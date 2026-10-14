 Liderul PNL convins că noul Guvern trece de Parlament: „Nimeni nu vrea cu adevărat alegeri anticipate” | adevarul.ro
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Liderul PNL convins că noul Guvern trece de Parlament: „Nimeni nu vrea cu adevărat alegeri anticipate”

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Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a declarat miercuri că România va avea un nou guvern, indiferent de formula politică și de partidele care vor face parte din executiv.

vot parlament
Liberalul susține că, de aceasă dată, guvernul va trece Foto: Mediafax

Într-o postare pe Facebook, Alin Tișe afirmă că formarea unui nou guvern va fi posibilă deoarece prea mulți parlamentari au de pierdut dacă acesta nu obține votul de învestitură. „De ce? Pentru că nimeni nu vrea cu adevărat alegeri anticipate, în afară de AUR”, a scris liberalul, care consideră că partidele sunt preocupate în primul rând de păstrarea mandatelor și a accesului la guvernare.

„În România, puterea nu se pierde. Se redistribuie!”, a afirmat Tișe, în mesajul în care a analizat pozițiile PSD, PNL, USR, UDMR și AUR în contextul negocierilor pentru formarea noului executiv.

Alin Tișe: Parlamentarii nu vor să riște alegeri anticipate

Liberalul susține că partidele evită alegerile anticipate din motive care țin de propriile interese politice. În opinia sa, PSD și PNL nu vor să-și sacrifice parlamentarii, în timp ce USR și UDMR se tem că ar putea pierde accesul la guvernare.

„Esențial este că parlamentarii, indiferent de partid, nu-și vor sacrifica mandatul și viitorul politic pentru un principiu pe care nici măcar propriul partid nu îl poate garanta. Nimeni nu știe dacă va mai prinde un loc eligibil pe listă, indiferent de ce le promit șefii. Și niciunul nu vrea să-și încheie cariera politică dintr-un exces de demnitate”, a scris Alin Tișe.

Acesta a susținut că actuala criză politică a accentuat temerile partidelor privind rezultatele viitoarelor alegeri. „În tot acest timp, țara se află într-o criză profundă, iar populația a ajuns la limita suportabilității. De aceea, dincolo de declarații și jocuri de culise, partidele au început să simtă adevărata FRICĂ de electoratul disperat: frica de a pierde puterea și de a nu mai intra în Parlament”, a afirmat liberalul.

Ce spune despre PSD, PNL, USR, UDMR și AUR

În analiza sa, Alin Tișe susține că PNL a vorbit despre trecerea în opoziție după moțiunea PSD, dar ar fi încercat în continuare să rămână la guvernare. „A obstrucționat variante de guvernare, a prelungit negocierile și a tras de timp pentru a rămâne la putere cât mai mult”, a scris acesta.

Despre PSD, liberalul afirmă că partidul va reveni la guvernare, indiferent de persoana care va conduce viitorul executiv. „PSD a dărâmat guvernul, a ieșit de la guvernare și a plătit politic pentru asta. Acum va intra din nou la guvernare, indiferent cine va conduce viitorul executiv”, a susținut Tișe.

În ceea ce privește USR și UDMR, acesta consideră că cele două formațiuni vor evita riscurile electorale, inclusiv prin susținerea unui guvern din care ar putea să nu facă parte. „Pentru ele, guvernarea înseamnă relevanță politică, iar alegerile anticipate pot însemna pierderi greu de recuperat. Vor vota guvernul chiar dacă nu vor face parte din el”, a afirmat liberalul.

Trei scenarii pentru viitorul Guvern. Luca Niculescu a clarificat dacă va negocia cu AUR pentru susținerea Executivului său

Referitor la AUR, Tișe susține că formațiunea are de câștigat din organizarea unor alegeri anticipate. „AUR joacă singura carte care îl avantajează acum: alegerile anticipate. Vrea să transforme criza în voturi, voturile în primul loc și primul loc în putere”, a scris acesta.

„Criza de încredere, însă, continuă”

În concluzia mesajului său, Alin Tișe estimează că noul guvern va obține votul Parlamentului, chiar dacă formula politică va fi diferită de cea așteptată de unele partide. El consideră că negocierile sunt influențate de teama parlamentarilor de a-și pierde mandatele și de calculele electorale ale formațiunilor politice.

„Acesta este gândul meu acum, în pragul formării unui nou guvern, adevărul din spatele spectacolului și al jocului de putere: partidele vorbesc despre principii, dar calculează doar mandate și procente. Vorbesc despre țară și responsabilitate, dar, în realitate, își negociază supraviețuirea politică și șansele de a intra în Parlament”, a scris liberalul.

„De aceea, concluzia mea este simplă: vom avea guvern de data aceasta! Cu aceleași partide, care vor vota din nou, invocând alte explicații, indiferent dacă vor intra sau nu în componența guvernului. Și cu un alt premier”, a mai afirmat Alin Tișe.

Acesta a încheiat mesajul cu o distincție între criza guvernamentală și cea de încredere: „Stați liniștiți! Criza guvernamentală se va încheia, cel puțin pentru moment. Criza de încredere, însă, continuă.”

Luca Niculescu depune joi lista miniștrilor și programul de guvernare

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru pe 5 octombrie, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că premierul desemnat poate decide formula viitorului guvern, politic sau tehnocrat.

Ulterior, premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare.

Acesta a precizat că ia în calcul mai multe formule pentru viitorul executiv, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați. „Cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”, a transmis Niculescu.

PNL a anunțat că nu va intra la guvernare alături de PSD și că este dispus să rămână în opoziție. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a precizat că partidul ia în calcul un acord politic cu premierul desemnat, fără participarea la executiv, prin care să stabilească în ce condiții ar putea susține anumite măsuri ale viitorului guvern.

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