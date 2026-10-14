USR ar putea refuza învestirea Guvernului Niculescu. Dominic Fritz: „Stabilitatea nu poate justifica risipa”

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că va propune Comitetului Politic al partidului ca parlamentarii formațiunii să nu voteze învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Fritz susține că nevoia de stabilitate politică nu trebuie să justifice revenirea PSD la guvernare și acuză social-democrații că „ar putea să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”.

Fritz a anunțat că va propune parlamentarii formațiunii să nu voteze învestirea Guvernului. Foto: captură video USR

Liderul USR a afirmat că România are nevoie de un guvern, însă a spus că stabilitatea nu trebuie obținută „cu orice preț”. El a invocat îngrijorările populației legate de creșterea prețurilor, rate și siguranța locurilor de muncă.

„Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD. (...) Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască - și asta în timp ce capturează justiția”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Liderul USR a mai susținut că partidul său nu va vota un Executiv în care PSD ar reveni în ministerele cu bugete mari prin intermediul unor persoane care ar bloca reformele. Fritz a acuzat social-democrații că urmăresc să controleze contracte și companii de stat.

Dominic Fritz invocă activitatea miniștrilor USR

În argumentarea poziției sale, Dominic Fritz a făcut referire la activitatea reprezentanților USR care au ocupat funcții guvernamentale. El a susținut că Radu Miruță și Irineu Darău au contribuit, în mai puțin de un an, la salvarea a cinci fabrici și șantiere și a mii de locuri de muncă. De asemenea, Fritz a menționat demersurile Oanei Țoiu privind sancțiunile împotriva Rusiei și activitatea Dianei Buzoianu în ceea ce privește cheltuirea banilor publici.

„În mai puțin de un an, Radu Miruță și Irineu Darău au reușit să salveze 5 fabrici și șantiere și mii de locuri de muncă. Oana Țoiu a susținut și zilele trecute, la Consiliul Afacerilor Externe, sancțiuni pentru peste 1.500 de persoane și organizații din Rusia. Diana Buzoianu oprește robinetele cu bani publici, în plânsetele lui Sorin “ceasul” Grindeanu”, a menționat Fritz în postare.

Dominic Fritz a criticat și perspectiva unei majorități parlamentare pe care o consideră dependentă de o înțelegere între PSD și AUR. El a invocat declarația social-democraților potrivit căreia noul guvern ar putea fi demis în șase luni, dacă nu va corespunde așteptărilor partidului.

În acest context, liderul USR a susținut că, pentru a pune capăt actualului impas politic, ar trebui organizate din nou alegeri. Deocamdată, el a anunțat că va solicita Comitetului Politic al USR, în ședința de vineri, să decidă ca parlamentarii partidului să nu voteze învestirea Guvernului Luca Niculescu.