Luca Niculescu depune joi lista miniștrilor în Parlament. Ce nume sunt vehiculate pentru noul Guvern

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. PSD a decis să intre la guvernare cu 11 reprezentanți, în timp ce pentru celelalte portofolii sunt vehiculate nume de tehnocrați.

Luca Niculescu, așteptat să depună joi lista miniștrilor Foto: GEORGE CALIN

Luca Niculescu a anunțat că va prezenta programul de guvernare și componența viitorului Executiv după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Premierul desemnat a precizat că ia în calcul mai multe formule de guvernare, de la un cabinet politic la unul tehnocrat sau hibrid.

„Cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a transmis Niculescu marți.

PSD intră la guvernare cu 11 miniștri

Social-democrații au decis să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, iar lista propunerilor pentru ministerele care le revin cuprinde 11 nume. Printre acestea se află foști membri ai Cabinetului anterior, parlamentari și reprezentanți ai administrației publice.

Potrivit listei, propunerile PSD sunt:

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei;

Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății;

Florin Manole – ministrul Muncii;

Natalia Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Lista include mai mulți foști miniștri care ar putea reveni în Executiv. Florin Barbu, Alexandru Rogobete, Florin Manole și Radu Marinescu au mai ocupat portofolii guvernamentale, în timp ce Marian Neacșu ar urma să fie vicepremier și să conducă Ministerul Afacerilor Interne.

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Cele 10 condiții ale PSD pentru intrarea la Guvernare

Sorin Grindeanu a enumerat, miercuri, cele zece priorități ale PSD pentru intrarea la guvernare.

1. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate, înainte de prezentarea publică a bugetului pentru 2027. Termen: 1 noiembrie 2026.

2. Semnarea unui memorandum cu mediul de afaceri și sindicatele, care să asigure predictibilitate fiscală pentru anul 2027.

3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare, astfel încât să fie acoperit necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice și funcționarea statului. Termen: 1 noiembrie 2026.

4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, prin PNRR sau de la bugetul de stat, care trec pe finanțare din fonduri naționale.

5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică până la mijlocul lunii viitoare, respectiv 15 noiembrie.

6. Elaborarea bugetului de stat pentru anul 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor.

7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii. Termen: 1 decembrie 2026.

8. Indexarea pensiilor, inclusiv a pensiilor militare și a pensiei minime.

9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități.

10. Demararea reformei administrative, prin comasarea localităților cu până la 1.500 de locuitori și comasarea serviciilor publice, pentru reducerea cheltuielilor.

Cine susține guvernul Luca Niculescu

În timpul consultărilor pentru formarea noului Executiv, UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a vota Guvernul și programul de guvernare propuse de Luca Niculescu, indiferent dacă formula aleasă va fi una tehnocrată sau una construită în jurul PSD.

În schimb, PNL a anunțat că nu intenționează să participe la guvernare, deși liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că partidul analizează posibilitatea unui acord politic cu premierul desemnat. Detaliile privind poziția formațiunilor și negocierile pentru noul Executiv au fost prezentate de Adevărul.

După depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor, următorul pas va fi procedura parlamentară pentru învestirea noului Cabinet.