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, prin PNRR sau de la bugetul de stat, care trec pe finanțare din fonduri naționale.

5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică până la mijlocul lunii viitoare, respectiv 15 noiembrie.

6. Elaborarea bugetului de stat pentru anul 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor.

7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii. Termen: 1 decembrie 2026.

8. Indexarea pensiilor, inclusiv a pensiilor militare și a pensiei minime.

9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.

10. Demararea reformei administrative, prin comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice, pentru reducerea cheltuielilor.

Cine susține guvernul Luca Niculescu

În timpul consultărilor pentru formarea noului Executiv, UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a vota Guvernul și programul de guvernare propuse de Luca Niculescu, indiferent dacă formula aleasă va fi una tehnocrată sau una construită în jurul PSD.

În schimb, PNL a anunțat că nu intenționează să participe la guvernare, deși liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că partidul analizează posibilitatea unui acord politic cu premierul desemnat. Detaliile privind poziția formațiunilor și negocierile pentru noul Executiv au fost prezentate de Adevărul.

După depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor, următorul pas va fi procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Monumentala ipocrizie a USR. După ce ani la rând au pretins că luptă pentru o justiție independentă și și-au trimis dușmanii politici „să-și dovedească nevinovăția”, acum le-a venit rândul să vorbească precum „penalii” pe care-i înfierau. Dominic Fritz completează lista useriștilor care pozează în victima unor dosare politice, după ce DNA a descins la Primăria Timișoarei
gandul.ro
image
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
mediafax.ro
image
Fiul unui patron miliardar din fotbalul românesc, întâlnire de grad zero cu Federer într-o galerie de artă: „M-am blocat lângă el! Mi-au cerut 7 milioane de euro pe un tablou”
fanatik.ro
image
Cum a pus mâna pe Clădirea Malmaison Sam Dorian Schwartz, un afacerist care se recomandă medic ginecolog și care oferă servicii de medicină a muncii Camerei Deputaților și altor instituții de stat
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
digisport.ro
image
Elena Merișoreanu, fericită la 77 de ani. Strănepoții îi aduc cele mai mari bucurii: „Nu am serviciu, nu mai am griji…”
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Fructul care i-a îmbogățit pe Martina și Pavel. Au pornit afacerea de la o idee din facultate
observatornews.ro
image
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare
cancan.ro
image
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Ce avere are Marian Neacșu, propus la Interne. Meseria pe care o avea înainte să intre în politică
playtech.ro
image
Lamine Yamal, la 19 ani, mai valoros decât Șantierul Naval Mangalia! Comparația care te lasă fără cuvinte
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Divorțul anului în România? Ioana a lăsat loc de interpretări: "Rămâne de văzut!"
digisport.ro
image
Rezultate LOTO 6/49 joi, 15 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker și Noroc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensiile cresc oficial în 2027. Anunțul ministrului propus la Muncă despre alocații și vouchere
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Lovitură pentru AnimaWings! Cererea de intrare în insolvență a fost respinsă. Mesajul CEO-ului
click.ro
image
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna
click.ro
image
Ce legătură mai există între Andreea Antonescu și Traian Spak după despărțire. Artista a spus totul. „Nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație”
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Kate William Charles Încoronare, Profimedia (1) jpg
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Hilary Swank este însărcinată la 52 de ani! Anunțul făcut de actriță: „Proiectul va fi gata în decembrie”
image
Lovitură pentru AnimaWings! Cererea de intrare în insolvență a fost respinsă. Mesajul CEO-ului

OK! Magazine

image
Cada plină cu șampanie era neîncăpătoare pentru orgiile Majestății Sale! „Regele Playboy” își începea seara la operă și-o termina la bordel