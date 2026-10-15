De ce votează PNL noul Guvern majoritar PSD, în ciuda nemulțumirilor din mediul online. Explicațiile lui Muraru

Alexandru Muraru spune că în mediul online există numeroase mesaje prin care PNL este îndemnat să nu voteze noul Guvern, mai ales după ce au apărut numele celor care ar putea ocupa funcţii de ministru.

Alexandru Muraru a comentat despre presiunile din mediul online pentru ca PNL să nu voteze guvernul. Foto: Facebook/Alexandru Muraru

Deputatul liberal a comentat situaţia joi, 15 octombrie, în mai multe postări consecutive pe Facebook, în care spune că tot mai multe mesaje din mediul online le cer liberalilor să nu voteze Guvernul Niculescu, susținut de PSD. Reacțiile au apărut mai ales după ce au fost făcute publice numele vehiculate pentru funcțiile de ministru.

„Știu că există multă emoție publică și că o parte a societății cere să nu votăm acest guvern, mai ales după apariția numelor vehiculate în viitorul cabinet. Dar regula democratică spune că cine dă jos un guvern, trebuie să-și asume responsabilitatea de a veni la guvernare. Dacă această listă este ceea ce poate da mai bun PSD, atunci asta este imaginea pe care și-o asumă public”, a scris el.

Alexandru Muraru explică însă că PNL trebuie să își asume votul pentru învestirea Guvernului, chiar dacă ulterior va trece în Opoziție. Liberalul a detaliat și în ce condiții partidul ar putea susține măsurile noului Executiv, inclusiv bugetul de stat pentru 2027.

„Obiectivul PNL în acest moment este deblocarea crizei instituționale și administrative care riscă să împingă România într-o situație economică extrem de gravă. Miza nu este susținerea unui cabinet în sine, ci ieșirea dintr-un blocaj ale cărui costuri vor fi suportate de întreaga societate.

PNL contribuie la depășirea acestei crize, dar nu revine la guvernare. Liberalii intră în opoziție și vor judeca viitorul Executiv după deciziile adoptate și rezultatele obținute, nu după declarații sau promisiuni. Responsabilitatea pentru guvernare trebuie să fie clară. În formula care se conturează, premierul desemnat răspunde pentru conducerea Guvernului, iar PSD trebuie să își asume răspunderea politică pentru miniștrii pe care îi propune și pentru activitatea acestora.

De acum înainte, viitorul Guvern trebuie să demonstreze că are soluții, că știe cum să le finanțeze și că poate obține rezultate într-un calendar precis.

PNL va face o opoziție responsabilă, dar fermă. Vom susține măsurile care respectă disciplina fiscală, protejează investițiile și continuă reformele necesare modernizării statului. Vom critica deciziile care pun în pericol aceste obiective și vom cere explicații atunci când angajamentele nu sunt respectate”, a explicat deputatul PNL care sunt deciziile partidului.