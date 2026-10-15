 Decizia dificilă a PNL: de ce își asumă Bolojan un risc politic prin votul pentru Guvernul Niculescu. „Faci ceea ce trebuie” | adevarul.ro
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Decizia dificilă a PNL: de ce își asumă Bolojan un risc politic prin votul pentru Guvernul Niculescu. „Faci ceea ce trebuie”

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Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, anunță că formațiunea pe care o conduce va vota Guvernul Luca Niculescu doar pentru evitarea unei crize politice pe termen lung.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, premier interimar Foto: Gov.ro

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ilie Bolojan susține că un vot pentru noul Cabinet ar putea avea costuri politice și de imagine pentru PNL, în condițiile în care acesta ar permite revenirea PSD la guvernare. Liderul liberal afirmă însă că decizia trebuie analizată în primul rând prin prisma efectelor pe care continuarea crizei le-ar avea asupra României. 

„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal. PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus”, a precizat Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar spune că PNL poate refuza să voteze Guvernul Luca Niculescu, dar că situația se va complica și mai mult și instituții și domenii esențiale ale societății nu vor mai putea funcționa.

Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu. După 5 luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică zi de zi. Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora. Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat”, susține Ilie Bolojan.

Liderul liberal admite că strategia implică un risc electoral, deoarece PNL ar putea fi asociat ulterior cu deciziile controversate ale Guvernului. El argumentează însă că liberalii nu ar trebui să pună interesul politic al partidului înaintea necesității ca România să aibă un Executiv cu puteri depline.

„Nu pot face așa ceva țării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine. PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni. Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027. Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul afirmă că nu se reface coaliția și nu va acorda o susținere necondiționată pentru învestitură.

„Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite. Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Președintele României. Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un cabinet și o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură. Până la urmă, ieșim și din ipocrizie. Cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile. Noi am încercat tot ce s-a putut, dar nu am avut sprijinul necesar. Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic. Știm că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie. Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanța sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini? Și, în cazul unui posibil colaps al instituțiilor, va mai conta cine și-a salvat imaginea? Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, își încheie Ilie Boljan comentariul.

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